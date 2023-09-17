Как в горячий сезон увеличить прибыль на маркетплейсах: выгодные закупки, нейросети и акции

Вы узнаете, как правильно заполнять карточки товаров с помощью нейросетей и как сэкономить на поставках из Китая. Покажем, как автоматизировать продажи на маркетплейсах в МоемСкладе.
Записаться на бесплатный вебинар 21 сентября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как делать описания и фотографии для карточек товаров с помощью нейросетей?
Как подготовиться к распродажам, чтобы заработать максимум прибыли?
Как анализировать продажи на всех площадках в одном окне?
Как закупить, оформить и доставить товары из Китая на платформе 1688?
Программа вебинара
11:00 — 11:40, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Упрощаем торговлю на Ozon и Wildberries с помощью интеграций с МоимСкладом:
Зачем вести финансовый учет торгуя на маркетплейсах.
Учимся делать правильные выводы о вашей прибыли с продаж по отчетам из маркетплейса.
Онлайн-демо: управление продажами на Ozon и Wildberries с помощью интеграций МоегоСклада — загрузка товаров, работа с номенклатурой, анализ отчетов.
11:40 — 12:10, Ольга Барсуков, тренер по продукту, эксперт сервиса MPSTATS, ведущий аналитик.
MPSTATS | Товары на горячий сезон. Как найти и заработать на лучшем предложении для рынка:
Подводные камни при выборе сезонного товара. Учимся правильно выбирать и продавать, чтобы быстро заработать.
Как составить ТЗ для закупки товара, даже если нет экспертности в нише.
Как нейросети помогают селлерам избавиться от рутины и сэкономить время на заполнении карточек товаров.
12:10 — 12:45, Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.
Секреты нейросетей для товарного бизнеса:
Обзор сервисов для создания фотографий и графики с помощью нейросетей.
Анализ целевой аудитории и конкурентов с помощью искусственного интеллекта для построения бренда.
Создавать воронки продаж с помощью контента, изменение бизнес-процессов, кейсы.
12:45 — 13:15, Тимур Сабиров, коммерческий директор MPGO и Achina.
Achina | Бизнес с Китаем: как работать на платформе 1688:
Поиск товара на 1688: как найти то, что пользуется спросом.
Как оформить товар для ввоза по всем правилам.
Как сэкономить на доставке партии товара из Китая.
13:15 — 13:40, Иван Моховиков, руководитель отдела продукта прямого потока FBS Ozon.
Ozon | Как подготовиться к распродажам, чтобы заработать больше: рекомендации для селлеров:
Что нужно сделать селлеру прямо сейчас, чтобы подготовиться к распродажам?
Как определить и наиболее быстро избавиться от низкооборачиваемого товара хранящийся на складе Ozon.
Инструменты продвижения для выгодного участия в распродажах. Что использовать в первую очередь в период Черной пятницы и 11.11?
13:40 — 14:10, Светлана Брезгина, финансовый аналитик в команде Хогвартс маркетплейсов.
Хогвартс Маркетплейсов | Как селлеру участвовать в акциях Wildberries и не уйти в минус:
Когда участие в акциях необходимость, а когда стоит пропустить. Обзор видов акций и условий.
Считаем сколько можно заработать: разбор юнит-экономики для товаров со скидкой, сравниваем с показателями бизнеса, делаем выводы о прибыльности.
Записаться на бесплатный вебинар 21 сентября в 11:00 мск
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