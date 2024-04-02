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Маркировка товаров

Маркировка остатков одежды: что делать

С 1 апреля 2024 расширяется перечень товаров легкой промышленности, которые будут подлежать обязательной маркировке.
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Маркировка остатков одежды: что делать
Иллюстрация: freepik/freepik

В него войдет как детская, так и одежда для взрослых — мужчин и женщин, от галстуков и рубашек до шуб из искусственного меха. Полный список и условия — в этой статье.

Если у вас есть остатки одежды в магазине или на складе, их нужно промаркировать уже сейчас. Это касается и розницы, и производителей, и импортеров.

Продавать немаркированные остатки одежды можно до 1 июля, а ввести их в оборот — до 31 октября.

Маркировать остатки необходимо только для новых категорий товаров (новые коды ТН ВЭД). Для одежды, которая маркировалась ранее, это делать не нужно. 

Что нужно для работы с маркированной одеждой

  • Усиленная квалифицированная электронная подпись;

  • Регистрация в системе Честный знак;

  • Подключение к системе электронного документооборота;

  • 2D-cканер штрихкодов;

  • Онлайн-касса с ФФД 1.2, если вы продаете в розницу;

  • Для самостоятельной печати кодов маркировки вам понадобится Принтер этикеток;

  • Товароучетная программа, например, МойСклад. Использовать ее для маркировки остатков можно бесплатно.

Как маркировать остатки одежды

Если у вас товаров немного, то маркировать остатки вполне можно в личном кабинете Честного знака. В противном случае удобнее это делать с использованием МоегоСклада. Почему?

  1. Единообразие этикеток / ценников — один раз настроили шаблон в МоемСкладе, далее используете для всех карточек товара.

  2. Создание документа Ввод в оборот — на основании Заказа кодов, то есть уменьшение количества действий для ввода в оборот заказанных кодов маркировки.

  3. Работа в одном окне, если помимо задачи маркировать остатки, стоит задача организовать учет. Исторические данные о маркировке остатков останутся в учетной системе.

  4. При заказе кодов в МоемСкладе происходит проверка, что ТН ВЭД относится к новому списку и допущен к маркировке остатков, еще до отправки документа в Честный знак, а не на этапе, когда документ в Честном знаке получит ошибку. Во втором случае его потребуется создавать заново.

Рассмотрим подробнее маркировку в МоемСкладе.

Шаг 1: войти в личный кабинет

Авторизуйтесь в личном кабинете сервиса. Для регистрации понадобится только электронная почта и номер телефона.

Шаг 2: закажите коды маркировки

В разделе Товары → Маркировка создайте заказ кодов маркировки. Выберите ввод товара в оборот — Маркировка остатков. Добавьте товар и укажите количество кодов.

Если карточка товара есть в Национальном каталоге, укажите ее. Если GTIN отсутствует — создайте карточку товара в Национальном каталоге от своего ИНН. Остатки одежды описывают по полному атрибутивному составу.

В одном заказе может быть не более 10 позиций и не более 1 000 кодов для одной позиции. Будьте внимательны: если хотя бы в одной строке будет ошибка, придется заново формировать весь заказ.

Шаг 3: получите коды маркировки

Через 5–10 минут проверьте статус заказа. Если заказ создан правильно, статус поменяется на «Коды доступны». Они сформированы и готовы к получению.

Если статус заказа «Ошибка», его нужно отредактировать и отправить в Честный знак снова.

Шаг 4: распечатайте коды маркировки

В сервисе есть готовый шаблон, также можно создать свой. Распечатайте этикетки на обычном принтере — листе А4 или термоленте.

Шаг 5: введите коды в оборот

В раздел Товары → Маркировка создайте документ Ввод в оборот кодов маркировки. Заполните поля и нажмите на кнопку Ввести товары в оборот. Товар готов к продаже.

МойСклад бесплатно поддерживает работу с маркированной одеждой: заказ и выбытие кодов, приемка, продажа, учет, обмен документами через ЭДО, прямая интеграция с системой Честный знак.

А еще это полный товароучет не только маркированного, но и любого ассортимента. Контроль остатков, управление закупками и анализ продаж — в одном сервисе.

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