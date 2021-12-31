Отменят ли НДС на продукты для благотворительности?

В Минфине РФ и Федеральной налоговой службе прорабатывают вопрос об освобождении ритейлеров и производителей от НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Сегодня, участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить до 20 процентов налога от стоимости продукции.

Как считают авторы инициативы, участие в благотворительности обходится ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки. В результате на полигонах ежегодно оказываются тонны еды. В случае отмены НДС на продукцию, которую отправляют на благотворительность, то каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды в год — это позволит обеспечить едой помочь 18 миллионов нуждающихся, подсчитали в «Фудшеринге», автономной некоммерческой организации.

В Минпромторге поддерживают идею, так как изменения позволят оказывать помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития считают, что меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Отмена налога поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров.

Уже поддержали инициативу также торговые сети «Магнит», X5 Group, «Метро» и «Азбука вкуса».

Ранее Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, рассказал, что в России снизилось потребление продуктов питания. Он отметил, что падение доходов населения началось еще в 2014 года, а пандемия усугубила положение, поэтому возник вопрос с экономической доступностью.

«Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50 процентов, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30 процентов», — сказал Тихонов.

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