Как продавать маркированные товары с 1 ноября 2024: новые правила для розницы

С 1 ноября 2024 все розничные продавцы должны соблюдать разрешительный режим при торговле маркированной одеждой, обувью, пивом и еще 5 товарными группами. Если не обновить кассу, продать товар будет невозможно. Что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы — узнаете на вебинаре.

С этой же даты заканчивается ввод в оборот остатков легпрома второй волны. Что еще можно успеть промаркировать, что делать с зависшими кодами, как ввести их в оборот — ответим на частые вопросы по маркировке легпрома в прямом эфире.

Записаться на бесплатный вебинар 18 октября в 10:30 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как продавать маркированную продукцию после старта разрешительного режима.

Как вести товарный учет и работать с маркировкой в одном окне: автоматизируем процесс.

Изменения в работе розницы 1 ноября 2024 года.

Разрешительный режим работы на кассе: сроки, ограничения, подготовка.

Программа вебинара

10:30 — 11:00, Игорь Визгин, руководитель проектов по маркировке в «Честном ЗНАКе».

Честный ЗНАК | Все, что нужно знать о разрешительном режиме работы на кассе:

Дедлайны с 1 ноября: разрешительный режим для одежды, обуви, пива и других товарных групп. Что нужно помнить предпринимателю.

Как продавать маркированную продукцию после старта

разрешительного режима.

Ответы на вопросы участников вебинара.

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад |Торговля одеждой, обувью, пивом и другими товарными группами с 1 ноября: приемка, продажа, отчетность:

Обзор кассового приложения МоегоСклада для торговли в рознице.

Как подключить разрешительный режим на кассе.

Как быстро начать использовать МойСклад для торговли

маркированными товарами.

Ответы на частые вопросы по торговле маркированной одеждой.

Записаться на бесплатный вебинар 18 октября в 10:30 мск

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