Что проверить до конца 2026 года, чтобы сохранить ИТ-аккредитацию

ИТ-аккредитация 2026: почему подтверждение было особым

До 2026 года компании, которые применяли льготы по страховым взносам, подтверждали статус автоматически. С 1 января правила изменились: ежегодную проверку проходят все аккредитованные компании, в том числе льготники.

Для прохождения проверки компаниям необходимо подать заявление и документы через Госуслуги не позднее 1 июня. В 2026 году срок продлили до 1 июля постановлением Правительства от 01.06.2026 № 673.

Почему государство держится за режим и при этом проверяет строже, видно по другой цифре из того же выступления. По словам премьера, каждый рубль господдержки возвращает в бюджет почти 2,5 рубля. Сколько компаний статус не подтвердили, на форуме не прозвучало.