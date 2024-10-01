Сезон распродаж на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности

Готовимся к распродажам на маркетплейсах — как не слить бюджет в акциях и обойти конкурентов. Ozon и Wildberries проводят акции 11 ноября и Черную пятницу — на вебинаре узнаете, как в них участвовать с выгодой для себя, и какой бюджет для этого потребуется.

Эксперт MarketGuru поделится механикой, как выбрать правильную нишу, а МойСклад — как сделать каждый заказ прибыльным. Также расскажем все о новой карточке товара — как оформить ее так, чтобы не остаться на дне выдачи и выйти в Топ как можно быстрее.

Записаться на бесплатный вебинар 3 октября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как работают алгоритмы продвижения новой карточки товара.

Когда участие в акциях будет потерей

времени и денег.

Маркировка на маркетплейсах — как облегчить

эту боль.

Как правильно рассчитать доходы и расходы.

Горячий сезон на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности Готовимся к распродажам — как не слить бюджет в акциях и обойти конкурентов Регистрация

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Как не утонуть в сезон распродаж:

Как успеть выполнить все заказы — упрощаем торговлю на Ozon и Wildberries с помощью интеграций.

Маркировка на маркетплейсах — как облегчить эту боль.

Юнит‑экономика в режиме онлайн — как сделать каждый заказ прибыльным.

Где деньги, селлер? Планируем закупки и продажи с помощью Отчета о прибылях и убытках и Взаиморасчетов.

11:30 — 12:00,

Эксперт | Как выбрать правильную нишу при высокой конкуренции:

Подводные камни при выборе сезонного товара. Учимся правильно выбирать и продавать, чтобы быстро заработать.

ТОП товаров для продажи на WB и Ozon в горячий сезон.

Частые ошибки новичков.

12:00 — 12:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.

Вера Бойцова | Налоги на маркетплейсах и экономика селлера во время акций:

Как вести торговлю на маркетплейсах сейчас, чтобы не платить НДС в 2025.

Что выгоднее: платить НДС или уложиться в лимит? Инструкция для селлеров.

12:30 — 13:00, Кристина Кокина, эксперт по рекламе Ozon.

Эксперт | Как быстро продвинуть новую карточку товара:

Как работают алгоритмы продвижения новой карточки товара.

Чек‑лист: готовимся к внутреннему продвижению на маркетплейсе.

Инструменты внешней рекламы. Что запускать в первую очередь и как оценивать результаты.

13:00 — 13:30, Владислав Полагушин, селлер женской одежды на Wildberries.

Эксперт | Как выгодно участвовать в сезонных распродажах и акциях:

Когда участие в акциях будет потерей времени и денег.

Как не работать в минус? Считаем юнит‑экономику акции.

Обзор инструментов селлера для увеличения продаж и сбыта товаров.

13:30 — 14:00,

Ozon | Как подготовиться к 11 ноября и Черной пятнице: рекомендации от эксперта Ozon:

Механика акции со стороны маркетплейса. Как принять участие выгодно.

Инструменты работы с акциями: что нужно знать селлерам.

Записаться на бесплатный вебинар 3 октября в 11:00 мск

Горячий сезон на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности Готовимся к распродажам — как не слить бюджет в акциях и обойти конкурентов Регистрация

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