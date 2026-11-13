Расходы на НИОКР с 2027 года: Минэкономразвития предлагает учитывать их в налоге дважды

Как сейчас: коэффициент 2 только по перечню

Действующая редакция статьи 262 НК РФ относит к расходам на НИОКР затраты на создание новой продукции или улучшение текущей, а также на новые технологии и методы организации производства и управления. Определение широкое, но льгота в нем узкая.

Сейчас расходы на НИОКР списываются в прочие расходы только в том периоде, когда работы завершены. Если разработка шла два года, все это время деньги потрачены, а налог на прибыль не уменьшился.

Повышенный учет расходов на НИОКР, то есть коэффициент 2, сейчас положен только темам из перечня, утвержденного постановлением № 988 от 24 декабря 2008 года. С 1 января 2025 года коэффициент вырос с 1,5 до 2. Для права на льготу компания сдает в налоговую отчет о НИОКР.