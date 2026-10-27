Сколково или ИТ-аккредитация: что выгоднее, если совмещать нельзя

Что требуют взамен

Резидент Сколково

Компания ведет исследования и зарабатывает на результатах проекта, с которым прошла отбор. Все остальные доходы (аренда, проценты по займам, перепродажа) должны укладываться в 30% от всех доходов. Платить дивиденды из этих 30% нельзя. Правило действует для новых резидентов с 23 января 2026 года, а у тех, кто получил статус раньше, переходный период закончился 23 июля.

Каждый год резидент сдает в фонд отчет. Туда уходят выписки, обороты и договоры, по которым компания получала и тратила деньги. По сути, это ежегодный аудит. По итогам проверки отчетов за 2025 год фонд лишил статуса 200 компаний, еще 48 получили предписания, то есть письменные требования устранить нарушения. Отчеты за 2026 год фонд будет принимать весной 2027 года уже по новым, более строгим правилам.

У этого контроля есть плюс. Фонд сам проверяет, на чем зарабатывает резидент, поэтому налоговая реже приходит к нему с проверками и доначислениями.

У льгот резидента есть потолок в две ступени. Выручка за год превысила 1 млрд ₽: освобождение от налога на прибыль заканчивается, но налог считается по ставке 0%, и компания начинает сдавать декларацию. Накопленная прибыль превысила 300 млн ₽: компания теряет освобождение от НДС, льготу по налогу на имущество и пониженные взносы, а налог на прибыль платит по общей ставке 25%. Статус резидента при этом сохраняется.

Аккредитованная ИТ-компания

ИТ-аккредитацию недостаточно получить один раз - компании нужно и дальше соответствовать требованиям Минцифры. Ниже основные условия, которые важно учитывать при выборе этого варианта.

Минимум 70% доходов приходится на ИТ-деятельность.

Средняя зарплата не ниже средней по региону или по стране.

Государству принадлежит не больше половины капитала.

Статус нужно подтверждать каждый год, а Минцифры проводит еще и внеплановые проверки.

Если компания перестанет соответствовать требованиям, аккредитацию могут аннулировать. Вот случай из практики. Компания продавала оборудование и считала эти деньги ИТ-выручкой. В сентябре пришла внеплановая проверка Минцифры, ИТ-выручки не нашла и аннулировала аккредитацию. Следом налоговая выставила 27 млн ₽ взносов за девять месяцев, а по итогам года компания должна была заплатить еще 25% налога на прибыль. Помочь в такой ситуации уже, к сожалению, нельзя.

ИТ-выручку для аккредитации и для налоговых льгот считают по разным правилам. Услуги по кибербезопасности, например, Минцифры засчитывает в аккредитацию, а налоговая для льгот не принимает. Можно получить аккредитацию со 100% ИТ-выручки и остаться без льгот.

С 2026 года крупные аккредитованные компании платят за льготы. Компания с выручкой от 1 млрд ₽ и штатом от 100 человек должна направлять не меньше 3% от сэкономленного на ИТ-программы вузов, иначе аккредитацию не продлят.