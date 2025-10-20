НДС 22% и новый лимит УСН. Как подготовить бизнес к 1 января
Покажем, как через грамотный товарный учет найти резервы для экономии, быстро определить самый прибыльный товар и понять реальную прибыль бизнеса после всех расходов.
Что вы узнаете на вебинаре
Разберем, как налоговые изменения повлияют на прибыль и как сохранить устойчивость компании. Узнаете, какие режимы налогообложения станут выгоднее и помогут выйти из кризиса. Получите практичные инструменты для анализа и оптимизации расходов в новых условиях.
Программа вебинара
11:00 — 11:25 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса
МойСклад | Как автоматизация учета товаров поможет адаптироваться к новым условиям
Как точный товарный учет поможет сократить расходы. Ищем способы оптимизировать затраты бизнеса.
Сколько на самом деле зарабатывает бизнес? Покажем понятные отчеты по продажам, остаткам и прибыли.
Разбор этапов, чтобы наладить товарный учет в бизнесе, видеть точные остатки, сократить заморозку денег.
11:25 — 11:40 Игорь Кулик, технический директор
НОМИС | Как работать с интеграцией МойСклад и 1С:Бухгалтерия — обзор решения
Как интеграция МойСклад с 1С может сократить расходы.
Автоматизация 90% ручной работы бухгалтера и исключение ошибок в документах.
11:40 — 12:40 Вера Бойцова, налоговый эксперт
Дистанционное Бухгалтерское Агентство | Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2026 простым языком
Оборот свыше 10 млн рублей? Как начать работать с НДС тем, кто был от него освобожден.
Какие магазины больше не смогут применять патент с 1 января.
Разбор нового налога для селлеров на продажу иностранных товаров.
Изменение страховые взносов и льгот для работников и директора.
Может ли АУСН стать реальным выходом для бизнеса в новых условиях?
