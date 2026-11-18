Куда делся открытый реестр Сколково
Реестр участников ведет Фонд. По закону о Сколково он подтверждает статус компании по запросам органов власти, а публиковать список для всех не обязан. Навигатор с карточками компаний не работает, каталога участников на sk.ru тоже нет.
В интернете остались списки резидентов на сайтах консультантов и в справочниках. Почти все они скопированы с каталога Фонда 2021 года, в них около двух тысяч компаний. Тех, кто вошел в проект или вышел из него за пять лет, там нет. А только за последний год статус получили 1 376 компаний.
Список из интернета статус контрагента не подтверждает.
Зачем проверять статус резидента Сколково
Статус участника присваивают на 10 лет с даты записи в реестр. Продлить его нельзя, а исключить компанию Фонд может и раньше, если она нарушит правила проекта. Бывает и так, что компания выходит из проекта сама.
Пока статус действует, участник освобожден от НДС, не платит налог на прибыль и платит страховые взносы по ставке 15%. Поэтому статус проверяют в трех ситуациях:
контрагент выставляет счета без НДС и ссылается на Сколково;
инвестор или банк проверяет компанию перед сделкой;
вы ищете партнера по проекту и хотите увидеть, какие гранты фонда он уже получал.
Упоминание Сколково на сайте компании и старый скриншот статус тоже не подтверждают. Смотреть нужно на даты в реестре.
Как проверить участника Сколково: три шага
Откройте реестр участников и введите ИНН, ОГРН, название компании или ОРН. ОРН — это номер участника в реестре фонда, он есть в выписке и в письмах фонда. Название можно ввести с опечаткой, поиск его найдет.
Посмотрите статус и даты. У действующего участника видна дата включения в реестр. У исключенного еще и дата выхода.
Скачайте выписку в PDF. Краткая подойдет для письма или коммерческого предложения, подробная для досье контрагента.
Вся проверка занимает меньше минуты.
Что показывает карточка компании
Что видно
Зачем это нужно
Статус: действующий или исключен
понять, есть ли у компании льготы сегодня
Дата включения и дата выхода
сверить статус на дату сделки
Кластер и проект
понять, чем компания занимается в Сколково
Гранты фонда
увидеть, получала ли компания деньги фонда
Патенты и другие реестры
собрать досье в одном месте
Выписка в PDF, краткая и подробная
приложить к письму, КП или досье
Сведения приходят из открытых государственных реестров и обновляются раз в два дня. Новые участники появляются в поиске, а выбывшие получают статус «исключен» и дату выхода. Компании, которые вышли из проекта до 2026 года, есть в базе не все.
Чем наша выписка отличается от выписки Фонда
Официальную выписку из реестра выдает только Фонд. Заказать ее может сама компания в личном кабинете участника, на подготовку по регламенту уходит до 10 дней. Если вам нужны сведения о чужой компании, остается просить выписку у нее или писать запрос в фонд на SkFoundation@sk.ru и объяснять, зачем вам эти сведения.
В нашем реестре выписку по любой компании вы скачиваете сразу, не дожидаясь ответа контрагента или фонда. В ней собраны даты, проект, гранты фонда и патенты, то есть все, что нужно для досье.
Для налоговой и банка официальным документом остается выписка фонда. Наша нужна, чтобы за минуту понять, с кем вы имеете дело, и решить, стоит ли запрашивать официальную.
Не нашли компанию или видите ошибку в карточке? Напишите нам, проверим статус вручную.
Перед сделкой с участником Сколково: короткий чек-лист
Найдите компанию в реестре участников Сколково и проверьте статус.
Сверьте дату включения в реестр с датой договора.
Сохраните выписку в PDF в досье контрагента.
Для крупной сделки попросите у компании выписку фонда на дату договора.
Не дают выписку — направьте запрос в фонд на SkFoundation@sk.ru.
Если вы сами думаете о статусе участника и хотите понять, подойдет ли ваш проект, напишите Лизе. Посчитаем, сколько льготы дадут вашей компании.
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