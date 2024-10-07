Как с нуля создать бренд одежды, запустить франшизу и выйти на международные рынки. История Monsheri

— Алеся, если заглянуть на страницу твоего бренда в запрещенной соцсети, то обязательно среди подписчиков увидишь друзей, знакомых или коллег. То есть бренд Monsheri буквально ворвался в мир российской моды. Расскажи, как это произошло?

— В 2022 году, на момент когда случилась спецоперация и мир стал кардинально меняться, мы были франчайзи одного иностранного бренда. Его владельцы приняли решение свернуть свой бизнес и покинуть Россию.

Первая реакция у меня была шоковой. Я так много сил вложила в этот бизнес, что просто взять и закрыть все было бы непростительно.

Так как я всегда была максимально вовлечена в дело, которым я занимаюсь — раскручивала Insta*, делала обзоры на комплекты одежды — то аудитория меня знала, доверие было уже сформировано. Поэтому решение запускать собственный бренд стало абсолютно логичным. Мы понимали, что нужно нашей аудитории. На запуск понадобилось буквально 3–4 месяца.

Шоу‑рум Monsheri

Мы решили, что будем делать больше, чем просто модный магазин, это должно быть модное пространство, где каждая девушка сможет почувствовать себя женственной и привлекательной. А одежда должна быть сексуальной и удобной одновременно, не обычный масс-маркет, его довольно много в магазинах, а непременно с изюминкой, немного дерзкой, то, что может себе позволить женщина, которая не боится быть яркой и заметной.

Таким образом, своя философия у нас есть с первого дня существования бренда.

Зная свою целевую аудиторию, вкусы и предпочтения наших клиентов, я понимала, что искать поставщиков, которые бы обеспечивали стабильное качество продукции, выдерживали стилистику бренда и прочие нюансы — будет крайне сложным.

На оптовиков рассчитывать вообще не приходится — там нет должного качества и эксклюзивных моделей. И я поняла, что сама могу создавать то, что будет нравиться мне на 100% и что смогу продавать своим клиентам.

Так я приняла решение идти не самым простым путем, но надежным — открыть собственное производство здесь, в России, чтобы иметь возможность на всех этапах контролировать качество продукта.

— Собственное производство? У тебя был к тому моменту подобный опыт?

— Не совсем так. У меня довольно высокий уровень экспертизы в продажах одежды и создании бренда, позиционировании его. Но производство — это другая история.

Осваивать его с нуля — было бы очень трудозатратно. А мне нужно было оперативно занять освободившуюся на рынке нишу. Плюс я считаю, что каждый должен заниматься тем, в чем он силен.

Поэтому мы нашли уже готовое производство, с которым стали сотрудничать на контрактных условиях.

Сначала отшили пробную партию. И она очень хорошо продалась. Постепенно мы увеличивали мощности. Сейчас у нас два производства — одно в Москве, второе в Зеленограде. Так как у нашего бренда достаточно широкая ассортиментная матрица, одно производство — швейное, а второе — трикотажное, вязаный трикотаж.

Пока это все еще контрактное производство. Но швеи уже работают исключительно под нас. И швеи, и ручницы, и технологи. А на трикотажном производстве мы отшиваем необходимый объем, в остальное время они сотрудничают с другими брендами.