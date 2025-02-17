Новый этап маркировки одежды с 1 марта 2025: как подготовиться и промаркировать остатки

С 1 марта стартует новый этап маркировки легпрома — детская одежда, нижнее белье, головные уборы и многое другое. Все товары, приобретенные после этой даты, можно продать только со сканированием кода маркировки. А если на складе уже есть товары, необходимо маркировать остатки.

На вебинаре эксперт от Честного ЗНАКа расскажет, какой товар будет считаться остатком и обязателен для маркировки, как правильно описать товар и получить коды маркировки, ответит на вопросы участников. Эксперт от МоегоСклада разберет кейсы предпринимателей, покажет, как упростить учет маркированной одежды.

Записаться на бесплатный вебинар 20 февраля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Третья волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф.

Маркировка остатков одежды: как правильно нанести код и ввести товар в оборот.

Что делать, если код поврежден или не считывается.

Как работать с возвратом маркированных товаров.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Ольга Никифорова, руководитель проектов товарной группы «Обувь и Легпром» в ЦРПТ.

Честный ЗНАК | Все, что нужно знать о маркировке легпрома 3‑й волны:

Какие товары необходимо маркировать в 2025.

Маркировка остатков: как правильно нанести код маркировки

и ввести товар в оборот.

Ответы на вопросы.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Работа с маркированной одеждой: приемка, продажа, отчетность:

Обзор МоегоСклада для продавцов одежды: приемка, работа с модификациями, продажа.

Как быстро начать использовать МойСклад для торговли

маркированной одеждой.

Разбор ситуаций и проблем предпринимателей при работе с кодами маркировки.

Записаться на бесплатный вебинар 20 февраля в 11:00 мск

Новый этап маркировки одежды с 1 марта 2025 — как подготовиться Все, что нужно знать о 3 волне маркировки легпрома: Честный знак отвечает на вопросы Зарегистрироваться

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFH5nqXn