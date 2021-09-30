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Российские банки расширили возможность уходить в минус по картам

Для рубрики Банковские карты
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Российские банки в августе увеличили средний лимит по дебетовым картам с овердрафтом. За 3 года сумма достигла максимума – 48,9 тысячи рублей. В последний месяц лета россиянам было выдано почти 22 тысячи карт с возможностью ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил один миллиард рублей, что на 17,5 процента больше, чем в июле.

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