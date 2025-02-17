Новый этап маркировки одежды с 1 марта 2025: как подготовиться и промаркировать остатки

На вебинаре эксперт от Честного ЗНАКа расскажет, какой товар будет считаться остатком и обязателен для маркировки, как правильно описать товар и получить коды маркировки, ответит на вопросы участников. Эксперт от МоегоСклада разберет кейсы предпринимателей, покажет, как упростить учет маркированной одежды.
Записаться на бесплатный вебинар 20 февраля в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Третья волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф.
Маркировка остатков одежды: как правильно нанести код и ввести товар в оборот.
Что делать, если код поврежден или не считывается.
Как работать с возвратом маркированных товаров.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Ольга Никифорова, руководитель проектов товарной группы «Обувь и Легпром» в ЦРПТ.
Честный ЗНАК | Все, что нужно знать о маркировке легпрома 3‑й волны:
Какие товары необходимо маркировать в 2025.
Маркировка остатков: как правильно нанести код маркировки
и ввести товар в оборот.
Ответы на вопросы.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.
МойСклад | Работа с маркированной одеждой: приемка, продажа, отчетность:
Обзор МоегоСклада для продавцов одежды: приемка, работа с модификациями, продажа.
Как быстро начать использовать МойСклад для торговли
маркированной одеждой.
Разбор ситуаций и проблем предпринимателей при работе с кодами маркировки.
Записаться на бесплатный вебинар 20 февраля в 11:00 мск
Новый этап маркировки одежды с 1 марта 2025 — как подготовиться
Все, что нужно знать о 3 волне маркировки легпрома: Честный знак отвечает на вопросы
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