ОК МП моб 5500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
МойСклад
Вебинары для бухгалтеров

ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН — как бизнесу адаптироваться и работать в плюс в 2026 году

С каждой кассы розница должна будет платить 5 000 рублей в год для продажи маркированных товаров. Если не оплатить — продажи встанут. К тому же урезали лимит НДС, и многие теперь будут сдавать декларацию по НДС ежеквартально. Растет налоговая нагрузка и расходы на бухгалтерию. На вебинаре расскажем, что нужно сделать с кассами и налогами прямо сейчас.
ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН — как бизнесу адаптироваться и работать в плюс в 2026 году
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

Записаться на бесплатный вебинар 26 февраля 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Какие подводные камни у введения ТС ПИоТ для продажи маркированных товаров.

  • Что изменится на кассе, и как это скажется на ежедневной работе.

  • Когда выгоднее платить НДС, а когда переход на АУСН реально экономит 200 000+ рублей.

  • Как проверить кассу на соответствие новым требованиям.

  • Что делать селлеру при неправильном начислении налогов по АУСН.

Переведем сложные термины и требования государственных систем на понятный язык. Расскажем, как избежать штрафов и переплат в конце первого квартала. Представитель «Честного ЗНАКа» ответит на ваши вопросы в прямом эфире. 

Программа вебинара

11:00 — 11:15 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса

МойСклад | ТС ПИоТ vs разрешительный режим: что меняется при продаже маркированного товара? 

  • Кому нужно ставить ТС ПИоТ.

  • Чем ТС ПИоТ принципиально отличается от разрешительного режима.

  • Что такое «контроль кассовой зоны»: как модуль следит за сканером, кассой, ПО, связью с «Честным ЗНАКом» и когда блокирует продажу.

11:15 — 11:35 Георгий Кабанов, менеджер продукта Розница

МойСклад | Практика: ТС ПИоТ и ваша касса

  • Получите проверку своей кассы в прямом эфире: разберем конкретные модели касс и версии прошивок. 

  • Увидите в интерфейсе Кассы МоегоСклада, как проверить поддержку ТС ПИоТ и избежать блокировок.

11:35 — 12:00 Алексей Пронин, менеджер проектов группы партнерских решений

«Честный ЗНАК»| Обзор сроков подключения ТС ПИоТ по товарным группам и ответы на вопросы участников вебинара

  • Прямой диалог с «Честным ЗНАКом».

12:00 — 12:40 Вера Бойцова, эксперт по налогам для малого и среднего бизнеса

Дистанционное Бухгалтерское Агентство | АУСН или НДС: как не переплачивать до 30% на налогах в 2026 

  • Как малому бизнесу отчитаться по НДС без штрафов.

  • Когда АУСН реально экономит сотни тысяч рублей.

  • Почему АУСН режим может оказаться самым дорогим.

Записаться на бесплатный вебинар 26 февраля 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGkwWG9

Информации об авторе

МойСклад

МойСклад

Облачная ERP для вашего бизнеса

9 740 подписчиков308 постов
Контур
Ведение бизнеса

Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

В 2025 году бизнес столкнулся с глобальными вызовами и стремительной цифровизацией. Изменения коснулись продавцов, поставщиков, перевозчиков, их сотрудников и контрагентов. В 2026 году тренды сохранятся, но это не кризис, а выход на новый уровень конкурентоспособности. Рынок не отвергнет тех, кто открыт к трансформации. 

Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник