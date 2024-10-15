Как продавать маркированные товары с 1 ноября 2024: новые правила для розницы

С этой же даты заканчивается ввод в оборот остатков легпрома второй волны. Что еще можно успеть промаркировать, что делать с зависшими кодами, как ввести их в оборот — ответим на частые вопросы по маркировке легпрома в прямом эфире.
Записаться на бесплатный вебинар 18 октября в 10:30 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.
Как вести товарный учет и работать с маркировкой в одном окне: автоматизируем процесс.
Изменения в работе розницы 1 ноября 2024 года.
Разрешительный режим работы на кассе: сроки, ограничения, подготовка.
Программа вебинара
10:30 — 11:00, Игорь Визгин, руководитель проектов по маркировке в «Честном ЗНАКе».
Честный ЗНАК | Все, что нужно знать о разрешительном режиме работы на кассе:
Дедлайны с 1 ноября: разрешительный режим для одежды, обуви, пива и других товарных групп. Что нужно помнить предпринимателю.
Как продавать маркированную продукцию после старта
разрешительного режима.
Ответы на вопросы участников вебинара.
11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.
МойСклад |Торговля одеждой, обувью, пивом и другими товарными группами с 1 ноября: приемка, продажа, отчетность:
Обзор кассового приложения МоегоСклада для торговли в рознице.
Как подключить разрешительный режим на кассе.
Как быстро начать использовать МойСклад для торговли
маркированными товарами.
Ответы на частые вопросы по торговле маркированной одеждой.
Записаться на бесплатный вебинар 18 октября в 10:30 мск
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