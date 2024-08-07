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Ведение бизнеса

Кремы из красного вина и социальная ответственность: опыт создания бренда натуральной косметики

В детстве основательница бренда «Анапская косметика» Анастасия Вдовина страдала тяжелой формы аллергии. Однажды дедушка привез ей из Франции пудру, которая, в отличие от других средств, реакцию не вызвала. Тогда Анастасия впервые заинтересовалась косметикой.
Кремы из красного вина и социальная ответственность: опыт создания бренда натуральной косметики
Иллюстрация: wayhomestudio/freepik

Мы поговорили с Анастасией и узнали, с чего она начинала свой путь в бизнесе, какие недостатки видит в контрактном производстве косметики и почему региональные СМИ пишут о бренде «Анапская косметика» бесплатно.

Главное — вовремя остановиться

— Анастасия, как вы пришли в бизнес?

— 10 лет назад я была преподавателем финансов и кредита, инвестирования, бюджетирования в одном из пензенских вузов. В 2014 переехала в Анапу, а в 2016 начала продавать одежду и косметику через ВК.

Корейская косметика и вещи из Китая — ассортимент магазина ВК

В 2019 с мужем открыли шоурум с детской и женской одеждой. Через год шоурум закрыли и открыли сразу два магазина: в одном продавали эко‑косметику, в другом — одежду для фитнеса. Название магазинов Fit Style мы зарегистрировали и с тех пор это наш бренд косметики.

Магазин Fit Style

Косметика оказалась более рентабельной, но прибыль бизнес почти не приносил. Мы поняли, что город с населением 80К слишком мал для офлайн-продаж и закрыли магазины.

Одежду продали вместе с вешалками и стеллажами, а клиентскую базу из МоегоСклада отдали бонусом.

Главный вывод, который мы сделали, — нужно смотреть на цифры и уметь вовремя остановиться.

Контрактное VS свое производство косметики

— А что было дальше? Как пришли к мысли открыть собственное производство?

— В 2021 начали продавать на маркетплейсах корейскую косметику. Потом началась СВО, появились проблемы с логистикой и много подделок.

Хотелось производить косметику самим, тем более бренд у нас уже был. Открывать свое производство с нуля сложно, поэтому решили попробовать контрактное. Заключили договор, получили укомплектованный цех. У нас не было готового состава, текстуры, аромата, упаковки — эти нюансы обговаривали на месте.

У контрактного производства есть два больших преимущества:

  • Возможность начать бизнес без стартовых вложений. Производитель платит за оборудование, разработку рецептур, аренду помещения, а заказчик — за товар.

  • Быстрый выход на рынок. Готовую продукцию получаешь намного раньше, потому что не нужно тратить время на поиск цеха и оборудования, найм и обучение сотрудников, выстраивание процессов.

С контрактным производством за год мы увеличили выручку в шесть раз.

Но есть и свои минусы:

  • Сложный продукт могут не произвести. Например, если вы хотите использовать в составе крема натуральные ингредиенты или делать по своей формуле — убедитесь, что на производстве есть соответствующее оборудование.

  • Невозможно проконтролировать все этапы производства. Однажды мы узнали из отзывов покупателей, что в геле для душа поменялась отдушка. Пришлось разбираться по факту.

  • Невыгодно производить маленькие партии. Производство каждой партии требует подготовки и настройки оборудования, это время и деньги. Поэтому чем меньше ваш заказ, тем выше его себестоимость. К примеру, на производстве, с которым работали мы, минимальная партия — 330 кг.

Контрактное производство позволило нам протестировать спрос и понять, что мы готовы открывать свое. Взяли кредит на 5 миллионов под 1%. Поручителем выступил Фонд развития бизнеса.

Смета на открытие производства косметики

А были сложности при запуске?

— Да, на этом этапе мы столкнулись с проблемами.

Во-первых, сложно было найти сырье из-за санкций. Во-вторых, оборудование стоит дорого. Например, стоимость лабораторного стакана из закаленного стекла — 1700р. Какое-то оборудование заказывали в Китае, какое-то покупали у нас.

Реактор на 50 литров везли из Нижегородской области. Отдельно заказывали гравировку с логотипом.

Еще одна сложность — поиск сотрудников. Грамотных химиков-технологов мало, а те, кто есть, скорее всего, уже где-то работают. Для производства косметики нужны как минимум два специалиста: технолог-разработчик и технолог-лаборант.

Технолога-разработчика мы нашли на одной из выставок. Он работает на несколько брендов: разрабатывает рецептуры и сертифицирует их.

Я отучилась на косметического химика и сейчас выполняю роль технолога-лаборанта на собственном производстве: занимаюсь непосредственно изготовлением косметики. Мне помогают две девушки — студентки медицинского техникума.

Как вы используете МойСклад в работе?

— В МоемСкладе мы формируем заказы поставщикам, получается очень оперативно. Раньше на это уходило 15–20 минут, сейчас все делаем за минуту. Еще видим статус заказов: какие пришли, а какие нет.

Заказы поставщикам в сервисе МойСклад

Количество необходимого сырья рассчитываем по техкартам в МоемСкладе. Заказываем сырье, расфасовываем и маркируем.

Техкарта в сервисе МойСклад

Процесс производства подробно описывать не будем, все таки за рецептуры мы заплатили 280К.

Но могу сказать, что процесс небыстрый. К примеру, производство крема занимает два дня. После изготовления проверяем его в лаборатории на специальном оборудовании: анализатор текстуры, pH‑метры, центрифуга, термошкаф.

Дальше разливаем продукты по тюбикам. Ставим дату производства, наклеиваем этикетку и наносим защиту от вскрытия.

В МоемСкладе учитываем фактическое количество готового продукта. Бухгалтерия присваивает номер партии. Из каждой партии оставляем образец и храним его до конца срока годности. Если придет жалоба, мы его проверим и выясним, что не так. Бывает, что проблема на стороне производства, а бывает индивидуальная непереносимость.

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Расскажите про ваш опыт работы с маркетплейсами

— Сейчас мы продаем на OZON, Wildberries, Яндекс Маркет.

Wildberries, данные за последние 3 месяца
Wildberries, данные за последние 3 месяца
Наши карточки товаров

Цену продажи на маркетплейсах ставим в 2,5 или 3 раза выше оптовой цены. Вот что закладываем в цену:

  • Все затраты, которые возникают у площадки.

  • Маржинальность, то есть сумму, которую должны заработать.

  • Акции маркетплейсов. Мы сразу ставим цифру, чтобы она примерно совпадала с ценой в магазине.

Расходы на маркетплейсе такие:

  • 23% — комиссия с продажи;

  • 100 ₽/литр — логистика: 30₽ до склада + 70₽ до покупателя;

  • 15₽ — упаковка товара: 9₽ материал + 6₽ работа.

Рентабельность продаж 20%. То есть при обороте в миллион мы получаем 200 тысяч.

Недавно провели эксперимент с ценой на товар, который стал плохо продаваться. Поставили самую низкую цену на рынке в этой категории. Через минуту начинаются нереальные продажи, уходим в минус. Поднимаем цену, и продажи резко падают.

Вывод: люди выбирают в первую очередь по цене, даже если нет отзывов.

А как быть, если себестоимость товара 150 рублей, а продаешь за 190. Если посчитать затраты на логистику и упаковку — получится, что уходишь в минус. Тогда нужно думать, как уменьшить себестоимость без потери качества продукции. Такая стратегия требует больших инвестиций в оборотные средства, поэтому мы от нее отказались.

Продавать дешево может только крупное производство.

На маркетплейсах с момента покупки товара до момента, когда вы получите деньги, в лучшем случае пройдет месяц. Правда, Озон предлагает забрать деньги сразу, но за дополнительные 3% комиссии.

Еще совет: старайтесь соблюдать баланс остатков на складе. Если товара окажется мало и он внезапно закончится, то карточка потеряет свои позиции.

В МоемСкладе это можно контролировать: если товар заканчивается, карточка автоматически закрывается.

Платное хранение начинается, если товар не продается. На Озоне очень дорогое: если оборачиваемость выше 180 дней, 50 копеек в день за литр. У нас хранение на Озоне получается около 40‑50 тысяч в месяц. На Вайлдберриз 12 тысяч, хотя товара намного больше.

Самые популярные товары нашего бренда: гель для душа, шампунь и пенка для умывания. Их проще производить и продвигать, потому что покупателям не нужно объяснять «что это и как использовать».

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В ассортименте обязательно должны быть понятные покупателям продукты, которые они точно купят.

Для сравнения — продажи геля для душа и сыворотки

Для продвижения новых карточек товаров мы используем буст, который дает маркетплейс. Новые товары автоматически поднимаются в топ. Чтобы эффективно использовать эту возможность, сначала надо понять, на каких складах разместить товар. Мы используем специальные сервисы и анализируем, на каких складах уже есть похожие товары конкурентов и где их больше продают. Актуальные склады постоянно меняются, поэтому лучше это делать в моменте.

После этого мы запускаем рекламу по высокочастотному запросу, например, «гель для душа 300 мл». Используем биддер — специальный сервис для управления ставками на маркетплейсах. Он учитывает, какой товар мы рекламируем, данные о пользователях, конкурентную среду и рассчитывает оптимальную ставку для выхода в топ.

С авторекламой позиция поднялась с 56 до 23

Что делаете, если приходит плохой отзыв?

— Если у вашего товара не самая низкая на рынке цена, то важны отзывы. Поэтому перед запуском рекламы мы просим знакомых заказать продукт и написать отзыв.

Большинство отзывов у нас хорошие, но есть и такие:

Если нет конструктивной критики, это могут быть конкуренты

А вот конструктивный отзыв.

Если покупатель оставляет такой отзыв, то разбираемся, что произошло. В случае возврата проверяем: использовали товар или нет. Бывают случаи, что упаковка даже не вскрыта — значит это конкуренты. Если товар использовали — проверяем образец по номеру партии.

Общий принцип работы с любыми негативными отзывами у нас такой:

Видим плохой отзыв — извиняемся.

Даже если виноваты не мы — извиняемся в любом случае. Ответ на отзыв рассчитан в первую очередь на будущих покупателей, а не того, кто его оставил.

Анализ отзывов помогает понять, есть ли необходимость в дополнительной упаковке. Упаковщики работают по инструкциям, оплату получают за единицу товара. За день могут заработать от 2 до 3 тысяч, зависит от скорости.

Если процент выкупа хороший (у нас 96–98%), значит с товаром все в порядке.

Бесплатная реклама и водоросли из пробирки

— Как появился бренд «Анапская косметика» и почему о нем бесплатно пишут СМИ?

Начну с небольшой предыстории. У меня есть дядя, он живет в Питере и за 10 лет ни разу не приехал к нам в гости. А все потому, что дядя, как и многие другие жители нашей страны, ассоциируют Анапу с провинциальным совдеповским курортом. Но в реальности это это уже давно не так, город достаточно развитый и красивый.

Чтобы реабилитировать город в глазах туристов, мы создали новый бренд и назвали его «Анапская косметика». Администрация оценила нашу идею, и мы договорились о бесплатной рекламе. Теперь когда говорят о нашем бренде, говорят и о самой Анапе.

Про нас написали в газете Анапское Черноморье, на официальном сайте города, сделали репортаж на канале Анапа Регион.

В составе нашей косметики — экстракт черноморских водорослей, красного вина, можжевельника. Все эти продукты ассоциируются с Анапой. Мы надеемся, что наш бренд привлечет внимание к вопросам экологии и повлияет на развитие туризма.

В России запрещено собирать водоросли для производства, исключение — спирулина. Мы используем водоросли, выращенные в пробирке местным научным институтом. Экстракт для косметики создают они же. Свойства водорослей из пробирки такие же, как у водорослей, которые растут в Черном море. Возможно, они даже более полезные, потому что неизвестно, какие вещества впитывают в себя морские водоросли из окружающей среды.

Наш новый магазин, смотрите, какой красивый

— Анастасия, какие бы вы дали советы тем, кто хочет запустить производство косметики?

  • Начинайте с контрактного производства. Это быстрый способ протестировать спрос без лишних вложений.

  • Если спрос высокий, запускайте свое производство. Так вы сможете контролировать качество, а в долгосрочной перспективе снизите затраты и повысите маржинальность.

  • Следите за балансом товара на складах маркетплейсов. Избыток товара приведет к платному хранению, а нехватка — к снижению позиций карточек. С МоимСкладом карточка товара, который закончился, будет скрыта автоматически.

  • Вместе со сложными косметическими продуктами продавайте те, которые людям понятны. Например, шампунь или пенку для умывания.

  • Воспринимайте негативные отзывы как шанс улучшить продукты и сервис. Держите в голове, что ваш вежливый ответ на критику работает на будущих покупателей.

  • Укрепляйте имидж бренда через социальную ответственность. Такой подход поможет привлечь внимание СМИ и рекламироваться бесплатно.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/stories/anapskaya-kosmetika/

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