Выход из «Сколково» ради ИТ-льгот: почему за год выхода придется заплатить 25% налога на прибыль

Что изменилось с 2026 года

Иметь одновременно ИТ-аккредитацию и статус участника «Сколково» закон не мешает. Но пользоваться льготами по обоим статусам сразу нельзя.

Запрет появился в законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ, он дополнил статьи 284 и 427 НК РФ. С 2026 года участнику проекта недоступны ни ставка 5% для ИТ, ни сниженные ИТ-тарифы взносов.

Запрет привязан к самому статусу. Компания может отказаться от освобождения от налога на прибыль, которое дает статус участника «Сколково», и остаться в реестре, но ставку 5% она так не получит. А вернуть освобождение после такого отказа уже нельзя, ни по налогу на прибыль, ни по НДС.

ИТ-компаниям в проекте стоит пересчитать модель: сколько стоит остаться, сколько стоит выйти и во что обойдется сам переход. Сравнивать нужно 5 вещей: