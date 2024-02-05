Как получить первые продажи на маркетплейсах в 2024

Маркетплейсы — это ведущие каналы в онлайн-торговле. Но конкуренция здесь постоянно растет и регулярно меняются условия. Как не совершить ошибки на старте продаж, сэкономить и начать стабильно продавать — узнаете на вебинаре.

Эксперты рынка и опытные селлеры расскажут, что сейчас происходит на маркетплейсах, как выбрать выгодную нишу и обойти конкурентов на Ozon и Wildberries, какие инструменты помогут получить первые продажи, как использовать бесплатную аналитику в личном кабинете и законно защитить свои права.

Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Главные тренды и изменения на маркетплейсах в 2024.

Что делать новичкам в первую очередь: как начать продавать без опыта и с минимальными затратами.

Инструменты для продвижения на Ozon и Wildberries: что сейчас работает.

Алгоритм выбора ниши: как выбрать то, что принесет прибыль.

Программа вебинара

11:00 — 11:25, Михаил Ситников, основатель школы Точка Развития.

Точка Развития | Прогнозы и тенденции торговли на маркетплейсах в 2024 году:

Работает ли еще перекуп товаров с Садовода и Южных ворот.

Конкуренция растет: как селлеру сохранить рентабельность.

Главные изменения на маркетплейсах в 2024: что нужно знать новичкам.

Собственная товарная марка, выход на несколько маркетплейсов, увеличение ассортимента, платный трафик: что делать в первую очередь.

11:25 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Как торговать на нескольких маркетплейсах одновременно:

Управление продажами на Ozon и Wildberries с помощью МоегоСклада: загрузка товаров, работа с номенклатурой, анализ отчетов.

Как автоматизировать продажи на маркетплейсах, контролировать остатки и цены.

Демо | Торговля на FBO: как упростить отгрузку и продажу товара. Возможности и планы.

Демо | Отчет комиссионера: как делать правильные выводы о вашей прибыли.

11:45 — 12:40, Константин Кисуркин, менеджер партнерского направления в секторе B2B в Moneyplace.

Moneyplace | Алгоритм поиска ниши для нового селлера:

Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши.

Учимся анализировать рынок. Как выбрать товар с наибольшей прибылью.

ТОП товаров для продажи на WB и Ozon в начале года. Рекомендации от эксперта.

12:40 — 13:25, спикер уточняется

Хогвартс маркетплейсов | Как новичкам продвигаться на Ozon и Wildberries и быстро получить первые продажи:

Какие инструменты продвижения лучше использовать новичкам в первую очередь.

Платные и бесплатные способы продвижения.

Как не слить бюджет и попасть в Топ выдачи Ozon и WB со своим товаром.

13:25 — 14:10, спикер уточняется

Эксперты | Как использовать инструменты бесплатной аналитики на Ozon и WB:

Обзор личного кабинета Ozon для аналитики и выбора товара.

Обзор личного кабинета Wildberries для аналитики и выбора товара.

Как понять, что будет продаваться, а что нет. Анализируем спрос.

14:10 — 14:30, спикер уточняется

Ozon | Что нужно знать селлеру для старта на Ozon в 2024:

Новые тарифы на логистику и размещение товаров.

В каких нишах конкуренция меньше, а спрос выше. Рекомендации эксперта.

Как начать продавать без опыта.

14:30 — 14:50, спикер уточняется

Эксперт по праву | Как защитить свои права на маркетплейсе:

Возможно ли вернуть деньги за испорченный или потерянный товар?

Что делать, если маркетплейс продал товар по сниженной цене из-за сбоя работы.

Возврат испорченного товара покупателем под видом брака. Что делать селлеру?

Защита интеллектуального права на карточку товара.

Записаться на бесплатный вебинар 8 февраля в 11:00 мск

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