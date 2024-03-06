Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

С 1 апреля 2024 года розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы. Это касается продавцов табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Расскажем на вебинаре, что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы.

С этой же даты стартует маркировка остатков новых групп легкой промышленности. Какие товары ей подлежат и как подготовиться — расскажет эксперт «Честного знака», ответит на ваши вопросы в прямом эфире.

Записаться на бесплатный вебинар 6 марта в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Разрешительный режим работы на кассе: сроки, ограничения, подготовка.

Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.

Вторая волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф.

Маркировка остатков одежды: как правильно нанести код и ввести товар в оборот.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Алексей Пронин, менеджер проекта группы по партнерским решениям ЦРПТ.

«Честный знак» | Все, что нужно знать о разрешительном режиме работы на кассе:

В каких случаях запрещена продажа товаров с маркировкой.

Сроки запуска. Статистика по выявленным нарушениям и штрафы.

Как рознице подготовиться к старту разрешительного режима.

Ответы на вопросы.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Как предпринимателю продавать на кассе табак, разливное пиво и провести маркировку остатков одежды с 1 апреля 2024:

Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.

Демо: продажа табака при действующем разрешительном режиме.

Демо: продажа на кассе при отсутствии онлайн-проверки кода в «Честном знаке».

Демо: в каких случаях продажа на кассе запрещена и что делать кассиру.

Как МойСклад поможет промаркировать остатки одежды.

12:00 — 12:30, Софья Сомова, руководитель товарной группы проекта «Обувь/Легпром» ЦРПТ.

«Честный знак» | Вторая волна маркировки одежды. Что нужно сделать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф:

Какие товары необходимо маркировать во второй волне маркировки одежды.

Маркировка остатков: как правильно нанести код маркировки и ввести товар в оборот.

Ответы на вопросы.

Записаться на бесплатный вебинар 6 марта в 11:00 мск

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