Выход из «Сколково» ради ИТ-льгот: почему за год выхода придется заплатить 25% налога на прибыль

Что изменилось с 2026 года
Иметь одновременно ИТ-аккредитацию и статус участника «Сколково» закон не мешает. Но пользоваться льготами по обоим статусам сразу нельзя.
Запрет появился в законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ, он дополнил статьи 284 и 427 НК РФ. С 2026 года участнику проекта недоступны ни ставка 5% для ИТ, ни сниженные ИТ-тарифы взносов.
Запрет привязан к самому статусу. Компания может отказаться от освобождения от налога на прибыль, которое дает статус участника «Сколково», и остаться в реестре, но ставку 5% она так не получит. А вернуть освобождение после такого отказа уже нельзя, ни по налогу на прибыль, ни по НДС.
ИТ-компаниям в проекте стоит пересчитать модель: сколько стоит остаться, сколько стоит выйти и во что обойдется сам переход. Сравнивать нужно 5 вещей:
Почему налог на прибыль пересчитают за весь год выхода
Освобождение от налога на прибыль для участников «Сколково» (статья 246.1 НК РФ) действует, пока компания в проекте и выполняет условия. Если она ушла из проекта, налоговая смотрит на весь календарный год ухода так, будто освобождения в нем не было. Налог за этот год придется доплатить, к нему добавятся пени.
Допустим, компания вышла из проекта 15 октября 2026 года. Налог на прибыль ей придется посчитать за весь 2026 год, с 1 января по 31 декабря, включая прибыль, которую она заработала еще участником. При налоговой прибыли 10 млн ₽ и ставке 25% это 2,5 млн ₽ плюс пени.
Можно ли посчитать этот год по ставке 5% для ИТ-компаний? Минфин считает, что нельзя, ИТ-ставка доступна только со следующего года. В письме от 24.04.2026 № 03-03-06/1/34645 министерство разобрало выход в феврале 2025 года и указало, что налог за год выхода платят в общеустановленном порядке. Письмо от 20.08.2026 № 03-03-07/72904 повторяет этот подход для правил 2026 года: ИТ-ставку применяют с начала следующего налогового периода.
Условия самой ИТ-льготы остаются прежними. Нужна государственная аккредитация, не меньше 70% доходов от ИТ-деятельности из перечня статьи 284 и соблюдение остальных ее ограничений.
Выход из «Сколково» и переход на ИТ-ставку могут попасть на разные годы. Письма Минфина законом не являются, но налоговая на них опирается, и закладывать бюджет без учета этой позиции рискованно.
Сколько стоит ошибка: пример на 40 млн ₽
Возьмем компанию с налоговой базой 40 млн ₽ за год выхода. Это прибыль по правилам налогового учета, ее не путаем с выручкой и бухгалтерской прибылью. Другие льготы и вычеты в примере не учитываем.
Компания ждала налог 2 млн ₽, а по подходу Минфина заплатит 10 млн ₽. Разница 8 млн ₽, к ней добавятся пени, а при наличии оснований и штраф.
Пример условный. Он показывает масштаб риска, сумма у каждой компании своя.
Финансовая модель
для расчета налогов и льгот в разных режимах
Выйти в декабре или в январе
В конце 2025 года компании выбирали между двумя плохими датами. Декабрьский выход грозил налогом за весь 2025 год. Выход в январе выглядел спокойнее, но никто не знал, когда можно начинать применять ИТ-льготы: практики и разъяснений еще не было.
Теперь разъяснения есть. В начале января выходить по-прежнему разумно, если главное сохранить льготы за прошлый год: они останутся. Но налог не ограничится несколькими январскими днями. По подходу Минфина ставка 25% ляжет на прибыль всего нового года, включая месяцы после исключения из реестра.
Сравним два сценария. Компания законно пользовалась освобождением и после выхода выполняет условия ИТ-льготы.
Дата утраты статуса
Налог на прибыль за 2026 год
Налог на прибыль за 2027 год
ИТ-ставка по подходу Минфина
Декабрь 2026 года
Пересчет по ставке 25% за весь год
5% при соблюдении условий
С 1 января 2027 года
Январь 2027 года
Освобождение сохраняется, если нет других оснований его потерять
25% за весь год выхода
С 1 января 2028 года
Таблица построена на нормах и разъяснениях, которые действуют сейчас. Закон на 2027 и 2028 годы может измениться.
Поэтому дату выбирают по расчету хотя бы на два года. Прибыль в 2026 году небольшая, а в 2027 году ожидается рост? Тогда декабрьский выход может оказаться выгоднее. При обратной картине выгоднее январский. Готового ответа для всех нет, расчет делают под конкретную компанию.
Учтите еще НДС, взносы и то, можете ли вы законно оставаться участником до выбранной даты. Если компания уже нарушает правила проекта, отложить выход ради налогов может не получиться.
У НДС и страховых взносов свои даты
Льготы участника при выходе пропадают в разные моменты.
Платеж
Что происходит при досрочной утрате статуса
Налог на прибыль
Льготы нет весь год выхода, налог доплачивают с января
НДС
Льгота кончается в день записи в реестре, налог доплачивают за весь квартал выхода
Страховые взносы
Сколковский тариф перестает действовать с 1-го числа месяца выхода, взносы пересчитывают за расчетный или отчетный период
ИТ-тариф страховых взносов
Минфин разрешает переходить на него с месяца выхода, если у компании есть аккредитация и она выполняет условия
Основания: статьи 145.1, 246.1 и 427 НК РФ, письма Минфина от 18.02.2026 № 03-03-07/12137 и от 30.07.2026 № 03-03-07/65891.
Со взносами две отдельные задачи. Первая: какой тариф ставить с месяца выхода. Вторая: что делать с месяцами, когда компания уже платила по тарифу участника. ИТ-тариф с месяца выхода вторую задачу не снимает. Исключение в статье 427 есть только для компаний, у которых истекли десять лет в проекте. Тех, кто ушел сам и раньше срока, оно не касается.
По НДС пройдитесь по всему кварталу выхода: отгрузки, полученные авансы, вычеты. Налог появится не на всех операциях, часть может остаться освобожденной по другим основаниям.
Пример такого основания: продажа прав на программу из реестра российского ПО, будь то исключительное право или лицензия. Ее освобождает подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, хотя и с оговорками. А вот ИТ-аккредитация сама по себе от НДС не освобождает.
Что проверить до подачи заявления
Одной ИТ-аккредитации для решения мало. Попросите бухгалтера или налогового консультанта проверить шесть пунктов.
Если налоговая уже предъявила претензии
Первым делом посмотрите, что именно прислала инспекция. От этого зависит, сколько у вас времени и куда отвечать.
Что пришло
Что делать
Инспекция просит пояснения или документы
Ответить в срок и сразу приложить свой расчет налога за год выхода
Акт по итогам проверки
Не согласны с выводами, пишите возражения. На них есть месяц с того дня, как получили акт
Решение, которое еще не вступило в силу
Жалобу адресуют в вышестоящую налоговую, но отдают через свою инспекцию
Вышестоящая налоговая жалобу отклонила
Решать, идти ли в арбитраж
В суд с налоговым спором сразу не пойти, сначала жалоба внутри ФНС. Сколько дней на каждый шаг, смотрите в самом документе от инспекции.
Спорить о ставке за год выхода можно. Довод налоговой такой: статус утрачен, значит по статье 284 ставка 25%. Но эта ставка в статье записана с оговоркой «если иное не установлено настоящей статьей», а специальная ставка для ИТ как раз и есть такое «иное». Закон сам отсылает к ИТ-льготе, и на этом можно строить защиту.
Позицию собирают из трех частей: какой текст закона действовал в спорном году, что фактически делала компания и на каком основании налоговая восстанавливает налог. Аккредитация и доля ИТ-доходов закрывают только часть условий, письма Минфина они не перевешивают. Если спор про 2025 год, запрет из 425-ФЗ к нему напрямую не относится, он заработал с 2026 года. Но и про выход в 2025 году у Минфина есть письмо не в пользу компаний. Так что исход спора заранее неизвестен, и одной ссылкой на ставку 5% его не выиграть.
Устный совет инспектора защитой не работает, даже если он звучал как «подайте уточненку». Если у вас есть письменное разъяснение ведомства, разберите с юристом, как оно влияет на налог, пени и штраф.
Уже пришло требование или акт? Напишите Лизе, подскажем, на какой вы стадии и что отвечать.
Какое решение принимать
Перед выходом составьте расчет минимум на два года: год утраты статуса и следующий. Включите налог на прибыль, НДС, взносы, возможные пени и расходы на сам переход.
Месяца, который выгоден всем, нет. Январский выход может сохранить освобождение за прошлый год, но ИТ-ставку в новом году не даст. Декабрьский ускорит переход на 5%, но потребует пересчитать уже заработанную прибыль.
Дату выбирайте после того, как посчитали полную стоимость перехода.
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Частые вопросы
Можно ли сохранить ИТ-аккредитацию и остаться в «Сколково»?
Да, сами статусы совместимы. Закрыты только налоговые ИТ-льготы: пока компания в проекте, ставку 5% и ИТ-тарифы взносов она применять не может.
Если выйти в январе, налог на прибыль пересчитают только за дни до выхода?
Нет, за весь год. Освобождение исчезает с 1 января года выхода, и по позиции Минфина за этот год платят 25%. Ставка 5% появится только со следующего года, если компания выполняет условия.
Можно ли перейти на ставку 5%, просто отказавшись от льгот «Сколково»?
Нет. Пока компания в реестре участников, ставка 5% ей недоступна, даже если она отказалась от освобождения. А вернуть освобождение после отказа уже нельзя.
ИТ-ставка 5% и льготные взносы начинают действовать одновременно?
Нет. Минфин разрешает ИТ-тариф взносов с месяца выхода, а ставку 5% только со следующего года. В обоих случаях нужны аккредитация и доля ИТ-доходов от 70%. Взносы, которые уже заплатили по тарифу участника, проверьте отдельно.
После выхода из «Сколково» придется начислять НДС на все продажи?
Не на все. Освобождение участника закончится, но другие льготы могут остаться: например, продажа прав на программу из реестра российского ПО по статье 149 НК РФ. Сама ИТ-аккредитация от НДС не освобождает.
Что определяет год выхода: дата заявления или запись в реестре?
Запись в реестре. Пока фонд рассматривает заявление, а на это уходит 5 рабочих дней, компания остается участником. Если выходите на стыке лет, считайте дату подачи от этого срока.
Можно ли вернуться в «Сколково», если выход оказался невыгодным?
Только через пять лет после досрочного выхода, и статус снова придется получать на общих основаниях.
Что делать, если ФНС уже требует доплатить налог за год выхода?
Сначала понять стадию: пояснения, акт или решение. На акт есть месяц для возражений, решение обжалуют в вышестоящей налоговой. Довод для спора: ставка 25% в статье 284 НК РФ записана с оговоркой о других ставках этой статьи, включая ИТ.
Автор: Денис Медведев, управляющий партнер МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать и удерживать статусы и льготы, готовим годовую отчетность перед фондом и разбираем структуру доходов.
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