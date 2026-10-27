Сколково или ИТ-аккредитация: что выгоднее, если совмещать нельзя

Сравним на примере компании с прибылью 40 млн ₽ и штатом 20 человек. При одном уровне зарплат «Сколково» окажется выгоднее почти на 2 млн ₽ в год. При более высоких зарплатах результат изменится: ИТ-льготы дадут преимущество около 2,5 млн ₽. Ниже посчитаем когда выгоднее «Сколково», а когда ИТ-льготы.
Я работал GR в Технопарке «Сколково» и знаком с требованиями фонда и процедурой получения статуса. В МТК Консалтинг мы помогаем компаниям получить и статус Сколково, и ИТ-аккредитацию: больше 100 компаний прошли с нами аккредитацию, а за последние 3 года 100% наших клиентов получили резидентство с первого раза.
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Кому какой режим доступен
Прежде чем решать, Сколково или ИТ-аккредитация, проверьте, на что компания вообще может претендовать.
ИТ-аккредитацию дают только за ИТ-выручку. Не меньше 70% доходов компании должно приходиться на ИТ-деятельность: разработку программ, продажу лицензий на них, услуги по разработке. Если продукт компании не программа, аккредитации не будет.
Сколково берет любые технологии: химию, медицину, производство, ИТ. Зато зарабатывать резидент должен на том проекте, с которым прошел отбор. Контрактная разработка сайтов или программ на заказ подходит под ИТ-аккредитацию, а для Сколково такая выручка не годится.
Отсюда первый фильтр:
нет 70% выручки от ИТ: остается только Сколково;
разработка на заказ без своего продукта: остается только ИТ-аккредитация;
своя программа или своя технология: доступны оба режима, и дальше решает расчет.
До 2026 года резидент с аккредитацией складывал две льготы. Это было идеальное совмещение: в Сколково можно было сидеть и платить взносы 7,6% вместо 15%. Теперь закон закрывает ИТ-тариф каждому, у кого есть статус участника проекта Сколково (так в законе называется резидент), и отказ от льгот резидента этот тариф не возвращает.
Налоги в двух режимах
Налог
Резидент Сколково
ИТ-аккредитация
Без льгот
Налог на прибыль
0%
5%
25%
НДС
освобождение
22%, лицензии на ПО из реестра без НДС
22%
Взносы до предельной базы
На часть зарплаты в пределах полутора МРОТ начисляют взносы 30%, на всё, что выше - 15%.
15%
30%
Взносы выше предельной базы
15%
7,6%
15,1%
Налог на имущество
0%
обычная ставка
обычная ставка
Сколько действует
10 лет
пока выполняете условия
без срока
Ставки в таблице даны для ОСНО. На УСН налог по упрощенке платят в любом режиме, а НДС у ИТ-компании и компании без льгот составит 5%, 7% или 22%.
Предельная база в 2026 году составляет 2 979 тыс. ₽ на одного работника за год. Каждый год ее заново утверждает правительство.
Резиденту на УСН Сколково дает меньше. Он освобождается от НДС и платит пониженные взносы, но налог по упрощенке платит полностью. Поэтому, если вы открываете компанию под Сколково, берите ОСНО: тогда в ноль уходят и НДС, и налог на прибыль. Перейти с УСН на ОСНО можно только с начала года, так что решение лучше принять заранее.
Взносы в 2026 году почти сравнялись. До предельной базы аккредитованная компания платит 15%, резидент платит те же 15% со всего, что выше полутора МРОТ. Разница остается на больших зарплатах: выше предельной базы ИТ-компания платит 7,6%, а резидент по-прежнему 15%.
Пример расчета: где режимы расходятся
Возьмем компанию со своей программой из реестра российского ПО. Она продает лицензии, зарабатывает 40 млн ₽ прибыли в год, и в штате у нее 20 человек. НДС в этом примере не считаем: с лицензий на ПО из реестра его не платят в обоих режимах.
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В расчёте не учтено, что с части зарплаты каждого сотрудника в пределах 1,5 МРОТ взносы составляют 30%. Поэтому фактические взносы резидента будут немного выше. Прикинуть экономию резидента Сколково под свою выручку можно в калькуляторе ниже, а сравнить ее с ИТ-аккредитацией на ваших цифрах поможем на разборе.
Чем выше прибыль, тем больше весит ноль по налогу на прибыль. Чем выше зарплаты, тем больше весит тариф 7,6%. Вот и ответ на вопрос «Сколково или ИТ-аккредитация»: при высокой прибыли выигрывает резидент, при высоких зарплатах выигрывает ИТ-компания.
НДС: оставить или отказаться
Резидент сам выбирает, пользоваться освобождением от НДС или работать с НДС. Работать с НДС выгодно, когда покупателям нужен входящий налог к вычету, например заказчикам на ОСНО. Если от освобождения отказаться, вернуть его уже нельзя. Поэтому сначала считайте финансовую модель, а потом подавайте уведомление.
Отказ подают в налоговую до первого числа периода: по НДС это начало квартала. Отказаться можно только по всем сделкам сразу, выбирать по отдельным покупателям закон не разрешает.
Главное, ради чего компании идут в Сколково, это освобождение от налога на прибыль. С ним резидент может показывать большую белую прибыль и платить только НДФЛ с дивидендов.
ИТ-аккредитация сама по себе от НДС не освобождает. Без НДС продаются только права на программы из реестра российского ПО, и это правило работает для любой компании, даже без аккредитации.
Что требуют взамен
Резидент Сколково
Компания ведет исследования и зарабатывает на результатах проекта, с которым прошла отбор. Все остальные доходы (аренда, проценты по займам, перепродажа) должны укладываться в 30% от всех доходов. Платить дивиденды из этих 30% нельзя. Правило действует для новых резидентов с 23 января 2026 года, а у тех, кто получил статус раньше, переходный период закончился 23 июля.
Каждый год резидент сдает в фонд отчет. Туда уходят выписки, обороты и договоры, по которым компания получала и тратила деньги. По сути, это ежегодный аудит. По итогам проверки отчетов за 2025 год фонд лишил статуса 200 компаний, еще 48 получили предписания, то есть письменные требования устранить нарушения. Отчеты за 2026 год фонд будет принимать весной 2027 года уже по новым, более строгим правилам.
У этого контроля есть плюс. Фонд сам проверяет, на чем зарабатывает резидент, поэтому налоговая реже приходит к нему с проверками и доначислениями.
У льгот резидента есть потолок в две ступени. Выручка за год превысила 1 млрд ₽: освобождение от налога на прибыль заканчивается, но налог считается по ставке 0%, и компания начинает сдавать декларацию. Накопленная прибыль превысила 300 млн ₽: компания теряет освобождение от НДС, льготу по налогу на имущество и пониженные взносы, а налог на прибыль платит по общей ставке 25%. Статус резидента при этом сохраняется.
Аккредитованная ИТ-компания
ИТ-аккредитацию недостаточно получить один раз - компании нужно и дальше соответствовать требованиям Минцифры. Ниже основные условия, которые важно учитывать при выборе этого варианта.
Минимум 70% доходов приходится на ИТ-деятельность.
Средняя зарплата не ниже средней по региону или по стране.
Государству принадлежит не больше половины капитала.
Статус нужно подтверждать каждый год, а Минцифры проводит еще и внеплановые проверки.
Если компания перестанет соответствовать требованиям, аккредитацию могут аннулировать. Вот случай из практики. Компания продавала оборудование и считала эти деньги ИТ-выручкой. В сентябре пришла внеплановая проверка Минцифры, ИТ-выручки не нашла и аннулировала аккредитацию. Следом налоговая выставила 27 млн ₽ взносов за девять месяцев, а по итогам года компания должна была заплатить еще 25% налога на прибыль. Помочь в такой ситуации уже, к сожалению, нельзя.
ИТ-выручку для аккредитации и для налоговых льгот считают по разным правилам. Услуги по кибербезопасности, например, Минцифры засчитывает в аккредитацию, а налоговая для льгот не принимает. Можно получить аккредитацию со 100% ИТ-выручки и остаться без льгот.
С 2026 года крупные аккредитованные компании платят за льготы. Компания с выручкой от 1 млрд ₽ и штатом от 100 человек должна направлять не меньше 3% от сэкономленного на ИТ-программы вузов, иначе аккредитацию не продлят.
Что еще дают режимы, кроме налогов
Аккредитованная ИТ-компания может получить кредит со ставкой до 3%, по упрощенной схеме нанимать иностранцев, оформить сотрудникам отсрочку от призыва. Ее работники могут взять ИТ-ипотеку. Отсрочка и ипотека относятся к программам Минцифры, условия по ним устанавливает министерство.
На сотрудников резидента ИТ-ипотека не распространяется. Если работник уже взял ее под 6%, а его работодатель перестал применять ИТ-тариф взносов, ставка по кредиту вырастет до ключевой ставки ЦБ на дату, которая действовала в день заключения кредитного договора, плюс 1–3 процентных пункта . Проверяют это по итогам года: если компания за 2026 год не применит ИТ-тариф, ставка у ее сотрудников вырастет в мае 2027 года. К нам приходили компании с выручкой около миллиарда, которые всерьез думали уйти из Сколково, потому что без ипотеки не могли удержать команду.
Резидент получает другое: возврат таможенной пошлины и ввозного НДС на оборудование и комплектующие. Платит за него таможенная финансовая компания Сколково, а фонд перечисляет ей деньги из бюджета. Возврат работает, пока бюджет на него не закончился. Если денег нет, товар можно оставить на временном хранении и ждать или заплатить пошлину самим, но тогда возврата по этому товару уже не будет.
Если выбор окажется неудачным
Из Сколково нельзя выйти и вернуться через год. Компания, которая досрочно потеряла статус, может снова подать заявку не раньше чем через пять лет. Поэтому выбор режима лучше считать на два-три года вперед.
При выходе льготы заканчиваются в день, когда фонд вносит запись в реестр. Налоговая пересчитывает налоги и берет пени:
НДС за квартал выхода;
налог на прибыль с 1 января года выхода;
взносы с первого числа месяца выхода;
налог на имущество с даты выхода.
В декабре выход обойдется дороже всего: налог на прибыль придется пересчитать почти за целый год. Если решение принято, выходите в начале января, тогда льготы за прошлый год сохранятся.
Собираетесь перейти из «Сколково» на ИТ-льготы? Обсудите переход с экспертом МТК: до подачи заявления нужно проверить дату начала ИТ-льгот и сумму доплат.
Можно ли разделить бизнес на две компании
Третий путь: открыть два юрлица, резидента Сколково и аккредитованную ИТ-компанию. Так делают, чтобы удержать людей: проектная ИТ-компания становится подрядчиком по разработке.
При таком разделении важно учитывать риск признания его дроблением бизнеса. Если две компании делают одно и то же и продают одни продукты, это дробление. Если права на разработку зарегистрированы на компанию в Сколково, а вторая платит ей за услуги на основе этой разработки или покупает у нее инновационный продукт, дроблением это не считается. Есть и еще одно условие: у компаний должен быть реальный раздельный бизнес и разные бенефициары.
Крупные компании, которые выбирают Сколково, сначала смотрят, сколько у них выручки от услуг. Услуги оставляют в одном юрлице, а разработку и продажу собственного продукта выносят в другое, резидента Сколково. Дроблением это не считается, если у каждой компании своя деятельность.
Налоговая ищет такие схемы автоматически. Система АСК НДС-3 с элементами искусственного интеллекта сама находит связи между юрлицами: общий офис, персонал и менеджмент, одна CRM на двоих, регистрация на родственников. Прежде чем делить бизнес, нужны договоры, четкое разделение функций и расчет, который выдержит проверку.
Как выбрать: шесть вопросов
Чтобы понять, что выгоднее вашей компании «Сколково» или ИТ-льготы, сравните налоги и расходы в обоих вариантах на 2026–2027 годы.
Прибыль высокая, продукт вне ИТ или зарплаты средние: начинайте расчет со Сколково. Зарплаты высокие, много ипотечников, выручка от разработки на заказ: начинайте с ИТ-аккредитации.Если по этим признакам выбор неочевиден, посчитайте налоги и расходы для обоих вариантов.
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Автор: Денис Медведев, управляющий партнер МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать и удерживать статусы и льготы, готовим годовую отчетность перед фондом и разбираем структуру доходов.
Разборы новых правил «Сколково» и налоговых льгот я публикую в телеграм-канале: https://telegram.me/promtk
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