ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН — как бизнесу адаптироваться и работать в плюс в 2026 году
Записаться на бесплатный вебинар 26 февраля 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Какие подводные камни у введения ТС ПИоТ для продажи маркированных товаров.
Что изменится на кассе, и как это скажется на ежедневной работе.
Когда выгоднее платить НДС, а когда переход на АУСН реально экономит 200 000+ рублей.
Как проверить кассу на соответствие новым требованиям.
Что делать селлеру при неправильном начислении налогов по АУСН.
Переведем сложные термины и требования государственных систем на понятный язык. Расскажем, как избежать штрафов и переплат в конце первого квартала. Представитель «Честного ЗНАКа» ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
Программа вебинара
11:00 — 11:15 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса
МойСклад | ТС ПИоТ vs разрешительный режим: что меняется при продаже маркированного товара?
Кому нужно ставить ТС ПИоТ.
Чем ТС ПИоТ принципиально отличается от разрешительного режима.
Что такое «контроль кассовой зоны»: как модуль следит за сканером, кассой, ПО, связью с «Честным ЗНАКом» и когда блокирует продажу.
11:15 — 11:35 Георгий Кабанов, менеджер продукта Розница
МойСклад | Практика: ТС ПИоТ и ваша касса
Получите проверку своей кассы в прямом эфире: разберем конкретные модели касс и версии прошивок.
Увидите в интерфейсе Кассы МоегоСклада, как проверить поддержку ТС ПИоТ и избежать блокировок.
11:35 — 12:00 Алексей Пронин, менеджер проектов группы партнерских решений
«Честный ЗНАК»| Обзор сроков подключения ТС ПИоТ по товарным группам и ответы на вопросы участников вебинара
Прямой диалог с «Честным ЗНАКом».
12:00 — 12:40 Вера Бойцова, эксперт по налогам для малого и среднего бизнеса
Дистанционное Бухгалтерское Агентство | АУСН или НДС: как не переплачивать до 30% на налогах в 2026
Как малому бизнесу отчитаться по НДС без штрафов.
Когда АУСН реально экономит сотни тысяч рублей.
Почему АУСН режим может оказаться самым дорогим.
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGkwWG9
