Как в горячий сезон увеличить прибыль на маркетплейсах: выгодные закупки, нейросети и акции

Как успеть подготовиться к сезону высокого спроса, не прогореть на принудительных акциях и обойти конкурентов на Ozon и Wildberries — расскажут эксперты на вебинаре.

Вы узнаете, как правильно заполнять карточки товаров с помощью нейросетей и как сэкономить на поставках из Китая. Покажем, как автоматизировать продажи на маркетплейсах в МоемСкладе.

Записаться на бесплатный вебинар 21 сентября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как делать описания и фотографии для карточек товаров с помощью нейросетей?

Как подготовиться к распродажам, чтобы заработать максимум прибыли?

Как анализировать продажи на всех площадках в одном окне?

Как закупить, оформить и доставить товары из Китая на платформе 1688?

Программа вебинара

11:00 — 11:40, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Упрощаем торговлю на Ozon и Wildberries с помощью интеграций с МоимСкладом:

Зачем вести финансовый учет торгуя на маркетплейсах.

Учимся делать правильные выводы о вашей прибыли с продаж по отчетам из маркетплейса.

Онлайн-демо: управление продажами на Ozon и Wildberries с помощью интеграций МоегоСклада — загрузка товаров, работа с номенклатурой, анализ отчетов.

11:40 — 12:10, Ольга Барсуков, тренер по продукту, эксперт сервиса MPSTATS, ведущий аналитик.

MPSTATS | Товары на горячий сезон. Как найти и заработать на лучшем предложении для рынка:

Подводные камни при выборе сезонного товара. Учимся правильно выбирать и продавать, чтобы быстро заработать.

Как составить ТЗ для закупки товара, даже если нет экспертности в нише.

Как нейросети помогают селлерам избавиться от рутины и сэкономить время на заполнении карточек товаров.

12:10 — 12:45, Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.

Секреты нейросетей для товарного бизнеса:

Обзор сервисов для создания фотографий и графики с помощью нейросетей.

Анализ целевой аудитории и конкурентов с помощью искусственного интеллекта для построения бренда.

Создавать воронки продаж с помощью контента, изменение бизнес-процессов, кейсы.

12:45 — 13:15, Тимур Сабиров, коммерческий директор MPGO и Achina.

Achina | Бизнес с Китаем: как работать на платформе 1688:

Поиск товара на 1688: как найти то, что пользуется спросом.

Как оформить товар для ввоза по всем правилам.

Как сэкономить на доставке партии товара из Китая.

13:15 — 13:40, Иван Моховиков, руководитель отдела продукта прямого потока FBS Ozon.

Ozon | Как подготовиться к распродажам, чтобы заработать больше: рекомендации для селлеров:

Что нужно сделать селлеру прямо сейчас, чтобы подготовиться к распродажам?

Как определить и наиболее быстро избавиться от низкооборачиваемого товара хранящийся на складе Ozon.

Инструменты продвижения для выгодного участия в распродажах. Что использовать в первую очередь в период Черной пятницы и 11.11?

13:40 — 14:10, Светлана Брезгина, финансовый аналитик в команде Хогвартс маркетплейсов.

Хогвартс Маркетплейсов | Как селлеру участвовать в акциях Wildberries и не уйти в минус:

Когда участие в акциях необходимость, а когда стоит пропустить. Обзор видов акций и условий.

Считаем сколько можно заработать: разбор юнит-экономики для товаров со скидкой, сравниваем с показателями бизнеса, делаем выводы о прибыльности.

Записаться на бесплатный вебинар 21 сентября в 11:00 мск

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