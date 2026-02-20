Подписаться

ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН — как бизнесу адаптироваться и работать в плюс в 2026 году

С каждой кассы розница должна будет платить 5 000 рублей в год для продажи маркированных товаров. Если не оплатить — продажи встанут. К тому же урезали лимит НДС, и многие теперь будут сдавать декларацию по НДС ежеквартально. Растет налоговая нагрузка и расходы на бухгалтерию. На вебинаре расскажем, что нужно сделать с кассами и налогами прямо сейчас.

1 тыс. просмотров 14 открытий Комментировать