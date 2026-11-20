Что меняется в НДФЛ с 2027 года

Сегодня НДФЛ считают в двух корзинах, и в каждой своя прогрессивная шкала НДФЛ, то есть ставка поднимается с ростом суммы.

В первую корзину попадает зарплата и почти все остальное. Во вторую попадают деньги, которые приносит капитал: дивиденды, проценты по депозитам, заработок на бумагах и цифровых правах, выручка от продажи квартиры или доли, страховые выплаты и подарки. Вот как сейчас выглядят обе лестницы ставок:

Сумма за год в корзине Зарплата и прочее Пассивные доходы первые 2,4 млн ₽ 13% 13% следующие 2,6 млн ₽ (до 5 млн) 15% 15% от 5 до 20 млн ₽ 18% 15% от 20 до 50 млн ₽ 20% 15% больше 50 млн ₽ 22% 15%

Видно, где у собственника выгода: сколько бы дивидендов он ни получил, выше 15% ставка не поднимется, и первые 2,4 млн в каждой корзине облагаются по 13%.

Суть налоговой реформы 2027 года в том, чтобы слить эти две корзины в одну. Зарплату и дивиденды за год сложат, и чем больше получится сумма, тем выше ступень. У собственника с хорошей зарплатой налог на дивиденды вырастет до 18, 20 или 22%.

Второе чтение законопроекта стоит в календаре Госдумы на 19 ноября, детали еще могут поменяться. Новая шкала заработает с 1 января 2027 года, если закон успеют опубликовать до конца ноября. Если позже, то с 1 января 2028 года: нормы о НДФЛ вступают в силу через месяц после публикации и не раньше начала нового года (ст. 11 законопроекта).