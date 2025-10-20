НДС 22% и новый лимит УСН. Как подготовить бизнес к 1 января

С 2026 года стартуют новые правила для товарного бизнеса: ставку НДС повышают до 22%, отменят патент для магазинов, для УСН снижают порог по НДС с 60 до 10 млн. Также увеличатся страховые взносы и будут новые налоги для селлеров на маркетплейсах. На вебинаре на понятных примерах разберем, что именно изменится и как подготовиться.

Покажем, как через грамотный товарный учет найти резервы для экономии, быстро определить самый прибыльный товар и понять реальную прибыль бизнеса после всех расходов.

Записаться на бесплатный вебинар 23 октября 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Разберем, как налоговые изменения повлияют на прибыль и как сохранить устойчивость компании. Узнаете, какие режимы налогообложения станут выгоднее и помогут выйти из кризиса. Получите практичные инструменты для анализа и оптимизации расходов в новых условиях.

Программа вебинара

11:00 — 11:25 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса

МойСклад | Как автоматизация учета товаров поможет адаптироваться к новым условиям

Как точный товарный учет поможет сократить расходы. Ищем способы оптимизировать затраты бизнеса.

Сколько на самом деле зарабатывает бизнес? Покажем понятные отчеты по продажам, остаткам и прибыли.

Разбор этапов, чтобы наладить товарный учет в бизнесе, видеть точные остатки, сократить заморозку денег.

11:25 — 11:40 Игорь Кулик, технический директор

НОМИС | Как работать с интеграцией МойСклад и 1С:Бухгалтерия — обзор решения

Как интеграция МойСклад с 1С может сократить расходы.

Автоматизация 90% ручной работы бухгалтера и исключение ошибок в документах.

11:40 — 12:40 Вера Бойцова, налоговый эксперт

Дистанционное Бухгалтерское Агентство | Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2026 простым языком

Оборот свыше 10 млн рублей? Как начать работать с НДС тем, кто был от него освобожден.

Какие магазины больше не смогут применять патент с 1 января.

Разбор нового налога для селлеров на продажу иностранных товаров.

Изменение страховые взносов и льгот для работников и директора.

Может ли АУСН стать реальным выходом для бизнеса в новых условиях?

