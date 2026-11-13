Расходы на НИОКР с 2027 года: Минэкономразвития предлагает учитывать их в налоге дважды

Как сейчас: коэффициент 2 только по перечню
Действующая редакция статьи 262 НК РФ относит к расходам на НИОКР затраты на создание новой продукции или улучшение текущей, а также на новые технологии и методы организации производства и управления. Определение широкое, но льгота в нем узкая.
Сейчас расходы на НИОКР списываются в прочие расходы только в том периоде, когда работы завершены. Если разработка шла два года, все это время деньги потрачены, а налог на прибыль не уменьшился.
Повышенный учет расходов на НИОКР, то есть коэффициент 2, сейчас положен только темам из перечня, утвержденного постановлением № 988 от 24 декабря 2008 года. С 1 января 2025 года коэффициент вырос с 1,5 до 2. Для права на льготу компания сдает в налоговую отчет о НИОКР.
Кстати, у МТК (малых технологических компаний) с 2025 года есть свой вариант: затраты на создание и покупку отечественных РИД они учитывают с коэффициентом 2 без экспертизы РАН и без привязки к перечню. Статус дает запись в реестре Минэкономразвития, получить его поможем.
Что будет считаться НИОКР
Законопроект вводит три признака, и от них зависит, признают ли ваши затраты расходами на НИОКР. Работа должна подходить под все три сразу, и неважно, ведет ее компания сама или с подрядчиком.
Компания делает то, чего на российском рынке еще нет: новый продукт, его заметное улучшение или новый способ что-то производить и продавать. Сравнивают с тем, что было известно в России на момент старта.
На старте никто, включая профильного специалиста, не знает наверняка, выйдет ли результат и каким путем к нему идти. Ответ дают только проверки гипотез: расчеты, модели, опыты, испытания.
Все это записано заранее в техзадании или программе работ: что хотим получить, в чем сомневаемся и как будем проверять.
Разница на примере. Доработать CRM под новый отчет для отдела продаж: задача понятна, результат предсказуем, это обычные расходы. Проверить, обучится ли модель распознавать брак на конвейере с точностью выше заданной на вашей выборке: результат заранее неизвестен, гипотезы можно записать в задание. Это кандидат в НИОКР.
Без технического задания с описанием неопределенности двойного учета не будет. Документ придется готовить до начала работ, а не задним числом под проверку.
Как вообще выстроить разработку в виде этапов с проверкой гипотез, разбирали в статье про НИОКР и шкалу TRL.
Деньги: сразу и второй раз
Главная новость законопроекта в порядке учета. Расходы на НИОКР из подпунктов 1–5 пункта 2 статьи 262 и прочие расходы, напрямую связанные с работами, будут признаваться косвенными расходами в том периоде, когда компания их понесла. Ждать завершения НИОКР больше не нужно, и результат работ на это не влияет.
Параллельно те же суммы копятся в отдельном показателе. Когда работы или их этап завершены, компания вправе учесть показатель во внереализационных расходах. В итоге одни и те же расходы на НИОКР уменьшают налог на прибыль дважды.
Компания платит зарплату разработчикам, покупает материалы, арендует серверы.
В том же отчетном периоде эти суммы попадают в косвенные расходы.
Параллельно они копятся в отдельном показателе.
НИОКР или этап завершены, и показатель уходит во внереализационные расходы.
Посчитаем на условной компании. Бюджет НИОКР 10 млн ₽, работы идут в 2027 году, завершаются в 2028-м, тема не из перечня, прибыли хватает, все условия соблюдены. Сейчас компания учтет 10 млн ₽ один раз в 2028 году и сэкономит 2,5 млн ₽ налога. По проекту она учтет 10 млн ₽ в 2027 году и еще 10 млн ₽ в 2028-м, то есть сэкономит 5 млн ₽, причем половину на год раньше.
Посчитаем двойной учет на ваших цифрах
Сравним новый порядок учета НИОКР с другими льготными режимами и соберем финмодель экономии под ваш бюджет разработки.
Что еще меняется в составе расходов:
В статью добавят подпункт 4.1 про вычислительные ресурсы. Облако, арендованные мощности и серверы, удаленный доступ к софту, хранение и обработка информации, расчеты и моделирование войдут в расходы на НИОКР, если нужны именно для исследования.
Сервер крутит и исследование, и обычную работу? Тогда в НИОКР пойдет только часть счета по доле времени. Нет учета времени, нет и расходов на НИОКР по этой строке.
Прочие расходы, связанные с работами, во второй раз учтут с лимитом: не больше 75% от расходов на оплату труда участников НИОКР.
Работы закончились патентом или программой для ЭВМ? Затраты, которые компания уже списала, не надо возвращать в доходы, и в стоимость НМА (нематериального актива) они не войдут. Программу или базу данных можно зарегистрировать в Роспатенте с нами.
Станки, приборы и прочее оборудование под исследование списывают, как и раньше, через амортизацию.
Где можно потерять
Первое: двойной учет положен не всем НИОКР. Правительство утвердит перечень исследований, по которым второго учета не будет. Каким он будет, в тексте проекта не сказано. 1С:ИТС в своем разборе связывает исключения с нынешним перечнем, который утверждает постановление № 988, но в самом законопроекте этот документ не назван. Если ваша тема сейчас в перечне, следите за итоговым текстом внимательнее всех.
Второе: появится экспертиза. Чтобы учесть расходы второй раз, компания показывает отчет о НИОКР научной организации, например академическому институту или исследовательскому университету, и получает заключение. Вместо полного отчета можно подать короткую справку: что хотели получить, в чем была неопределенность, зачем это бизнесу, что сделали и чем кончилось. Справку и заключение сдают в налоговую. Если они уже лежат в государственной информационной системе, которую назначит Правительство, хватит ссылки на них. Нет заключения, нет и второго учета.
Третье касается сроков. Новые правила будут применять к НИОКР, начатым после 31 декабря 2026 года. Работы, начатые раньше, учитывают по старой схеме до конца. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после публикации.
И главное: это пока проект. На regulation.gov.ru он прошел оценку регулирующего воздействия с положительным заключением, следующий этап там указан как рассмотрение в Правительстве. Закон не принят, и текст может измениться.
Кому это не нужно: резиденты Сколково
Участник Сколково вправе получить освобождение от обязанностей плательщика налога на прибыль (статья 246.1 НК РФ). Пока компания на освобождении, уменьшать ей нечего, и двойной учет расходов на НИОКР ничего не даст. Что именно дает статус, разбирали в статье про льготы резидента Сколково.
Инструмент работает для тех, кто платит налог на прибыль по общей ставке: производственных компаний с собственной разработкой, интеграторов, разработчиков на ОСН без льготного режима. Для них это прямые деньги в году трат.
Что делать сейчас
Если НИОКР только планируете, посмотрите на сроки. Работы, начатые после 31 декабря 2026 года, попадут под новые правила, если закон примут в нынешнем виде.
Готовьте техническое задание по новой логике уже сейчас: цель, какая неопределенность есть на старте и какими действиями вы ее снимаете.
Настройте учет времени серверов и облака под разработку. Без пропорции эти расходы к НИОКР не отнести.
Заранее выберите, кто будет делать экспертизу: академический институт или исследовательский университет по вашему профилю.
Подходит ли вам двойной учет? Отметьте, что про вашу компанию:
Платите налог на прибыль по общей ставке 25%
На 2027 год запланирована разработка нового продукта или технологии
Часть бюджета уходит на облако, серверы или моделирование
Техзадания на разработку пока нет или в нем не описано, что проверяете
Если отметили хотя бы два пункта, напишите Лизе или оставьте заявку: посмотрим ваш план разработки и скажем, какие расходы попадут под двойной учет и что подготовить заранее.
Закройте часть бюджета НИОКР грантом
Подберем программу под стадию вашей разработки и поможем с заявкой и техническим заданием.
Частые вопросы
Что считается расходами на НИОКР по законопроекту?
Расходы на НИОКР по проекту это затраты на работу с тремя признаками сразу: она дает что-то новое для российского рынка, на старте ее исход неизвестен, и все это заранее расписано в техзадании.
Когда вступят в силу новые правила?
Планируется с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после публикации закона. Применять их будут к НИОКР, начатым после 31 декабря 2026 года. Пока это проект, закон не принят.
Сохранится ли коэффициент 2?
Самих слов о повышающем коэффициенте в новой редакции нет. Вместо этого расходы учитываются дважды: сразу в косвенных расходах и второй раз во внереализационных после завершения работ.
Нужно ли ждать завершения НИОКР, чтобы учесть расходы?
По проекту нет. Расходы на НИОКР признаются косвенными в том периоде, когда компания их понесла, независимо от результата. Второй раз они учитываются после завершения работ или этапа.
Можно ли учесть облака и аренду серверов?
Да, по проекту в пункте 2 статьи 262 НК РФ появится отдельный подпункт про вычисления, включая облако и аренду серверов. Если мощности работают и на другие задачи, в НИОКР идет только доля по времени.
Нужен ли отчет о НИОКР?
Да, для второго учета нужен отчет или короткая справка о работах плюс заключение научной организации. Если документы есть в государственной информационной системе, в налоговую подают только ссылку на них.
Для всех ли НИОКР будет двойной учет?
Нет. Правительство утвердит перечень НИОКР, по которым второго учета не будет. Его содержание в законопроекте не раскрыто.
Как будут учитываться НИОКР 2027 года, если работы начались в 2026-м?
По старым правилам до конца работ. Новый порядок касается только НИОКР, начатых после 31 декабря 2026 года.
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Спасибо, сохраню, но подумаю об этом потом. Хотелось бы все-таки увидеть заключительную редакцию статей НК. Пишите, с удовольствием буду читать