Сезон распродаж на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности

Эксперт MarketGuru поделится механикой, как выбрать правильную нишу, а МойСклад — как сделать каждый заказ прибыльным. Также расскажем все о новой карточке товара — как оформить ее так, чтобы не остаться на дне выдачи и выйти в Топ как можно быстрее.
Записаться на бесплатный вебинар 3 октября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как работают алгоритмы продвижения новой карточки товара.
Когда участие в акциях будет потерей
времени и денег.
Маркировка на маркетплейсах — как облегчить
эту боль.
Как правильно рассчитать доходы и расходы.
Горячий сезон на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности
Готовимся к распродажам — как не слить бюджет в акциях и обойти конкурентов
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.
МойСклад | Как не утонуть в сезон распродаж:
Как успеть выполнить все заказы — упрощаем торговлю на Ozon и Wildberries с помощью интеграций.
Маркировка на маркетплейсах — как облегчить эту боль.
Юнит‑экономика в режиме онлайн — как сделать каждый заказ прибыльным.
Где деньги, селлер? Планируем закупки и продажи с помощью Отчета о прибылях и убытках и Взаиморасчетов.
11:30 — 12:00,
Эксперт | Как выбрать правильную нишу при высокой конкуренции:
Подводные камни при выборе сезонного товара. Учимся правильно выбирать и продавать, чтобы быстро заработать.
ТОП товаров для продажи на WB и Ozon в горячий сезон.
Частые ошибки новичков.
12:00 — 12:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
Вера Бойцова | Налоги на маркетплейсах и экономика селлера во время акций:
Как вести торговлю на маркетплейсах сейчас, чтобы не платить НДС в 2025.
Что выгоднее: платить НДС или уложиться в лимит? Инструкция для селлеров.
12:30 — 13:00, Кристина Кокина, эксперт по рекламе Ozon.
Эксперт | Как быстро продвинуть новую карточку товара:
Как работают алгоритмы продвижения новой карточки товара.
Чек‑лист: готовимся к внутреннему продвижению на маркетплейсе.
Инструменты внешней рекламы. Что запускать в первую очередь и как оценивать результаты.
13:00 — 13:30, Владислав Полагушин, селлер женской одежды на Wildberries.
Эксперт | Как выгодно участвовать в сезонных распродажах и акциях:
Когда участие в акциях будет потерей времени и денег.
Как не работать в минус? Считаем юнит‑экономику акции.
Обзор инструментов селлера для увеличения продаж и сбыта товаров.
13:30 — 14:00,
Ozon | Как подготовиться к 11 ноября и Черной пятнице: рекомендации от эксперта Ozon:
Механика акции со стороны маркетплейса. Как принять участие выгодно.
Инструменты работы с акциями: что нужно знать селлерам.
Записаться на бесплатный вебинар 3 октября в 11:00 мск
Горячий сезон на маркетплейсах 2024: ловушки и возможности
Готовимся к распродажам — как не слить бюджет в акциях и обойти конкурентов
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