Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Можно сколько угодно сетовать на погоду, от этого она не изменится. Так и с маркировкой товаров. Нам с ней жить, а чтобы избежать штрафов за нарушение правил — собрали ответы на вопросы по всем ключевым процессам. Как понять, подлежит ли ваш товар обязательной маркировке, как заказать и нанести коды, правильно оформить документы при приемке, продать маркированный товар на кассе, куда и как об этом отчитываться.

Что такое маркировка товаров

Это контроль товаров из более чем 20 категорий от производителя до конечного потребителя в процессе реализации. Официальная причина — борьба с контрафактом. Физически данные собираются в системе Честный знак. Все участники оборота маркированных товаров обязаны там зарегистрироваться. Кто и что делает — расскажем дальше.

Операции с маркированным товаром фиксируются с помощью кодов Data Matrix. Они должны быть непосредственно на товаре или упаковке. В коде Data Matrix зашифрована информация — кто, когда, из чего произвел конкретный товар.

Пример с домашним текстилем:

Товар с кодом Data Matrix

Производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы — обязаны передавать данные в Честный знак о введении в оборот каждого кода или о его выбытии.

Какие товары подлежат обязательной маркировке

Одежда, обувь, домашний текстиль, парфюмерия, пиво, табачная и молочная продукция, упакованная питьевая вода, безалкогольные напитки и другие — всего более 20 категорий. Полный список — на сайте Честного знака.

В каждой товарной группе все начинается с эксперимента, когда операции с кодами — дело добровольное. Дальше требования становятся обязательными, за нарушение — штрафы до 500 000 рублей для ООО и ИП и до 50 000 рублей для должностных лиц. При этом процесс идет постепенно.

Например, в легкой промышленности маркировка началась с небольшого списка, а с 1 апреля 2024 он расширен в несколько раз.

Подлежит ли конкретное изделие обязательной маркировке — можно определить по коду ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД2.

Посмотрите его в сертификате или декларации соответствия на товар. А затем «пробейте» по базе Честного знака. Если нашли, значит маркируем.

Декларация и сертификат ТН ВЭД

Также постепенно вступают в силу требования к тем или иным участникам оборота — кто и что обязан делать. Например, о продаже пива на разлив необходимо отчитываться в Честный знак с 15 января 2024, а с 1 июня — и в потребительской упаковке.

В таблице собрали все ключевые дедлайны до конца 2024 года.

Дата Товар Роль Действие С 1 мая БАДы Все участники оборота Начало объемно-сортового учета. Обязательно использовать ЭДО при отгрузке и приемке товара С 1 мая Антисептики Все участники оборота Начало объемно-сортового учета. Обязательно использовать ЭДО при отгрузке и приемке товара С 1 июня Пиво и слабоалкогольные напитки Розница и общепит Передача данных в Честный знак о продаже товара в упаковке (пэт, стекло, банки) С 1 июня Безалкогольные напитки Производители и импортеры Маркировка напитков во всех видах упаковки С 1 июля Одежда Все участники оборота Запрет на продажу немаркированных остатков С 1 сентября Молочная продукция Фермерские хозяйства Обязаны маркировать товар на продажу С 1 сентября Медицинские изделия Все участники оборота Передача данных о продаже товара в Честный знак С 1 сентября Велосипеды Все участники оборота Передача данных о продаже товара в Честный знак До 1 октября Одежда Все участники оборота Описать и заказать коды на товарные остатки До 1 ноября Одежда Все участники оборота Ввести коды на товарные остатки в оборот С 5 ноября Безалкогольные напитки Все участники оборота Начало объемно-сортового учета. Передача данных о продаже товара в упаковке в Честный знак

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Как работает маркировка

В целом процесс выглядит так:

Алгоритм маркировки товаров

Заказ кодов — это получение их через заявку в личном кабинете Честного знака. При этом за каждый необходимо заплатить по 50 копеек без НДС (или 60 копеек с учетом налога).

Нанесение — означает распечатать (обычно на принтере этикеток) и наклеить коды на каждую единицу товара.

Ввод товара в оборот — сразу после этого подать сведения в Честный знак о том, что такие-то товарные позиции с кодами готовы к реализации.

Маркируем только те товары, что планируем продавать. Для собственных нужд — нет.

Перемещение товара — передача прав на него другому участнику оборота. Например, вы произвели партию рубашек, промаркировали и продаете ее розничному магазину. Некоторые товароучетные программы, например, МойСклад, позволяют прямо из документа Отгрузка сформировать УПД для передачи данных в формате XML через систему электронного документооборота покупателю.

Приемка — а это действие со стороны того, кто покупает маркированный товар (чаще всего — розничный магазин). Необходимо проверить данные с кодами маркировки от поставщика — вручную «пропикать» каждую этикетку сканером, либо автоматически увидеть все ошибки в товароучетной программе, где есть интеграция с Честным знаком.

Любая операция с маркированным товаром должна происходить через систему ЭДО (электронного документооборота). Поставщик отправляет, а продавец принимает товар с кодами маркировки, подписывая УПД — универсальный передаточный документ.

Вывод товара из оборота — чаще всего при продаже на кассе. Также причиной могут быть: порча, утеря, кража и т.д. В случае повреждения этикетки с кодом, вы обязаны перемаркировать товар на правах владельца. Идете в личный кабинет Честного знака, сообщаете о выбытии конкретного кода, заказываете новый, наклеиваете, вводите в оборот.

Дальше рассмотрим действия и ответственность всех возможных участников оборота — кто и что делает.

Действия и необходимое оборудование для маркировки

С маркировкой работают все участники товарооборота: производители, оптовики и розничные магазины.

Производитель получает коды в системе маркировки Честный знак, наносит их на товары и вводит в оборот. При продаже формирует УПД.

Импортер — аналогично. При ввозе товара в РФ вы обязаны промаркировать его до пересечения таможенной границы.

Дистрибьюторы и оптовики получают от производителя УПД с кодами, проверяют их соответствие и становятся владельцами. Прежде, чем передать товар в розницу, сканируют коды маркировки и указывают их в накладных.

Розничные точки проверяют соответствие кодов, продают товар покупателю и передают данные о выбытии в Честный знак из онлайн-кассы через ОФД (оператора фискальных данных). Происходит это автоматически. Вы отсканировали при продаже маркированный товар — данные тут же «улетели» в Честный знак.

Вот список оборудования:

Производитель / импортер Опт Розница Усиленная квалифицированная электронная подпись

ЭДО

Сканер штрихкодов

Принтер этикеток Усиленная квалифицированная электронная подпись

ЭДО

Сканер штрихкодов Усиленная квалифицированная электронная подпись

ЭДО

Сканер штрихкодов

Онлайн-касса с ФФД 1.2

Усиленная квалифицированная электронная подпись на руководителя или ИП пригодится не только для отчетности в Честный знак. От обычной отличается дополнительной идентификацией личности при получении.

Сканер для считывания кодов — подойдет практически любая модель формата 2d.

А вот систему ЭДО выберите из списка, рекомендованного Честным знаком, поскольку не каждая из них соответствует техническим требованиям для маркированных товаров.

Принтер этикеток — необходим в первую очередь производителям и импортерам, кто вводит товар в оборот. Опту и рознице — ситуативно, при маркировке остатков, например, или при повреждении кодов от поставщика.

Подойдут модели с термо- или термотрансферной печатью. Минимальные требования:

качество печати — не ниже класса 1,5 С;

размер элемента Data Matrix — не меньше 0,255 мм;

разрешение — 203 dpi

Онлайн-касса — ФФД 1.2 в 2024 уже стандартная «прошивка», поэтому сложностей с выбором тут быть не должно.

При этом обратите внимание на соответствие своей кассы разрешительному режиму. Пока он действует для табачной и пивной продукции в кегах, но дальше его требования коснутся и других категорий. Например, с 1 сентября 2024 — молочной продукции и упакованной воды.

В чем суть: если кассовая программа при сканировании кода маркировки выдает ошибку, продать такой товар нельзя. То есть ваше кассовое ПО должно это уметь.

Маркировка на маркетплейсах

Розница бывает разная. Не важно, где и как вы торгуете — на маркетплейсах, через интернет-магазин или офлайн, требования по маркировке необходимо выполнить.

Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другие площадки выставляют свои условия. Какие-то примут поставку на склад без кодов, какие-то — категорически откажут (Яндекс Маркет, например).

В целом правила таковы: при торговле на FBO ответственность за передачу данных в Честный знак берет на себя маркетплейс, при торговле на FBS — продавец. То есть когда вы храните товар у себя (модель FBS), вам и отчитываться. Когда товар хранится на складе маркетплейса (модель FBO) — отгрузили и забыли, маркетплейс все сделает за вас. Главное, о чем обязан позаботиться продавец в любом случае — наличие кодов на товаре.

Что делать с остатками немаркированного товара

Допустим, вы розничный продавец. Бывает так, что у вас лежит на складе товар, и тут вступили в силу требования по его маркировке. Теперь это ваша задача. Не производитель или импортер, а нынешний владелец товара обязан нанести коды. Так сейчас происходит с новыми категориями легпрома — рубашками, блузками, спортивными костюмами и т.д.

Честный знак дает определенный срок на маркировку остатков — его вполне достаточно, чтобы все успеть. Если выйти за рамки дедлайна — товар останется только выкинуть или продавать нелегально на свой страх и риск (штрафы до 300 тыс. руб. с конфискацией).

Разобрали по шагам маркировку остатков одежды:

Вместо заключения

В этой статье — общий порядок работы с маркированными товарами. Для ответов на индивидуальные вопросы мы открыли горячую линию. Стучитесь — поможем.

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Источник: https://www.klerk.ru/company/220/

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