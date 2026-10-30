Что проверить до конца 2026 года, чтобы сохранить ИТ-аккредитацию

ИТ-аккредитация 2026: почему подтверждение было особым
До 2026 года компании, которые применяли льготы по страховым взносам, подтверждали статус автоматически. С 1 января правила изменились: ежегодную проверку проходят все аккредитованные компании, в том числе льготники.
Для прохождения проверки компаниям необходимо подать заявление и документы через Госуслуги не позднее 1 июня. В 2026 году срок продлили до 1 июля постановлением Правительства от 01.06.2026 № 673.
Почему государство держится за режим и при этом проверяет строже, видно по другой цифре из того же выступления. По словам премьера, каждый рубль господдержки возвращает в бюджет почти 2,5 рубля. Сколько компаний статус не подтвердили, на форуме не прозвучало.
Что и за какой период проверят в 2027 году
ФНС передает данные в Минцифры до 20 мая, а министерство проверяет компании до 1 июля. Сама компания до 1 июня подает заявление и справку о выручке за прошлый год. Для подтверждения 2027 года периоды такие:
Что проверяют
За какой период
Когда еще можно поправить
Доля ИТ-выручки больше 30%
2026 год, по бухотчетности
до 31 декабря 2026 года
Средняя зарплата не ниже средней по России или региону
IV квартал 2026 года и I квартал 2027 года
IV квартал: до 31 декабря
Сайт с описанием ИТ-деятельности
на дату проверки
в любой момент
Согласие на раскрытие сведений Минцифры
на дату проверки
в любой момент
Больше 50% долей у российских компаний и граждан
на дату проверки
в любой момент
Долю ИТ-выручки за 2026 год и зарплаты IV квартала можно исправить только до конца декабря. В июне 2027 года останется подать справку с тем, что получилось.
30% и 70%: у аккредитации и у льгот разные пороги
Для ИТ-аккредитации выручка от деятельности в области ИТ должна быть больше 30% всей выручки. Для льгот планка другая. Ставку 5% по налогу на прибыль (п. 1.15 ст. 284 НК) и пониженные страховые взносы (п. 5 ст. 427 НК) применяет компания, у которой профильные доходы составляют не меньше 70%. Это два отдельных расчета, и аккредитация сама по себе льготу не дает.
Например, за год компания получила 100 млн ₽ выручки. Из них 40 млн ₽ - от разработки и лицензий, ещё 60 млн ₽ - от поставки оборудования и перепродажи чужих решений.
ИТ-выручка составляет 40%. Этого достаточно для сохранения аккредитации, но недостаточно для налоговых льгот:
для аккредитации нужно больше 30% ИТ-выручки;
для льгот — не менее 70% профильных доходов.
При общей выручке 100 млн ₽ для льгот нужно как минимум 70 млн ₽ профильных доходов. Пока компания не выполняет это условие, налог на прибыль придётся платить по общей ставке 25%, а страховые взносы — по общему тарифу.
Просто переименовать договор поставки в лицензионный не получится: Минцифры и налоговая смотрят на содержание сделки.
Не уверены, какие доходы можно учесть?
Проверим структуру выручки компании и поможем разобраться, выполняете ли вы условия для сохранения аккредитации и применения ИТ-льгот.
Наш юрист по цифровому праву вел компанию по кибербезопасности, которая получила аккредитацию и решила, что льготы теперь ее. Профильной выручки для льгот у нее не было. Компания собиралась взять в штат пятерых специалистов, у двоих из них (руководителя отдела и его заместителя) была ИТ-ипотека. Без льгот реализовать этот план не получалось.
Продукт, который команда хотела разрабатывать, вынесли в отдельное юрлицо с теми же владельцами, получили на него аккредитацию и перевели туда специалистов.
Зарплата и исключение для реестра российского ПО
Средняя зарплата в компании должна быть не ниже средней по России или по региону, где компания зарегистрирована. Можно ориентироваться на ту планку, которая ниже. При подтверждении 2027 года Минцифры возьмет данные расчетов по страховым взносам за IV квартал 2026 года и I квартал 2027-го.
У этого правила есть законное исключение. Если компания владеет программой из реестра российского ПО и получает выручку от продажи прав на нее, критерий зарплаты при подтверждении не проверяют. Выручка должна быть в текущем или прошлом году.
Для небольших команд с зарплатами ниже средней по региону это главный довод включить продукт в реестр. Заявку в реестр подают отдельно, свидетельство Роспатента ее не заменяет.
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Формальности, на которых теряют статус
Остальные критерии ИТ-аккредитации выглядят мелкими, но аннулировать статус могут за каждый из них:
на сайте компании на русском языке описано, чем она занимается в ИТ;
компания дала Минцифры согласие на раскрытие сведений, и оно действует;
больше 50% долей принадлежит российским компаниям или гражданам.
Кроме плановой проверки, министерство может раз в год провести внеочередную. Наш юрист разбирал историю компании, которая продавала оборудование и считала эту выручку ИТ-шной. В сентябре пришла внеплановая проверка Минцифры, и аккредитацию аннулировали. Налоговая следом доначислила 27 млн ₽ страховых взносов за 9 месяцев, которые компания платила по пониженному тарифу. Налог на прибыль по итогам года пришлось платить по ставке 25%.
Вернуть статус быстро не получится. Если аккредитацию сняли из-за структуры владения или госучастия, новое заявление можно подать через 3 месяца. После недостоверных сведений или двух аннулирований подряд за 24 месяца ждать придется год. После добровольного отказа от статуса нужно выждать 6 месяцев.
Крупным компаниям: соглашение с вузом
Это требование касается компаний, которые применяли ИТ-льготы и при этом имеют доходы от реализации от 1 млрд ₽ и среднюю численность от 100 человек. Для подтверждения им нужно хотя бы одно соглашение с вузом о помощи в подготовке ИТ-специалистов. На такие соглашения компании направляют не менее 3% денег, сэкономленных на льготах.
Масштаб назвал Мишустин: подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами и школами, вложения превысили 10 млрд ₽. Соглашение заключают в текущем году на текущий или следующий, так что на 2027 год его можно оформить уже в ноябре.
Законопроект № 617-9: бухотчетность станет условием льгот
30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9 с поправками в Налоговый кодекс (карточка законопроекта). Первое чтение запланировано на 29 октября. Для ИТ-компаний в нем две правки.
Первая касается отчетности. В п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК появляется новое условие: льготы не применяет организация, которая не сдала в налоговую годовую бухгалтерскую отчетность за прошлый год в течение 6 месяцев после его окончания. Эти нормы вступят в силу через месяц после публикации закона и не раньше начала следующего налогового периода. Если закон примут в 2026 году, условие заработает с 1 января 2027 года, и проверять будут отчетность за 2026 год.
Бухгалтерская отчетность за 2026 год, сданная позже 30 июня 2027 года, может стоить компании ставки 5% и пониженных взносов. Пока это проект, и формулировку еще могут поменять.
Обычный срок сдачи годовой отчетности 31 марта, так что запас в три месяца есть. Риск в другом: раньше опоздание с отчетностью грозило штрафом, а по новому правилу ударит по льготам. Компания при этом формально сохранит ИТ-аккредитацию, но применять ставку 5% не сможет.
Вторая правка расширяет перечень профильных доходов. В него добавят доступ к электронным книгам и другим электронным публикациям, графическим изображениям.
В пояснительной записке к законопроекту есть еще одна цель: не дать завышать долю профильных доходов за счет операций с взаимозависимыми лицами. В самих поправках к ст. 284 и 427 такой нормы нет. Ко второму чтению ее могут добавить, поэтому выручку от аффилированных лиц стоит посчитать отдельно уже сейчас.
Стартапу без выручки: реестр стартапов или статус МТК
Компания младше 3 лет с выручкой до 1 млн ₽ может получить ИТ-аккредитацию, если она есть в региональном реестре стартапов или в реестре малых технологических компаний как стартап. У таких компаний долю ИТ-выручки при подтверждении не проверяют, пока выручка не превысит 1 млн ₽ или компании не исполнится 3 года.
Реестры стартапов сейчас есть примерно в 15 регионах. Если в вашем регионе его нет, остается статус МТК (малой технологической компании). Для него нужна экспертиза в одном из четырех уполномоченных фондов, она стоит 60 000 ₽.
Статус МТК открывает и другие меры поддержки, поэтому технологическому стартапу он пригодится не только ради ИТ-аккредитации. Планировать его лучше заранее: в регионе без реестра стартапов компания без выручки не подаст на аккредитацию, пока не пройдет экспертизу.
Подготовьтесь к подтверждению ИТ-аккредитации заранее
Проверим долю ИТ-доходов, зарплаты, сайт и документы компании. Подскажем, что нужно исправить для подтверждения статуса и какие условия выполнить для применения налоговых льгот.
Автор: Денис Медведев, управляющий партнер МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать и удерживать статусы и льготы, готовим годовую отчетность перед фондом и разбираем структуру доходов.
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