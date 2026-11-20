Что меняется в НДФЛ с 2027 года
Сегодня НДФЛ считают в двух корзинах, и в каждой своя прогрессивная шкала НДФЛ, то есть ставка поднимается с ростом суммы.
В первую корзину попадает зарплата и почти все остальное. Во вторую попадают деньги, которые приносит капитал: дивиденды, проценты по депозитам, заработок на бумагах и цифровых правах, выручка от продажи квартиры или доли, страховые выплаты и подарки. Вот как сейчас выглядят обе лестницы ставок:
Сумма за год в корзине
Зарплата и прочее
Пассивные доходы
первые 2,4 млн ₽
13%
13%
следующие 2,6 млн ₽ (до 5 млн)
15%
15%
от 5 до 20 млн ₽
18%
15%
от 20 до 50 млн ₽
20%
15%
больше 50 млн ₽
22%
15%
Видно, где у собственника выгода: сколько бы дивидендов он ни получил, выше 15% ставка не поднимется, и первые 2,4 млн в каждой корзине облагаются по 13%.
Суть налоговой реформы 2027 года в том, чтобы слить эти две корзины в одну. Зарплату и дивиденды за год сложат, и чем больше получится сумма, тем выше ступень. У собственника с хорошей зарплатой налог на дивиденды вырастет до 18, 20 или 22%.
Второе чтение законопроекта стоит в календаре Госдумы на 19 ноября, детали еще могут поменяться. Новая шкала заработает с 1 января 2027 года, если закон успеют опубликовать до конца ноября. Если позже, то с 1 января 2028 года: нормы о НДФЛ вступают в силу через месяц после публикации и не раньше начала нового года (ст. 11 законопроекта).
Вклады: льгота остается
Проценты по депозитам тоже окажутся в общей корзине. Но необлагаемый лимит для вкладчиков остается прежним: проценты не облагаются, пока их сумма за год не больше миллиона рублей, умноженного на самую высокую ключевую ставку этого года.
Платить вкладчик будет как раньше: банки передают сведения в инспекцию, та присылает уведомление, срок оплаты до 1 декабря следующего года. Бухгалтерии компании здесь делать ничего не придется.
Сколько заплатит собственник: три расчета
Я посчитал примеры по действующей шкале из статьи 224 Налогового кодекса.
Небольшая компания. Владелец получил за год 2,4 млн ₽ зарплаты и 2,4 млн ₽ дивидендов. Сейчас обе суммы облагаются по 13%, налог 624 тыс. ₽. В одной шкале по 13% пойдут только первые 2,4 млн, налог вырастет до 672 тыс. ₽. Разница 48 тыс. ₽ в год.
Крупные дивиденды. Владелец ООО получает 3 млн ₽ зарплаты и 20 млн ₽ дивидендов. Сейчас у каждой суммы своя шкала и свои первые 2,4 млн по 13%, НДФЛ в сумме 3,35 млн ₽. После объединения 23 млн ₽ пойдут по одной шкале, и 18 млн из 20 млн дивидендов окажутся на ступенях 18 и 20%. Налог вырастет до 4 млн ₽, на 648 тыс. ₽, почти на 20%.
Компании придется перенастроить расчет. Налог на дивиденды удерживает сама компания как налоговый агент, то есть она считает НДФЛ и перечисляет его в бюджет за участника. По тексту законопроекта дивиденды не поднимают ставку на зарплату: при расчете налога с зарплаты их не учитывают (новый абзац п. 1 ст. 225 НК РФ). А ступень для дивидендов определяют уже с учетом остальных доходов.
Пример
Сейчас
По общей шкале
Разница
Зарплата 2,4 млн + дивиденды 2,4 млн
624 тыс. ₽
672 тыс. ₽
+48 тыс. ₽
Зарплата 3 млн + дивиденды 20 млн
3,35 млн ₽
4 млн ₽
+648 тыс. ₽
Продажа доли и недвижимости
Минфин прямо называет продажу долей участия среди доходов, которые перейдут в общую шкалу. Для основателей стартапов и инвесторов это главная новость пакета.
Сейчас с дохода от продажи доли платят 13–15%. Если долей владели больше пяти лет, доход освобожден от налога в пределах 50 млн ₽ за год, налог берут только с превышения. Этот лимит ввел закон 2024 года, тот же, что ввел нынешнюю прогрессивную шкалу.
Пример. Основатель продает долю, его доход за вычетом расходов на покупку составил 100 млн ₽.
• Если долей владели меньше пяти лет: сейчас НДФЛ около 14,95 млн ₽, по общей шкале будет 20,4 млн ₽, на 5,45 млн больше.
• Если владели дольше пяти лет: облагаются только 50 млн сверх лимита, налог вырастет с 7,45 до 9,4 млн ₽.
Освобождение за пять лет владения законопроект сохраняет: пункт 17.2 статьи 217 НК РФ остается, в нем меняется только ссылка на налоговую базу. Поправки бьют по частным инвесторам: венчурный инвестор зарабатывает только на продаже доли, и этот доход обложат по более высокой ставке.
С недвижимостью похожая история. Если собственник продает помещение раньше минимального срока владения, после которого доход освобождается от налога, а его доход за вычетом расходов составил 30 млн ₽, сейчас налог 4,45 млн ₽. По общей шкале он вырастет до 5,4 млн ₽, на 950 тыс.
ПИФы, иностранные участники и маркетплейсы
В пакете есть еще три меры, которые затронут собственников и бизнес.
ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Сейчас закрытый или интервальный фонд для квалифицированных инвесторов налог на прибыль не платит. Налог возникает, только когда пайщик получает выплату, а выплату можно отодвигать на годы. Минфин считает это способом отложить налог и предлагает брать с фонда 15% с пассивного дохода сразу, как только доход пришел. Пайщику потом эту сумму зачтут. Если вы держите недвижимость или бизнес через ПИФ, отсрочки почти не останется.
Дивиденды иностранцам на счета типа С. На такие счета российские компании переводят выплаты иностранным участникам. Ставка налога на дивиденды для этих выплат вырастет с 15 до 35%. Налог по-прежнему удерживает российская компания, поэтому иностранный совладелец из каждых 100 ₽ увидит на счете 65 ₽, сейчас 85 ₽.
Покупки у иностранных продавцов. Заказ у зарубежного продавца через маркетплейс подорожает на НДС 22%, удерживать его станет сама площадка. Так Минфин уравнивает условия: наш селлер на упрощенке с доходом больше 20 млн ₽ в год платит НДС с 2026 года, а зарубежный до сих пор продавал без налога. На вебинарах я показываю этот тренд одним слайдом с подписью «НДС будут платить все».
Как сохранить больше дивидендов: режим компании
Личный НДФЛ собственника считают с того, что осталось после налога на прибыль. Поэтому сумма на руках зависит прежде всего от налогового режима компании.
Возьмем 100 млн ₽ прибыли, которую собственник целиком забирает дивидендами, других доходов у него нет. НДФЛ считаю по новой общей шкале.
Режим компании
Налог на прибыль
Дивиденды начислены
На руки после НДФЛ
Обычная компания на ОСНО
25 млн ₽
75 млн ₽
60,1 млн ₽
Аккредитованная ИТ-компания
5 млн ₽
95 млн ₽
75,7 млн ₽
Резидент Сколково
не платит
100 млн ₽
79,6 млн ₽
У резидента Сколково дивидендов начисляется на 25 млн ₽ больше, чем у обычной компании, а на руки собственник получает на 19,5 млн ₽ больше. На вебинарах я называю Сколково средой, «в которой можно показывать честный большой белый доход»: налог на прибыль не платится, остается только налог на дивиденды. Подробнее о том, что дает статус, мы писали в статье про льготы резидента Сколково.
У льготных режимов свои условия: доля профильной выручки, отчетность, проверки. Выбирать режим ради дивидендов стоит только тем компаниям, которые зарабатывают на собственной разработке.
Посчитайте дивиденды при разных режимах на своих цифрах
Финансовая модель для расчета налогов и льгот в разных режимах, презентация и запись эфира
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Есть и хорошая новость, хоть и с оговоркой. Фонд Сколково возмещает частному инвестору до 50% вложений в стартап, но не больше 20 млн ₽ на один стартап и не больше НДФЛ, который инвестор заплатил за три предыдущих года.
Чем больше человек заплатит налог на дивиденды и проценты, тем больше из вложенного в стартап он сможет вернуть в пределах этих ограничений. Для инвестора с крупными пассивными доходами рост НДФЛ отчасти превратится в будущий возврат.
Что сделать до конца 2026 года
Законопроект может измениться в Госдуме. Но если вы платите себе крупные дивиденды или готовите продажу бизнеса, считать стоит уже сейчас.
1. Пересчитайте свой НДФЛ за 2027 год по общей шкале: зарплата, дивиденды, проценты и продажи вместе.
2. Вместе с бухгалтером решите, когда распределять прибыль, и посмотрите, как это отразится на сумме налога.
3. Если готовите продажу доли, проверьте срок владения: после пяти лет доход в пределах 50 млн ₽ за год по-прежнему не облагается.
4. Если держите активы через ПИФ, пересчитайте, сколько налога перестанет откладываться.
5. Посчитайте, сколько прибыли компания отдает налогом на прибыль, и проверьте, подходит ли ей льготный режим.
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Частые вопросы
С какого года налог на дивиденды будут считать по общей шкале НДФЛ?
По законопроекту № 617-9 с 1 января 2027 года, если закон успеют опубликовать до конца ноября 2026 года. Если позже, то с 2028 года. 29 октября Госдума приняла его в первом чтении, второе стоит в календаре на 19 ноября.
Какой будет максимальный налог на дивиденды?
Если зарплата, дивиденды и прочие доходы за год вместе превысят 50 млн ₽, со всего, что выше, возьмут 22%. Сегодня дивиденды выше 15% не облагаются.
Коснется ли изменение налога на проценты по вкладам?
Почти нет. Проценты переедут в общую корзину, но лимит, с которого налог не берут, сохраняют.
Вырастет ли налог с зарплаты собственника из-за дивидендов?
Нет. По тексту законопроекта при расчете налога с зарплаты дивиденды не учитывают. Выше станет только ставка на сами дивиденды, если вместе с зарплатой они доходят до верхних ступеней шкалы.
Что будет с налогом на продажу доли в бизнесе?
Его посчитают по общей лестнице ставок. В нашем примере со 100 млн ₽ дохода налог прибавит около 5,45 млн ₽. Освобождение за пять лет владения законопроект сохраняет.
Кто будет удерживать налог на дивиденды?
Компания, которая их платит, как и сегодня. По тексту законопроекта ступень для дивидендов определяют с учетом остальных доходов участника, а налог с зарплаты из-за дивидендов не растет.
Что изменится для ПИФов?
Закрытые и интервальные фонды начнут сами платить 15% с пассивного дохода сразу, без отсрочки до выплаты пайщику.
Какой налог на дивиденды будет у иностранных участников?
Выплаты на счета типа С обложат по 35%.
Можно ли законно снизить налог на дивиденды?
Да, через режим компании. Чем меньше налога на прибыль, тем больше дивидендов: в нашем расчете из 100 млн ₽ прибыли резидент Сколково оставляет собственнику на руках на 19,5 млн ₽ больше, чем обычная компания.
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