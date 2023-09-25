Безналичный расчет с физическими лицами и ККТ

Организации и большинство предпринимателей обязаны использовать онлайн-кассы, в том числе при безналичных расчетах с физическими лицами. Для каких случаев действует это правило, как пробивать чек и делать возврат покупателю при оплате по безналу — читайте в этой статье.

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Что такое безналичный расчет и каким он бывает

Безналичный расчет значит, что покупатель оплатил товар или услугу картой, электронными деньгами или с помощью Системы быстрых платежей. Средства перечисляют с одного банковского счета на другой или отправляют контрагенту без открытия счета.

Участники процесса — отправитель, получатель и финансово-кредитная организация или оператор платежной системы.

В отличие от наличных расчетов, здесь предметом выступают безналичные деньги. Согласно ст. 861 ГК, они являются правами требования. Формально вы заключаете договоры и действуете на их основании:

о передаче товаров, работ, услуг покупателям или клиентам;

с банками и иными кредитными организациями: об открытии банковского счета, вкладе, расчетно-кассовом обслуживании, о чековом обслуживании и т.д.

В законе все виды безналичного расчета называются электронными средствами платежа. К ним относится оплата:

Банковской картой — кредитной или дебетовой — через эквайринговый терминал в магазине.

С помощью реквизитов карты, которые вводятся в поля на сайте.

Электронными деньгами через интернет-кошельки, например, ЮMoney или Webmoney.

Переводом через онлайн-банк по номеру карты или телефона, например, через Сбербанк Онлайн или Альфа-Клик.

Прямым переводом на расчетный счет, например, когда клиент оплачивает покупку или услугу в банке по квитанции или платежному поручению.

С помощью Системы быстрых платежей по QR-кодам, или куайринг.

Работать по безналу могут как юрлица, так и физлица. Далее разберем, в каких случаях при этом нужны онлайн-кассы.

Когда при безналичных расчетах ККТ не нужна

Согласно п. 9 ст. 2 Закона 54-ФЗ, пробивать чек не нужно в одном-единственном случае: когда юридические лица и предприниматели рассчитываются между собой, перечисляя деньги с расчетного счета одной компании на счет другой. Для этого вида безналичного расчета кассовый аппарат не требуется. Но на практике дело редко ограничивается исключительно такими операциями.

Например, если расчет происходит электронным средством платежа, то есть корпоративной банковской картой, без онлайн-кассы уже не обойтись.

ККТ при безналичных расчетах для организаций

Контрольно-кассовая техника понадобится при следующих видах безналичных расчетов:

Товары или услуги для компании покупает и оплачивает подотчетное лицо . Продавец обязан выдать чек — по нему подотчетник потом отчитается перед бухгалтерией.

Компания ведет безналичный расчет с физическими лицами . Клиенты-физлица могут платить банковской картой, перечислять деньги через онлайн-банк или вводить реквизиты карты для оплаты на сайте продавца. Причем не важно, оплачивает клиент 100% стоимости или вносит часть в виде предоплаты — чек формируется и выдается через кассу.

Клиент перевел деньги по квитанции через операциониста в банке.

ККТ при безналичных расчетах для ИП

Индивидуальные предприниматели тоже обязаны использовать ККТ, зарегистрированные в налоговых органах, при любых безналичных расчетах с физическими лицами и отправлять электронные чеки.

Исключение — предприниматели, которые:

на патенте и оказывают определенные виды услуг . Например, это ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, ремонт, чистка, окраска и пошив обуви, химическая чистка, крашение и услуги прачечных;

платят налог на профессиональный доход . Чеки они формируют в специальном приложении «Мой налог»;

ведут только безналичные расчеты с другими ИП или организациями.

Подробнее — в нашей статье про онлайн-кассы.

Как пробивать чек при расчете по безналу

Чек должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денег на счет компании. Сформировать его нужно не позже момента выдачи товара покупателю, начала выполнения работ или оказания услуг.

Чеки не обязательно должны быть печатными. Можно передать чек и в электронном виде на телефон или e-mail клиента по интернету.

Бумажный чек обычно выдается клиенту вместе с товаром.

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Ответственность и штрафы

ККТ при безналичных расчетах необходима — это требование закона. Если не пробивать чеки по безналу, можно попасть на штрафы. ФНС приравнивает это к неприменению онлайн-кассы.

В ст. 14.5 Административного кодекса прописаны и другие возможные нарушения с соответствующими санкциями для должностных лиц и организаций.

Нарушение Штраф для должностных лиц и ИП Штраф для юридических лиц Расчеты и сделки без применения онлайн-кассы 25-50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб. 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб. Расчеты без применения онлайн-кассы на сумму от 1 млн рублей Дисквалификация сотрудников на срок до 2 лет, приостановка предпринимательской деятельности на срок до 90 суток Приостановка предпринимательской деятельности на срок до 90 суток Невыдача чека 2 тыс. руб. 10 тыс. руб. Игнорирование или несвоевременное выполнение запросов налоговой, например, в рамках документарной проверки 1,5-3 тыс. руб. 5-10 тыс. руб. Прочие нарушения, указанные в п. 4 ст. 14.5 КоАП 1,5-3 тыс. руб. 5-10 тыс. руб.

Прочие нарушения — это когда касса применяется:

без регистрации;

без фискального накопителя;

без фискализации;

без договора с ОФД;

и допускаются ошибки в чеках.

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Возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету

Чтобы сделать возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету, продавец должен получить от покупателя чек и заявление на возврат денег.

По закону продавец при безналичном расчете должен вернуть деньги в течение 10 дней. Если возврат делается за некачественный товар — в течение 14 дней.

При безналичном расчете вернуть покупателю деньги можно только на карту или банковский счет. Наличные из кассы возвращать нельзя.

Чек коррекции по безналу

Чек коррекции по безналу нужен, например, если ошибся кассир. Варианты его формирования зависят от формата фискальных данных (ФФД).

При версии ФФД 1.05 нужно:

Сформировать такой же чек с признаком расчета «‎Возврат прихода»‎, указав в нем фискальный признак некорректного чека. Сформировать правильный чек с признаком расчета «Приход».

Таким же способом корректируется ошибочный чек с признаком расчета «Расход».

При версии ФФД 1.1 нужно:

Сформировать чек коррекции с признаком расчета «‎Возврат прихода»‎, содержащий те же данные, что и ошибочный чек. Нужно указать фискальный признак ошибочного чека. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Приход», содержащий правильные данные.

При ФФД 1.1 в чеке коррекции обязательно должен быть реквизит «Предмет расчета». В версии ФФД 1.05 этот реквизит не обязателен, но рекомендуется.

Ответы на вопросы

Отвечаем на практические вопросы.

Обязаны ли самозанятые применять ККТ при безналичных расчетах с физлицами?

Не обязаны, но они отправляют электронные чеки через личный кабинет в приложении «Мой налог».

Когда ИП и ООО не обязаны пробивать чеки при безналичных расчетах с физлицами?

Расчеты с персоналом в безналичной форме. Например, выплата заработной платы или материальной помощи.

Возможно ли избежать наказания при нарушениях закона № 54-ФЗ?

Это возможно в случаях, когда продавец совершает ошибку впервые — вместо штрафа он получает предупреждение. Главное, он должен добровольно сообщить в налоговую информацию о своем нарушении с предъявлением доказательств. Например, отправит чек коррекции и укажет причину — допустим, перебои с интернетом или электричеством.

Когда ФНС сама узнает о правонарушении раньше, штрафных санкций не избежать.

Какой срок давности привлечения к ответственности за ошибки при использовании ККТ?

По ст. 4.5 КоАП, продавца могут привлечь к ответственности в течение 1 года с момента нарушения. При регулярных ошибках нарушение могут признать длящимся, тогда срок давности исчисляется с момента его обнаружения налоговой.

Когда и как вернуть безналичный платеж?

Случается, что деньги перечисляют по ошибке, сделка отменяется или покупатель хочет вернуть товар. Чем меньше времени прошло, тем проще вернуть деньги.

Если перевод еще в стадии обработки , его можно отменить по телефону, в онлайн-банке и лично в отделении.

Если введены несуществующие реквизиты, деньги с баланса уйдут, но никуда не поступят. Когда банк устанавливает, что указанный счет никому не принадлежит, он возвращает деньги обратно отправителю.

Если ошибочный платеж уже обработан и деньги по нему перечислены, банк не может вернуть деньги автоматически. В этом случае необходимо написать письмо получателю с реквизитами с целью возврата. Оставить себе эти деньги он не может по закону, так как это будет неосновательным обогащением. Если не получится решить вопрос самостоятельно, придется обратиться в суд.

При отмене сделки и возврате товара понадобится больше действий, о них — в следующем ответе.

Как вернуть деньги покупателю с помощью возвратного чека?

Порядок действий общий для всех:

Покупатель предъявляет чек и заявление на возврат денежных средств; Кассир печатает возвратный чек с признаком расчёта «Возврат прихода»; Продавец принимает товар обратно; На прием товара составляется накладная в двух экземплярах, один из них — для покупателя; Деньги перечисляются покупателю на счет в банке, либо на карту.

Чем грозит нарушение сроков возврата?

Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней или 14 дней в связи с качеством товара. За каждый день просрочки с продавца удерживается пени 1% от цены товара в пользу покупателя.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/izmenenija-v-54-fz/beznalichnyy-raschet-s-fizicheskimi-litsami-i-kkt/

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