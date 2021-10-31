Новые тренды в HR. Какие изменения терпит рынок?

В экспертной колонке Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru, написала, что 2020 год стал годом новой реальности и очень ударил по рынку. Конкуренция за людей выросла и продолжает расти. В новых реалиях бизнес должен четко анализировать предложения на рынке труда и процесс подбора.

С 2020 года работодатели и соискатели находятся в противофазе — запрос и потребность в людях со стороны работодателей выше, чем наличие кадров на соискательском рынке, соответственно, необходимо перестраивать в компании внутренние процессы.

«Какие выводы здесь сделать бизнесу? Осознать, что на рынке труда просто физически нет такого количества соискателей, как раньше. Пять лет назад рекрутер мог опубликовать не самую привлекательную вакансию без инвестиций в рекламу или дополнительные каналы поиска, и все равно кто-то откликался. Сейчас так не получится: сроки закрытия позиций растягиваются в условиях повсеместного дефицита кадров».

Данина также дала советы, как пережить подобные изменения и процессы:

«HR-директорам советую не отставать и уже сейчас развивать новые компетенции в своем направлении. Аналитика данных, менеджмент, базовые знания экономики и понимание бизнес-процессов — это то, на что нужно ориентироваться, чтобы классно решать ваши задачи. Бизнесу — следить за трендами и не оттягивать изменения: обратите внимание на специализированный софт, в частности, рекрутинговый, на современные подходы к управлению проектами, на правильную мотивацию и тимбилдинг, а также на корпоративную психотерапию для сотрудников, чтобы избежать выгорания и прочих негативных процессов в команде».

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