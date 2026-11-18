Куда делся открытый реестр Сколково

Реестр участников ведет Фонд. По закону о Сколково он подтверждает статус компании по запросам органов власти, а публиковать список для всех не обязан. Навигатор с карточками компаний не работает, каталога участников на sk.ru тоже нет.

В интернете остались списки резидентов на сайтах консультантов и в справочниках. Почти все они скопированы с каталога Фонда 2021 года, в них около двух тысяч компаний. Тех, кто вошел в проект или вышел из него за пять лет, там нет. А только за последний год статус получили 1 376 компаний.

Список из интернета статус контрагента не подтверждает.