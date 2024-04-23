Как онлайн-торговле снизить зависимость от маркетплейсов

Посмотрим, что происходит на рынке e-commerce — тренды продаж, поведение покупателей, дополнительные каналы продвижения. Расскажем, с чего начать развитие собственного бренда и как выделиться среди других магазинов. Проверенная информация от экспертов СДЭК, InSales, ЮKassa, а также предпринимателя, успешно совместившего интернет-магазин и маркетплейсы.
В прямом эфире разберем несколько интернет-магазинов слушателей. Для этого пришлите ссылку на сайт после регистрации.
Записаться на бесплатный вебинар 25 апреля в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как объединить продажи с сайта, маркетплейсов и других каналов в одной системе.
Какие элементы интернет-магазина раздражают покупателей: проверяем сайт.
Как быстро и удобно организовать склад и доставку заказов.
Обзор платежных систем: как в 2024 сэкономить на приеме платежей.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Расширение каналов продаж и работа с собственным брендом:
Поведение покупателей в онлайне в 2024: как реагировать продавцам.
Почему развитие собственного бренда становится необходимостью для устойчивых продаж.
Омниканальность: объединяем продажи с сайта, маркетплейсов и других каналов в одной системе.
Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.
11:30 — 12:00, Сергей Зипунников, директор по коммерции inSales.
InSales | Интернет-магазин как инструмент укрепления бренда на рынке и повышения доверия покупателей:
Интернет-магазин в 2024: тренды в дизайне, разработке, взаимодействии с посетителями.
Как предпринимателю в екоме распределить продажи и бороться с высокой конкуренцией.
Что выгоднее продавать через интернет-магазин, а что через маркетплейс.
Как перенести товары из маркетплейса в интернет-магазин? Обзор решения.
Разбор интернет-магазинов слушателей.
12:00 — 12:30, Ольга Демкив, руководитель отдела продаж СДЭК.
СДЭК | Склад и доставка заказов в 2024: как наладить процесс:
Как организовать доставку товара покупателю, чтобы было не хуже, чем на маркетплейсах.
Фулфилмент + доставка как одно целое: что это и как работает.
Интеграция доставки с системой учета.
12:30 — 13:00, Дмитрий Швейкин, руководитель направления по развитию бизнеса ЮKassa.
ЮKassa | Платежи большим и маленьким: ЮKassa для интернет‑магазинов:
Как менялся Ecom-рынок в 2023 году.
Три лидера среди платёжных способов ЮKassa. Что выбирают покупатели для оплаты чаще всего.
Анализируем изменения платёжного поведение в малом бизнесе.
Как ЮKassa отвечает новым вызовам рынка.
13:00 — 13:30, Антон Михайлов, предприниматель и Управляющий E-com.
Кофеспейс | Личный опыт предпринимателя успешно совместившего торговлю на маркетплейсе и интернет‑магазине:
Омниканальность — как тренд развития электронной коммерции в 2024.
Риски предпринимателя при продажах только на маркетплейсах.
Интернет-магазин как ваше конкурентное преимущество.
Записаться на бесплатный вебинар 25 апреля в 11:00 мск
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