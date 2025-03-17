Торговый сбор: кто платит в 2025 году

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Кто должен платить торговый сбор
Торговый сбор относится к местным налогам и сборам и может быть установлен в любом городе по решению муниципальных властей.
Сейчас торговый сбор установлен только для Москвы. Его обязаны платить все организации и индивидуальные предприниматели. Не имеет значения, розничная торговля или оптовая, ассортимент и количество проданных товаров, право собственности на объект — сбор рассчитывается с торгового объекта.
Торговый сбор платят компании и ИП, которые торгуют на территории Москвы:
через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме автозаправочных станций);
через объекты нестационарной торговой сети (кроме разносной торговли);
через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами;
через вендинговые автоматы.
Платеж обязателен для компаний и ИП на общей системе налогообложения и УСН. Если вы попали в список тех, кто платит торговый сбор в 2025 году, необходимо подать в налоговую уведомление по форме ТС-1.
Кто не платит торговый сбор
Освобождены от уплаты предприниматели на патентной системе и плательщики единого сельскохозяйственного налога.
Столичные власти предусмотрели ряд налоговых льгот:
торговля на ярмарках выходного дня, специализированных, межрегиональных и региональных ярмарках;
торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, расположенные на розничных рынках (сбор платит владелец рынка, а не предприниматель, арендующий торговую точку);
торговля в кинотеатрах, театрах, музеях, цирках и планетариях (если доля доходов от продажи билетов составила не менее 50% в общем объеме доходов);
торговля через объекты нестационарной торговой сети со специализацией «Печать».
От торгового сбора освобождены автономные, бюджетные и казенные учреждения, религиозные организации — в отношении торговли в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках, организации «Почты России» в отношении торговли почтовыми конвертами, почтовыми карточками, почтовой тарой, используемыми для оказания услуг почтовой связи, государственными знаками почтовой оплаты, канцелярскими товарами.
Получить освобождение от торгового сбора могут:
парикмахерские и салоны красоты, услуги стирки, химчистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения, ремонт обуви, изделий из кожи и часов, а также ювелирных изделий;
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.
При соблюдении двух условий:
Помещение, в котором ведется торговля, относится к объектам стационарной торговой сети, не имеющим торговых залов, к объектам стационарной торговой сети с залом (залами) площадью менее 100 кв. м, к объектам нестационарной торговой сети;
Площадь, занятая оборудованием, предназначенным для выкладки и демонстрации товаров, составляет не более 10 процентов общей площади объекта, используемого в основной деятельности.
Как встать на учет в качестве плательщика торгового сбора
Встать на учет нужно в налоговой инспекции по месту регистрации объекта недвижимости или по месту регистрации организации или ИП, если при торговле не используются помещения.
В заявлении указать:
вид деятельности,
объект торговли: стационарная сеть, развозная или разносная торговля,
характеристики: количество объектов торговли и (или) площадь помещений.
Если вы уже состоите на учете, то надо повторно встать на учет как плательщик торгового сбора. Инспекцию нужно уведомлять каждый раз, когда меняются условия деятельности, влияющие на размер торгового сбора.
Если торговая точка зарегистрирована в Москве, а юрлицо — в другом регионе, то обращаться нужно в московскую ИФНС по месту регистрации недвижимости. Это правило действует и для движимого имущества.
Подать документы нужно не позднее 5 дней с момента начала торговли.
Налоговая инспекция в течение 5 рабочих дней после подачи уведомления направит свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
Как сняться с учета
Предпринимателю надо подать в налоговую соответствующее уведомление. Сделать это надо в течение 5 суток с момента прекращения торговли.
Если торговая деятельность завершена на одном из нескольких торговых объектов, уведомление подается по форме № ТС-1 с признаком «3» и указанием места нахождения торгового объекта.
Если торговая деятельность завершена на всех торговых объектах, уведомление подается по форме № ТС-2 без указания адресов объектов.
Ставки торгового сбора в Москве в 2025 году
Ставки торгового сбора зависят от расположения магазина: за торговлю в центре Москвы и на окраине — разные суммы.
Для большинства объектов ставки фиксированные. Но для продавцов товаров через объекты с залом более 50 м² установлены несколько ставок за 1 м² площади:
для площади до 50 м²;
для площади от 50 до 150 м²;
для площади от 150 до 300 м²;
для площади более 300 м².
Коэффициент-дефлятор изменился только для розничных рынков, сейчас он составляет 1,976. Для остальных продавцов все по-прежнему. Актуальные ставки торгового сбора в 2025 году — в таблице.
Вид деятельности
Группа 1 (ЦЕНТР)
Группа 2 (в пределах МКАД)
Группа 2 (за МКАД)
Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов
85 698 руб.
42 849 руб.
29 994 руб.
Торговля через объекты нестационарной торговой сети
42 849 руб.
42 849 руб.
29 994 руб.
Развозная розничная торговля
42 849 руб.
42 849 руб.
42 849 руб.
Розничная торговля, осуществляемая с использованием торговых (вендинговых) автоматов
5 184 руб.
5 184 руб.
5 184 руб.
Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами до 50 кв. м (включительно) за объект в квартал
57 132 руб.
28 566 руб.
19 996 руб.
Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) за 1 кв. м площади в квартал
1 143 руб. за каждый кв. м площади торгового зала до 50 кв. м
63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м
571 руб. за каждый кв. м площади торгового зала, не превышающей 50 кв. м
58 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м
400 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
53 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м
Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) за 1 кв. м площади в квартал
1 143 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
74 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м
571 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
58 руб. за каждый кв. м площади свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
69 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м
400 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
53 руб. за каждый кв. м площади свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
63 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади свыше 150 кв. м
Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 300 кв. м за 1 кв. м площади в квартал
1 143 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
63 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
74 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно)
79 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м
571 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
58 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
69 руб. за каждый кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно)
79 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади свыше 300 кв. м
400 руб. за каждый кв. м площади, не превышающей 50 кв. м
53 руб. за каждый кв. м площади свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно)
63 руб. за каждый кв. м площади свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно)
79 руб. за каждый полный (неполный) кв. м площади свыше 300 кв. м
Организация розничных рынков за 1 кв. м площади в квартал
50 руб.
Коэффициент-дефлятор на 2025 год установлен приказом Минэкономразвития от 17.10.2024 № 645 и составляет 1,976
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Как считать торговый сбор
Торговый сбор нужно рассчитывать и платить по каждому объекту, где ведется торговля.
Чтобы его рассчитать, нужно знать:
вид торговой деятельности, куда относится объект. Посмотреть можно в уведомлении ТС-1, строка 2.2;
местонахождение и площадь торгового объекта. Указано в ТС-1, раздел 2;
ставку торгового сбора.
Ставка устанавливается на торговый объект или на 1 кв. м торговой площади.
Ставка на торговый объект
Торговый сбор = Ставке торгового сбора
Для следующих категорий:
торговля через стационарные объекты без торговых залов;
нестационарный торговый объект;
стационарный торговый объект с залом площадью не больше 50 м²;
развозная (разносная) розничная торговля.
Ставка на кв. м торговой площади
Торговый сбор = Ставка торгового сбора на 1 м² площади × площадь
Такой расчет применяется для:
торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью зала более 50 м²;
организации торговли через розничные рынки.
Если вы использовали торговый объект всего один раз, торговый сбор придется заплатить за весь квартал.
Примеры расчетов торгового сбора
Пример 1. Компания «Мега» продает товары в магазине площадью 95 кв.м. Торговый объект находится в Тверском районе ЦАО Москвы.
Рассчитаем сумму торгового сбора:
1 143 рублей за 1 кв.м. площади торгового зала, не превышающей 50 кв.м.
63 рубля за 1 кв.м. площади, свыше 50 кв.м.
50 кв.м. × 1 143 руб. + (95 кв.м. — 50 кв.м.) × 63 руб. = 59 985 руб.
Пример 2. Компания «Сигма» продает фрукты в ларьке, то есть торгует в нестационарном торговом объекте. Киоск находится в Северном округе, Савёловском районе.
Ставка: 42 849 рублей — фиксированная ставка.
Пример 3. Компания «Хвост» продает товары в магазине площадью 230 кв.м.
Месторасположение — Бабушкинский район Северо-Восточного административного округа Москвы.
Рассчитаем торговый сбор:
571 рублей за 1 кв.м. площади торгового зала, не превышающей 50 кв.м.
58 рублей за 1 кв.м. площади от 50 до 150 кв.м.
69 рублей за 1 кв.м. площади от 150 до 300 кв.м.
50 кв.м. × 571 руб. + 100 кв.м. × 58 руб. + 80 кв.м. × 69 руб. = 39 870 рублей.
Срок уплаты торгового сбора
Торговый сбор нужно платить каждый квартал. Рассчитанную сумму торгового сбора перечислите в бюджет не позднее 28 числа.
I квартал — 28 апреля
II квартал — 28 июля
III квартал — 28 октября
IV квартал — 28 января.
Когда последний день срока приходится на выходной или нерабочий день, торговый сбор нужно перечислить на следующий рабочий день.
Штрафы за неуплату торгового сбора
Сбор нужно платить обязательно. Если этого не делать, налоговая может забрать сумму с дохода и назначить административный штраф: 10% с доходов магазина за тот период, что тот торговал и не платил сбор. Но не менее 40 000 рублей.
Если плательщик торгового сбора вовремя не подал уведомления в налоговую, его привлекут к ответственности в виде штрафа в размере 200 рублей.
Организация или предприниматель лишится права уменьшить на величину торгового сбора сумму начисленного налога на прибыль.
Частые вопросы и ответы о торговом сборе
Хотя торговый сбор ввели еще в 2015 году, многим предпринимателям еще не все понятно. Мы подготовили ответы на главные вопросы.
Платит ли интернет-магазин торговый сбор?
Если у вас интернет-магазин, и вы доставляете товар на автомобиле или курьером, торговый сбор не уплачивается. Если вы торгуете через склад или пункт самовывоза, где клиент может расплатиться за товар, как в обычном магазине, то придется встать на учет и платить налог.
У меня торговля со склада в Москве. Надо ли мне платить торговый сбор?
Если вы выкладываете и демонстрируете товар, обслуживаете покупателей, ведете денежные расчеты, то торговый сбор подлежит уплате. Например, магазин-склад — предприятие торговли, где по методу самообслуживания идет продажа товаров.
Платят ли торговый сбор ИП на патенте?
Нет. Освобождены от уплаты предприниматели на патентной системе и плательщики единого сельскохозяйственного налога. Если вы не попадаете в эту категорию, то обязаны платить торговый сбор и уведомить об этом налоговую инспекцию. Скачайте уведомление по форме ТС-1.
Платят ли торговый сбор кафе и рестораны?
Нет. Предприятия общепита торговый сбор не платят. Но если вы торгуете товарами на вынос, которые нельзя употребить на месте, уплачивать придется в полном объеме.
Как платят торговый сбор оптовые организации?
Если оптовая торговля ведется на стационарных торговых объектах (не со склада), она облагается сбором.
Я торгую через помещение, которое снимаю. Кто платит торговый сбор, арендатор или арендодатель?
Платит тот, кто ведет торговую деятельность. Если вы арендуете объект торговли, то плательщиком являетесь вы, а не арендодатель.
Как уплачивать налог, если я совмещаю УСН и патент?
Предпринимателям, совмещающим УСН и патент, нужно понимать, в рамках какой деятельности осуществляется торговля. Торговый сбор для ИП на УСН в Москве обязателен.
Если же торговля идет в рамках патентной деятельности — платить налог не надо.
Если вы через один и тот же магазин торгуете одновременно по патенту и УСН, то должны встать на учет как плательщик торгового сбора и платить только по тем квадратным метрам, которые задействованы в торговой деятельности по упрощенке. Если разделить площадь по видам деятельности физически невозможно — придется платить за все квадратные метры магазина.
Как определить площадь торгового зала в целях расчета торгового сбора?
Общая площадь рассчитывается на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. В них должны быть данные о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений, а также информация, подтверждающая право пользования точкой.
Если я торгую на розничном рынке, надо ли уплачивать торговый сбор?
Нет. Торговый сбор в отношении деятельности по организации розничных рынков платят только управляющие компании.
Если я попадаю под льготы и освобожден от торгового сбора, нужно ли мне подавать уведомление в налоговую?
Да, нужно. При этом вместе с уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие право на получение льготы. А в уведомлении указать код льготы. Скачать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
В каких еще регионах действует торговый сбор?
Торговый сбор с 2015 года введен в городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Это прописано в законе № 382-ФЗ. Но действует торговый сбор пока только в Москве, в том числе при торговле на территории Новой Москвы (ТиНАО). Правила уплаты и ставки торгового сбора установлены законом г. Москвы № 62 «О торговом сборе».
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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/torgovyj-sbor/komu-platit-i-kak-rasschityvat-torgovyj-sbor-v-moskve/
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