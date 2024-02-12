Уплата налогов при работе с маркетплейсами 

Продавцы маркетплейсов вправе выбирать организационно-правовую форму бизнеса и систему налогообложения. При этом важно не только своевременно платить налоги, но и правильно определять налогооблагаемую базу.

Кто может быть продавцом на маркетплейсе

Продавать товары через маркетплейсы вправе:

ИП и физические лица без статуса ИП, которые уплачивают налог на профессиональный доход;

юридические лица и ИП, которые работают на УСН и ОСНО.

Торговля через интернет не является розничной, поэтому бизнес на маркетплейсе не вправе применять ПСН.

Также существует ограничение для продавцов на АУСН, так как торговые площадки, как правило, работают по агентским договорам, договорам комиссии и т. п., а такой вид деятельности запрещен автоматизированным упрощенцам (ч. 2 ст. 3 закона 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Однакоони могут торговать через маркетплейсы, которые работают не по посредническим договорам, а по договорам оказания услуг. Например, так работает Авито. ФНС планирует разрешить бизнесу использовать АУСН при работе на маркетплейсах, но до настоящего времени соответствующий законодательный акт не принят.

Далее разберем особенности уплаты налогов на каждом доступном селлеру налоговом режиме.

Налог на профессиональный доход

Самозанятые уплачивают налог по ставке 4%, если покупателем его товаров, работ или услуг, выступает физическое лицо, и 6% — если юридическое лицо или ИП. Налог считает ФНС на основании сформированных в приложении «Мой налог» чеков, в которых самозанятый указывает, от кого и сколько получил доходов.

Но главный вопрос — какую сумму пробивать в чеке, так как покупатель перечисляет за товар одну, а на счет продавца поступает другая. Это связано с тем, что маркетплейс удерживает из дохода продавца вознаграждение за свои услуги.

Правильный ответ — в качестве налоговой базы принимать сумму, уплаченную покупателем, до вычета комиссии торговой площадки.

Программа для торговли на маркетплейсах Автоматизируйте торговлю на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете — или нескольких площадках сразу. Контролируйте продажи и прибыль Бесплатная версия

УСН «Доходы»

Бизнес на упрощенке с объектом налогообложения «Доходы» аналогично самозанятым должен декларировать доход, который равен не чистому поступлению денежных средств на расчетный счет, а сумме продаж по отчету торговой площадки до удержания комиссии и оплаты различных услуг маркетплейса. Именно этот показатель отразите в книге учета доходов и расходов, а также в декларации по УСН.

Кстати, с 2024 года все упрощенцы обязаны использовать новую форму КУДиР, которая утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

МойСклад помогает автоматизировать торговлю на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и других площадках. Массовое обновление цен и товаров на всех площадках сразу, печать этикеток со штрихкодами, контроль остатков с уведомлениями, контроль доставок в пути, реальная прибыль с учетом комиссий и прочих затрат.

Стандартная ставка налога на УСН «Доходы» — 6%, повышенная — 8%.

Предприниматели на УСН «Доходы», вправе уменьшать налог на величину исчисленных страховых взносов (ст. 346.21 НК) независимо от факта уплаты взносов в бюджет:

на 100 % от налога — если у ИП нет наемного персонала;

на 50 % налога — если есть работники по трудовым и гражданско-правовым договорам.

УСН «Доходы минус расходы»

Если же продавец применяет УСН «Доходы минус расходы», он обязан вести полный учет своих затрат и поступлений, а налог исчислять с разницы между доходами и расходами.

К доходам необходимо относить суммы, уплаченные покупателями, а к расходам — все затраты продавца, подпадающие под действие ст. 346.16 НК:

на производство и реализацию продукции;

услуги маркетплейса;

уплаченные страховые взносы и другие.

При этом расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

Стандартная ставка налога на УСН «Доходы минус расходы» — 15%, повышенная — 20%.

ОСНО

Продавцы на основной системе налогообложения уплачивают:

Индивидуальные предприниматели Юрлица НДС 0, 10 или 20% в зависимости от товара НДФЛ: 13 % — для доходов, не превышающих 5 млн рублей, 15 % — для доходов свыше 5 млн рублей. Налог на прибыль — 20%; Налог на имущество, которое задействовано в бизнесе Транспортный, земельный и налог на имущество, если у организации есть объекты налогообложения

Нюансы:

На ОСНО доходы от продаж на маркетплейсах считаются так же как и на других системах налогообложения, то есть до вычета комиссий и стоимости услуг площадки.

При исчислении НДФЛ ИП на ОСНО из суммы доходов вправе вычесть профессиональные траты на бизнес и заплатить налог только с прибыли.

Для целей налогообложения прибыли юридические лица на ОСНО обязаны применять метод начисления. При работе через маркетплейс это проявляется в необходимости начислять доход не в момент поступления денег на счет, а в момент отгрузки товара покупателю. Эти данные селлер берет из отчетов в личном кабинете торговой площадки.

Независимо от того, какую систему налогообложения применяет селлер, важно вести учет финансов и движения товаров для своевременного пополнения складских запасов, выявления наиболее популярных и залежавшихся товаров, оценки рентабельности бизнеса и других показателей.

МойСклад — товароучетная система для автоматизации работы с маркетплейсами от планирования закупок и контроля остатков до расчета прибыли с учетом возвратов и комиссий. Данные о продажах на всех площадках — в одном окне. Подходит для FBS и FBO. Быстрый старт, поддержка 24/7.

Программа для торговли на маркетплейсах Автоматизируйте торговлю на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете — или нескольких площадках сразу. Контролируйте продажи и прибыль Бесплатная версия

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KXWjk