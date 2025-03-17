Торговый сбор: кто платит в 2025 году

Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов

Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами до 50 кв. м (включительно) за объект в квартал

53 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м

400 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м

58 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м

571 руб. за каждый кв. м площади торгового зала, не превышающей 50 кв. м

63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м

1 143 руб. за каждый кв. м площади торгового зала до 50 кв. м

Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) за 1 кв. м площади в квартал

63 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади свыше 150 кв. м

53 руб. за каждый кв. м площади свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)

400 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м

69 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м

58 руб. за каждый кв. м площади свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)

571 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м

74 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м

63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)

1 143 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м

Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) за 1 кв. м площади в квартал

Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 300 кв. м за 1 кв. м площади в квартал

1 143 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м 63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) 74 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) 79 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м

571 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м 58 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) 69 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) 79 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади свыше 300 кв. м