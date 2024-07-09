Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Что такое маркировка товаров
Это контроль товаров из более чем 20 категорий от производителя до конечного потребителя в процессе реализации. Официальная причина — борьба с контрафактом. Физически данные собираются в системе Честный знак. Все участники оборота маркированных товаров обязаны там зарегистрироваться. Кто и что делает — расскажем дальше.
Операции с маркированным товаром фиксируются с помощью кодов Data Matrix. Они должны быть непосредственно на товаре или упаковке. В коде Data Matrix зашифрована информация — кто, когда, из чего произвел конкретный товар.
Пример с домашним текстилем:
Производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы — обязаны передавать данные в Честный знак о введении в оборот каждого кода или о его выбытии.
Какие товары подлежат обязательной маркировке
Одежда, обувь, домашний текстиль, парфюмерия, пиво, табачная и молочная продукция, упакованная питьевая вода, безалкогольные напитки и другие — всего более 20 категорий. Полный список — на сайте Честного знака.
В каждой товарной группе все начинается с эксперимента, когда операции с кодами — дело добровольное. Дальше требования становятся обязательными, за нарушение — штрафы до 500 000 рублей для ООО и ИП и до 50 000 рублей для должностных лиц. При этом процесс идет постепенно.
Например, в легкой промышленности маркировка началась с небольшого списка, а с 1 апреля 2024 он расширен в несколько раз.
Подлежит ли конкретное изделие обязательной маркировке — можно определить по коду ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД2.
Посмотрите его в сертификате или декларации соответствия на товар. А затем «пробейте» по базе Честного знака. Если нашли, значит маркируем.
Также постепенно вступают в силу требования к тем или иным участникам оборота — кто и что обязан делать. Например, о продаже пива на разлив необходимо отчитываться в Честный знак с 15 января 2024, а с 1 июня — и в потребительской упаковке.
В таблице собрали все ключевые дедлайны до конца 2024 года.
Дата
Товар
Роль
Действие
С 1 мая
БАДы
Все участники оборота
Начало объемно-сортового учета. Обязательно использовать ЭДО при отгрузке и приемке товара
С 1 мая
Антисептики
Все участники оборота
Начало объемно-сортового учета. Обязательно использовать ЭДО при отгрузке и приемке товара
С 1 июня
Пиво и слабоалкогольные напитки
Розница и общепит
Передача данных в Честный знак о продаже товара в упаковке (пэт, стекло, банки)
С 1 июня
Безалкогольные напитки
Производители и импортеры
Маркировка напитков во всех видах упаковки
С 1 июля
Одежда
Все участники оборота
Запрет на продажу немаркированных остатков
С 1 сентября
Молочная продукция
Фермерские хозяйства
Обязаны маркировать товар на продажу
С 1 сентября
Медицинские изделия
Все участники оборота
Передача данных о продаже товара в Честный знак
С 1 сентября
Велосипеды
Все участники оборота
Передача данных о продаже товара в Честный знак
До 1 октября
Одежда
Все участники оборота
Описать и заказать коды на товарные остатки
До 1 ноября
Одежда
Все участники оборота
Ввести коды на товарные остатки в оборот
С 5 ноября
Безалкогольные напитки
Все участники оборота
Начало объемно-сортового учета. Передача данных о продаже товара в упаковке в Честный знак
Торговля, склад, CRM в облаке
Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики
Как работает маркировка
В целом процесс выглядит так:
Заказ кодов — это получение их через заявку в личном кабинете Честного знака. При этом за каждый необходимо заплатить по 50 копеек без НДС (или 60 копеек с учетом налога).
Нанесение — означает распечатать (обычно на принтере этикеток) и наклеить коды на каждую единицу товара.
Ввод товара в оборот — сразу после этого подать сведения в Честный знак о том, что такие-то товарные позиции с кодами готовы к реализации.
Маркируем только те товары, что планируем продавать. Для собственных нужд — нет.
Перемещение товара — передача прав на него другому участнику оборота. Например, вы произвели партию рубашек, промаркировали и продаете ее розничному магазину. Некоторые товароучетные программы, например, МойСклад, позволяют прямо из документа Отгрузка сформировать УПД для передачи данных в формате XML через систему электронного документооборота покупателю.
Приемка — а это действие со стороны того, кто покупает маркированный товар (чаще всего — розничный магазин). Необходимо проверить данные с кодами маркировки от поставщика — вручную «пропикать» каждую этикетку сканером, либо автоматически увидеть все ошибки в товароучетной программе, где есть интеграция с Честным знаком.
Любая операция с маркированным товаром должна происходить через систему ЭДО (электронного документооборота). Поставщик отправляет, а продавец принимает товар с кодами маркировки, подписывая УПД — универсальный передаточный документ.
Вывод товара из оборота — чаще всего при продаже на кассе. Также причиной могут быть: порча, утеря, кража и т.д. В случае повреждения этикетки с кодом, вы обязаны перемаркировать товар на правах владельца. Идете в личный кабинет Честного знака, сообщаете о выбытии конкретного кода, заказываете новый, наклеиваете, вводите в оборот.
Дальше рассмотрим действия и ответственность всех возможных участников оборота — кто и что делает.
Действия и необходимое оборудование для маркировки
С маркировкой работают все участники товарооборота: производители, оптовики и розничные магазины.
Производитель получает коды в системе маркировки Честный знак, наносит их на товары и вводит в оборот. При продаже формирует УПД.
Импортер — аналогично. При ввозе товара в РФ вы обязаны промаркировать его до пересечения таможенной границы.
Дистрибьюторы и оптовики получают от производителя УПД с кодами, проверяют их соответствие и становятся владельцами. Прежде, чем передать товар в розницу, сканируют коды маркировки и указывают их в накладных.
Розничные точки проверяют соответствие кодов, продают товар покупателю и передают данные о выбытии в Честный знак из онлайн-кассы через ОФД (оператора фискальных данных). Происходит это автоматически. Вы отсканировали при продаже маркированный товар — данные тут же «улетели» в Честный знак.
Вот список оборудования:
Производитель / импортер
Опт
Розница
Усиленная квалифицированная электронная подпись на руководителя или ИП пригодится не только для отчетности в Честный знак. От обычной отличается дополнительной идентификацией личности при получении.
Сканер для считывания кодов — подойдет практически любая модель формата 2d.
А вот систему ЭДО выберите из списка, рекомендованного Честным знаком, поскольку не каждая из них соответствует техническим требованиям для маркированных товаров.
Принтер этикеток — необходим в первую очередь производителям и импортерам, кто вводит товар в оборот. Опту и рознице — ситуативно, при маркировке остатков, например, или при повреждении кодов от поставщика.
Подойдут модели с термо- или термотрансферной печатью. Минимальные требования:
качество печати — не ниже класса 1,5 С;
размер элемента Data Matrix — не меньше 0,255 мм;
разрешение — 203 dpi
Онлайн-касса — ФФД 1.2 в 2024 уже стандартная «прошивка», поэтому сложностей с выбором тут быть не должно.
При этом обратите внимание на соответствие своей кассы разрешительному режиму. Пока он действует для табачной и пивной продукции в кегах, но дальше его требования коснутся и других категорий. Например, с 1 сентября 2024 — молочной продукции и упакованной воды.
В чем суть: если кассовая программа при сканировании кода маркировки выдает ошибку, продать такой товар нельзя. То есть ваше кассовое ПО должно это уметь.
Маркировка на маркетплейсах
Розница бывает разная. Не важно, где и как вы торгуете — на маркетплейсах, через интернет-магазин или офлайн, требования по маркировке необходимо выполнить.
Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другие площадки выставляют свои условия. Какие-то примут поставку на склад без кодов, какие-то — категорически откажут (Яндекс Маркет, например).
В целом правила таковы: при торговле на FBO ответственность за передачу данных в Честный знак берет на себя маркетплейс, при торговле на FBS — продавец. То есть когда вы храните товар у себя (модель FBS), вам и отчитываться. Когда товар хранится на складе маркетплейса (модель FBO) — отгрузили и забыли, маркетплейс все сделает за вас. Главное, о чем обязан позаботиться продавец в любом случае — наличие кодов на товаре.
Что делать с остатками немаркированного товара
Допустим, вы розничный продавец. Бывает так, что у вас лежит на складе товар, и тут вступили в силу требования по его маркировке. Теперь это ваша задача. Не производитель или импортер, а нынешний владелец товара обязан нанести коды. Так сейчас происходит с новыми категориями легпрома — рубашками, блузками, спортивными костюмами и т.д.
Честный знак дает определенный срок на маркировку остатков — его вполне достаточно, чтобы все успеть. Если выйти за рамки дедлайна — товар останется только выкинуть или продавать нелегально на свой страх и риск (штрафы до 300 тыс. руб. с конфискацией).
Разобрали по шагам маркировку остатков одежды:
Вместо заключения
В этой статье — общий порядок работы с маркированными товарами. Для ответов на индивидуальные вопросы мы открыли горячую линию. Стучитесь — поможем.
Торговля, склад, CRM в облаке
Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики
Источник: https://www.klerk.ru/company/220/
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KUBXf
Начать дискуссию