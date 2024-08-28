Бизнес на гитарах: вложить 10 тыс. рублей и открыть 4 розничных магазина

Я работал на заводе инженером-электриком. Были мысли открыть свое дело, хотелось попробовать. Опыта и навыков продаж у меня не было. База знаний в бизнесе была основана на курсе Максима Х., который рекомендовал изучать литературу о саморазвитии и мыслить в духе успешного предпринимателя.

Сейчас я уже понимаю, что все эти курсы — бесполезная фигня. Помогает обучение конкретным навыкам: как настраивать рекламу в Яндекс Директе, как писать продающие тексты, как работать в фотошопе.

Я неплохо играл на гитаре и подумал: «А почему бы не превратить хобби в бизнес». Сначала решил проверить спрос и разместил объявление на Авито. Приходилось извиняться перед людьми, которые звонили, и говорить, что я просто тестирую спрос.

У меня было 10 тысяч свободных денег. Купил две гитары, продал, снова купил. Коробки хранил в своей однушке, с друзьями использовали их вместо стола.

Склад в квартире

Чтобы раскрутиться, придумывал разные акции. Например, дарил покупателям струны за фото с гитарой. Эта акция до сих пор существует.

Раньше фотографировались у меня дома на фоне шкафа, а теперь в магазине.

Мой друг занимался видеосъемкой, сделали с ним обучающий курс. Так появилась вторая акция — «Купите гитару, а мы научим играть». Видеокурсы продолжаем делать до сих пор.

Снимаем видеокурс

Больше года я продавал гитары через Авито. В табличке Excel отмечал, сколько заработал в каждом месяце.