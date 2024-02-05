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Вебинары для бухгалтеров

Как получить первые продажи на маркетплейсах в 2024

Маркетплейсы — это ведущие каналы в онлайн-торговле. Но конкуренция здесь постоянно растет и регулярно меняются условия. Как не совершить ошибки на старте продаж, сэкономить и начать стабильно продавать — узнаете на вебинаре. 
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Как получить первые продажи на маркетплейсах в 2024
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Эксперты рынка и опытные селлеры расскажут, что сейчас происходит на маркетплейсах, как выбрать выгодную нишу и обойти конкурентов на Ozon и Wildberries, какие инструменты помогут получить первые продажи, как использовать бесплатную аналитику в личном кабинете и законно защитить свои права.

Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Главные тренды и изменения на маркетплейсах в 2024.

  • Что делать новичкам в первую очередь: как начать продавать без опыта и с минимальными затратами.

  • Инструменты для продвижения на Ozon и Wildberries: что сейчас работает.

  • Алгоритм выбора ниши: как выбрать то, что принесет прибыль.

Программа вебинара

11:00 — 11:25, Михаил Ситников, основатель школы Точка Развития.

Точка Развития | Прогнозы и тенденции торговли на маркетплейсах в 2024 году:

  • Работает ли еще перекуп товаров с Садовода и Южных ворот.

  • Конкуренция растет: как селлеру сохранить рентабельность.

  • Главные изменения на маркетплейсах в 2024: что нужно знать новичкам.

  • Собственная товарная марка, выход на несколько маркетплейсов, увеличение ассортимента, платный трафик: что делать в первую очередь.

11:25 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Как торговать на нескольких маркетплейсах одновременно:

  • Управление продажами на Ozon и Wildberries с помощью МоегоСклада: загрузка товаров, работа с номенклатурой, анализ отчетов.

  • Как автоматизировать продажи на маркетплейсах, контролировать остатки и цены.

  • Демо | Торговля на FBO: как упростить отгрузку и продажу товара. Возможности и планы.

  • Демо | Отчет комиссионера: как делать правильные выводы о вашей прибыли.

11:45 — 12:40, Константин Кисуркин, менеджер партнерского направления в секторе B2B в Moneyplace.

Moneyplace | Алгоритм поиска ниши для нового селлера:

  • Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши.

  • Учимся анализировать рынок. Как выбрать товар с наибольшей прибылью.

  • ТОП товаров для продажи на WB и Ozon в начале года. Рекомендации от эксперта.

12:40 — 13:25, спикер уточняется

Хогвартс маркетплейсов | Как новичкам продвигаться на Ozon и Wildberries и быстро получить первые продажи:

  • Какие инструменты продвижения лучше использовать новичкам в первую очередь.

  • Платные и бесплатные способы продвижения.

  • Как не слить бюджет и попасть в Топ выдачи Ozon и WB со своим товаром.

13:25 — 14:10, спикер уточняется

Эксперты | Как использовать инструменты бесплатной аналитики на Ozon и WB:

  • Обзор личного кабинета Ozon для аналитики и выбора товара.

  • Обзор личного кабинета Wildberries для аналитики и выбора товара.

  • Как понять, что будет продаваться, а что нет. Анализируем спрос.

14:10 — 14:30, спикер уточняется

Ozon | Что нужно знать селлеру для старта на Ozon в 2024:

  • Новые тарифы на логистику и размещение товаров.

  • В каких нишах конкуренция меньше, а спрос выше. Рекомендации эксперта.

  • Как начать продавать без опыта.

14:30 — 14:50, спикер уточняется

Эксперт по праву | Как защитить свои права на маркетплейсе:

  • Возможно ли вернуть деньги за испорченный или потерянный товар?

  • Что делать, если маркетплейс продал товар по сниженной цене из-за сбоя работы.

  • Возврат испорченного товара покупателем под видом брака. Что делать селлеру?

  • Защита интеллектуального права на карточку товара.

Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск

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