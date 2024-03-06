Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

С этой же даты стартует маркировка остатков новых групп легкой промышленности. Какие товары ей подлежат и как подготовиться — расскажет эксперт «Честного знака», ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
Записаться на бесплатный вебинар 6 марта в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Разрешительный режим работы на кассе: сроки, ограничения, подготовка.
Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.
Вторая волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф.
Маркировка остатков одежды: как правильно нанести код и ввести товар в оборот.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Алексей Пронин, менеджер проекта группы по партнерским решениям ЦРПТ.
«Честный знак» | Все, что нужно знать о разрешительном режиме работы на кассе:
В каких случаях запрещена продажа товаров с маркировкой.
Сроки запуска. Статистика по выявленным нарушениям и штрафы.
Как рознице подготовиться к старту разрешительного режима.
Ответы на вопросы.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Как предпринимателю продавать на кассе табак, разливное пиво и провести маркировку остатков одежды с 1 апреля 2024:
Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.
Демо: продажа табака при действующем разрешительном режиме.
Демо: продажа на кассе при отсутствии онлайн-проверки кода в «Честном знаке».
Демо: в каких случаях продажа на кассе запрещена и что делать кассиру.
Как МойСклад поможет промаркировать остатки одежды.
12:00 — 12:30, Софья Сомова, руководитель товарной группы проекта «Обувь/Легпром» ЦРПТ.
«Честный знак» | Вторая волна маркировки одежды. Что нужно сделать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф:
Какие товары необходимо маркировать во второй волне маркировки одежды.
Маркировка остатков: как правильно нанести код маркировки и ввести товар в оборот.
Ответы на вопросы.
Записаться на бесплатный вебинар 6 марта в 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KKVy8
Начать дискуссию