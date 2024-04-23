Как онлайн-торговле снизить зависимость от маркетплейсов

Реально заработать на маркетплейсах по принципу «купил подешевле — продал подороже» становится все сложнее. Укрепить свой бизнес и повысить лояльность клиента помогает развитие собственного бренда. Для этого нужен сайт с интернет-магазином. Расскажем — как наладить доставку без лишних затрат, сэкономить на приеме онлайн‑платежей и сделать продающий сайт.

Посмотрим, что происходит на рынке e-commerce — тренды продаж, поведение покупателей, дополнительные каналы продвижения. Расскажем, с чего начать развитие собственного бренда и как выделиться среди других магазинов. Проверенная информация от экспертов СДЭК, InSales, ЮKassa, а также предпринимателя, успешно совместившего интернет-магазин и маркетплейсы.

В прямом эфире разберем несколько интернет-магазинов слушателей. Для этого пришлите ссылку на сайт после регистрации.

Записаться на бесплатный вебинар 25 апреля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как объединить продажи с сайта, маркетплейсов и других каналов в одной системе.

Какие элементы интернет-магазина раздражают покупателей: проверяем сайт.

Как быстро и удобно организовать склад и доставку заказов.

Обзор платежных систем: как в 2024 сэкономить на приеме платежей.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Расширение каналов продаж и работа с собственным брендом:

Поведение покупателей в онлайне в 2024: как реагировать продавцам.

Почему развитие собственного бренда становится необходимостью для устойчивых продаж.

Омниканальность: объединяем продажи с сайта, маркетплейсов и других каналов в одной системе.

Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.

11:30 — 12:00, Сергей Зипунников, директор по коммерции inSales.

InSales | Интернет-магазин как инструмент укрепления бренда на рынке и повышения доверия покупателей:

Интернет-магазин в 2024: тренды в дизайне, разработке, взаимодействии с посетителями.

Как предпринимателю в екоме распределить продажи и бороться с высокой конкуренцией.

Что выгоднее продавать через интернет-магазин, а что через маркетплейс.

Как перенести товары из маркетплейса в интернет-магазин? Обзор решения.

Разбор интернет-магазинов слушателей.

12:00 — 12:30, Ольга Демкив, руководитель отдела продаж СДЭК.

СДЭК | Склад и доставка заказов в 2024: как наладить процесс:

Как организовать доставку товара покупателю, чтобы было не хуже, чем на маркетплейсах.

Фулфилмент + доставка как одно целое: что это и как работает.

Интеграция доставки с системой учета.

12:30 — 13:00, Дмитрий Швейкин, руководитель направления по развитию бизнеса ЮKassa.

ЮKassa | Платежи большим и маленьким: ЮKassa для интернет‑магазинов:

Как менялся Ecom-рынок в 2023 году.

Три лидера среди платёжных способов ЮKassa. Что выбирают покупатели для оплаты чаще всего.

Анализируем изменения платёжного поведение в малом бизнесе.

Как ЮKassa отвечает новым вызовам рынка.

13:00 — 13:30, Антон Михайлов, предприниматель и Управляющий E-com.

Кофеспейс | Личный опыт предпринимателя успешно совместившего торговлю на маркетплейсе и интернет‑магазине:

Омниканальность — как тренд развития электронной коммерции в 2024.

Риски предпринимателя при продажах только на маркетплейсах.

Интернет-магазин как ваше конкурентное преимущество.

Записаться на бесплатный вебинар 25 апреля в 11:00 мск

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