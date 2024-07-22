Маркировка: 10 часто задаваемых вопросов

Все больше товаров попадает под действие обязательной маркировки, в связи с чем немало вопросов возникает у производителей, импортеров и продавцов такой продукции. Отвечаем на 10 наиболее популярных вопросов о маркировке.

1. Для каких товаров в 2024 году обязательна маркировка?

Ежегодно растет перечень товарных групп, подпадающих под обязательную маркировку. На сегодня их список выглядит так:

товары легкой промышленности;

обувь;

шубы;

пиво и слабый алкоголь;

табак;

молочная продукция;

питьевая вода в упаковке;

безалкогольные напитки

туалетная вода и духи;

икра (осетровая и лососевая);

шины и покрышки;

фотоаппараты и фотовспышки;

лекарства;

медизделия;

БАДы;

антисептики;

кресла-коляски.

С 1 сентября 2024 года маркировка становится обязательной еще для семи товарных групп:

ветеринарные лекарственные препараты;

корма для животных (сухие и влажные для кошек, собак и прочих животных);

консервы (рыбные, из морепродуктов, мясные, плодоовощные);

пищевые растительные масла;

безалкогольное пиво;

велосипеды и велорамы;

технические средства реабилитации (трости, костыли, ортезы, противопролежневые матрацы и др.).

Требования по маркировке той или иной группы вступают в силу поэтапно. Например, как выглядит этот процесс в 2024 году для безалкогольного пива:

с 1 сентября 2024 года — старт обязательной регистрации в системе «Честный знак» для всех участников оборота;

с 1 октября 2024 года — производители и импортеры наносят коды маркировки и вводят продукцию в оборот;

с 1 апреля 2025 года — розница начинает подачу сведений в систему о выводе пива из оборота;

с 1 октября 2025 года — запрещается оборот немаркированного безалкогольного пива.

Проверить товар на обязательность маркировки можно на сайте «Честного знака», указав в форме поиска соответствующий код товара (ТН ВЭД или ОКПД2).

2. Кто должен маркировать товары?

Товары, которые подлежат обязательной маркировке, маркирует их производитель или импортер:

Товар описывается в Национальном каталоге (в нем «Честный знак» хранит информацию о маркируемых товарах).

Коды маркировки в необходимом количестве заказывают в системе «Честный знак».

Полученные коды распечатывают и наклеивают на каждую единицу товара.

Промаркированный товар вводят в оборот в системе «Честный знак».

Производитель маркирует товары перед реализацией, а импортер, который ввозит товар в Россию — до пересечения таможенной границы.

Если вводится обязательная маркировка какого-либо товара, а на складе продавца есть его остатки без маркировки, которые приобрели ранее, их должен промаркировать сам продавец в установленные сроки.

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Забить каждый шаг в Честный знак, а еще отразить это в товарном учете. Удобнее вести работу в одном месте. Заказ кодов и их проверка при приемке товара от поставщика, обмен документами через ЭДО, поддержка разрешительного режима на кассе, продажа и возврат маркированных товаров по требованиям закона — все это дает МойСклад благодаря прямой интеграции с Честным знаком. Вам не нужно «бегать» по разным вкладкам в браузере. Работайте с маркировкой и ведите учет в целом в одном окне. Быстрый старт, поддержка 24/7, есть бесплатный тариф. Попробовать бесплатно

3. Какое оборудование и ПО необходимо для работы с маркированной продукцией?

Для работы с маркированной продукцией участникам ее оборота потребуется:

УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись;

доступ в систему «Честный знак» — необходимо зарегистрироваться в системе;

подключение к системе ЭДО (электронному документообороту) — через оператора, который есть в перечне «Честного знака»;

сканер штрихкодов Data Matrix ;

принтер для печати этикеток — нужен для производителей и импортеров, а продавцам только при маркировке остатков или замене поврежденных кодов;

онлайн-касса и фискальный накопитель — поддерживающие формат ФФД 1.2 (для продавцов);

программа учета товаров (для продавцов).

4. Обязательно ли, работая с маркированным товаром, подключаться к ЭДО?

К электронному документообороту с 2022 года подключаются все участники оборота маркированной продукции, которые занимаются ее отгрузкой и приемкой.

С помощью ЭДО поставщик / производитель, отгрузив партию маркированного товара контрагенту, направляет ему электронный УПД (универсальный передаточный документ) с кодами. После сверки кодов, при отсутствии расхождений, получатель товара утверждает УПД.

Без подключения к ЭДО передача и приемка такого товара невозможны.

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5. Что такое разрешительный режим продажи маркированных товаров?

Разрешительный режим означает, что продать маркированный товар нельзя, если на кассе при проверке кода маркировки выдается ошибка.

Как это работает:

Онлайн-касса при продаже товара обращается к системе «Честный знак» с запросом о коде маркировки.

Если система показала ошибку, продажа блокируется кассовым ПО.

Если ошибки нет, продажа происходит в обычном порядке.

Продажа запрещена, если:

код не найден в системе маркировки;

у товара нет статуса «в обороте»;

товар ранее уже вывели из оборота;

срок годности продукции закончился;

реализация ведется по цене выше максимальной розничной цены — для табачной продукции;

блокировка определенных кодов введена федеральным госорганом.

Разрешительный режим вводится с 1 апреля 2024 года постепенно для разных категорий, в частности:

с 1 апреля 2024 года — при продаже табачной продукции, пива и слабого алкоголя в кегах;

с 1 мая 2024 года — действует для крупных сетевых продавцов в отношении молочных продуктов, упакованной воды, а с 1 сентября 2024 года — для всех продавцов такой продукции;

с 1 ноября 2024 года — при продаже пива и слабого алкоголя в потребительской упаковке, одежды, обуви, парфюмерии, фотоаппаратов, БАДов, антисептиков, шин.

Программа МойСклад для маркировки поддерживает разрешительный режим и совместима с ККТ АТОЛ, ШТРИХ-М, Viki Print, MSPOS, Эвотор, Рах, Модулькасса. Сканируйте коды и проводите продажи: онлайн-касса напечатает чек с кодом маркировки и сообщит о его выбытии в «Честный знак».

6. Товар продается на маркетплейсе: кто должен сообщать о его выводе из оборота?

Это зависит от применяемой схемы поставки:

FBS — товар хранится на складе продавца, он сам упаковывает и отправляет заказы покупателям.

Продавец должен сам сообщить о выводе товара с маркировкой из оборота в «Честный знак». Причина вывода — «дистанционная продажа».

FBO — продавец передает товары маркетплейсу, который хранит их на своем складе, комплектует заказы и доставляет их покупателям.

Сообщать в «Честный знак» о выводе маркированного товара из оборота в этом случае обязан маркетплейс.

7. Если на складе маркетплейса остался немаркированный товар, может ли сам маркетплейс промаркировать остатки?

Нет, не может. Маркетплейс, заключивший договор с продавцом (селлером), фактически является агентом или комиссионером, который не участвует в процессе маркировки. Маркировать такие остатки должен продавец.

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8. Что делать продавцу с маркировкой после возврата товара потребителем?

Здесь возможны разные ситуации:

Если на возвращенном товаре код маркировки сохранился просто верните его в оборот с тем же кодом.

Если товар возвращен без кода маркировки или поврежден — товар нужно перемаркировать. Для этого закажите новый код и передайте сведения о товаре в «Честный знак». Причина смены кода — «возврат от розничного покупателя».

При возврате бракованного товара пробейте чек на возврат и маркированный товар снова вводится в оборот. Затем спишите его по причине брака и выведите из оборота, указав в системе реквизиты акта списания.

9. Как вывести товар из оборота, если продавец находится в местности, где нет устойчивого интернета?

В рознице товар выводится из оборота в «Честном знаке» автоматически через ОФД — при передаче отчета о продажах кассовой программой, подключенной к онлайн-ККТ. Но в местностях, где нет постоянной интернет-связи, продавцам разрешено применять ККТ автономно — без обязательной передачи через ОФД данных в налоговую и в систему маркировки.

Указанная местность должна быть внесена в специальный перечень, который публикуют на сайте региональной администрации (п. 7 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Информацию о кодах реализованной маркированной продукции такие продавцы могут вносить раз в 30 дней на сайте «Честного знака» в своем личном кабинете.

10. Какие штрафы грозят за нарушения в сфере маркировки?

Административный штраф можно получить за целый ряд нарушений, причем во всех случаях немаркированная продукция будет конфискована:

При обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, без средств идентификации : если принимаете или продаете без кодов маркировки пиво и слабый алкоголь, табачную продукцию — компании грозит штраф 300 000 – 500 000 руб., должностным лицам — 30 000 – 50 000 руб. (п. 4 ст. 15.12 КоАП); при обороте без кодов маркировки других видов товаров, а также при их хранении, перевозке или приобретении в целях сбыта — 50 000 – 300 000 руб. для компаний, 5 000 – 10 000 руб. для должностных лиц (п. 2 ст. 15.12 КоАП).

При производстве алкоголя, вводе в оборот табачной продукции, пива, слабого алкоголя без нанесения маркировочных кодов или с нарушением правил маркировки , штраф для компаний — 200 000 – 300 000 руб., для должностных лиц — 30 000 – 50 000 руб. (п. 3 ст. ст. 15.12 КоАП).

При производстве, вводе в оборот прочих товаров без обязательной маркировки или с нарушением правил бизнесу грозит штраф 50 000 – 100 000 руб., для должностных лиц — 5 000 – 10 000 руб. (п. 1 ст. 15.12 КоАП).

Когда нарушен порядок и срок передачи сведений в «Честный знак» — возможно предупреждение или штраф (ст. 15.12.1 КоАП):

50 000 – 100 000 руб. для юрлиц;

1 000 – 10 000 для должностных лиц.

Если нарушения будут более существенными (в крупном или особо крупном размере), может наступить уголовная ответственность по ст. 171.1 УК, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Забить каждый шаг в Честный знак, а еще отразить это в товарном учете.

Удобнее вести работу в одном месте. Заказ кодов и их проверка при приемке товара от поставщика, обмен документами через ЭДО, поддержка разрешительного режима на кассе, продажа и возврат маркированных товаров по требованиям закона — все это дает МойСклад благодаря прямой интеграции с Честным знаком. Вам не нужно «бегать» по разным вкладкам в браузере. Работайте с маркировкой и ведите учет в целом в одном окне.

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