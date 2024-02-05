Как получить первые продажи на маркетплейсах в 2024

Эксперты рынка и опытные селлеры расскажут, что сейчас происходит на маркетплейсах, как выбрать выгодную нишу и обойти конкурентов на Ozon и Wildberries, какие инструменты помогут получить первые продажи, как использовать бесплатную аналитику в личном кабинете и законно защитить свои права.
Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Главные тренды и изменения на маркетплейсах в 2024.
Что делать новичкам в первую очередь: как начать продавать без опыта и с минимальными затратами.
Инструменты для продвижения на Ozon и Wildberries: что сейчас работает.
Алгоритм выбора ниши: как выбрать то, что принесет прибыль.
Программа вебинара
11:00 — 11:25, Михаил Ситников, основатель школы Точка Развития.
Точка Развития | Прогнозы и тенденции торговли на маркетплейсах в 2024 году:
Работает ли еще перекуп товаров с Садовода и Южных ворот.
Конкуренция растет: как селлеру сохранить рентабельность.
Главные изменения на маркетплейсах в 2024: что нужно знать новичкам.
Собственная товарная марка, выход на несколько маркетплейсов, увеличение ассортимента, платный трафик: что делать в первую очередь.
11:25 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Как торговать на нескольких маркетплейсах одновременно:
Управление продажами на Ozon и Wildberries с помощью МоегоСклада: загрузка товаров, работа с номенклатурой, анализ отчетов.
Как автоматизировать продажи на маркетплейсах, контролировать остатки и цены.
Демо | Торговля на FBO: как упростить отгрузку и продажу товара. Возможности и планы.
Демо | Отчет комиссионера: как делать правильные выводы о вашей прибыли.
11:45 — 12:40, Константин Кисуркин, менеджер партнерского направления в секторе B2B в Moneyplace.
Moneyplace | Алгоритм поиска ниши для нового селлера:
Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши.
Учимся анализировать рынок. Как выбрать товар с наибольшей прибылью.
ТОП товаров для продажи на WB и Ozon в начале года. Рекомендации от эксперта.
12:40 — 13:25, спикер уточняется
Хогвартс маркетплейсов | Как новичкам продвигаться на Ozon и Wildberries и быстро получить первые продажи:
Какие инструменты продвижения лучше использовать новичкам в первую очередь.
Платные и бесплатные способы продвижения.
Как не слить бюджет и попасть в Топ выдачи Ozon и WB со своим товаром.
13:25 — 14:10, спикер уточняется
Эксперты | Как использовать инструменты бесплатной аналитики на Ozon и WB:
Обзор личного кабинета Ozon для аналитики и выбора товара.
Обзор личного кабинета Wildberries для аналитики и выбора товара.
Как понять, что будет продаваться, а что нет. Анализируем спрос.
14:10 — 14:30, спикер уточняется
Ozon | Что нужно знать селлеру для старта на Ozon в 2024:
Новые тарифы на логистику и размещение товаров.
В каких нишах конкуренция меньше, а спрос выше. Рекомендации эксперта.
Как начать продавать без опыта.
14:30 — 14:50, спикер уточняется
Эксперт по праву | Как защитить свои права на маркетплейсе:
Возможно ли вернуть деньги за испорченный или потерянный товар?
Что делать, если маркетплейс продал товар по сниженной цене из-за сбоя работы.
Возврат испорченного товара покупателем под видом брака. Что делать селлеру?
Защита интеллектуального права на карточку товара.
Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск
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Комментарии1
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