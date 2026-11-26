Собрал в одну статью главное из нашего двухчасового эфира. К нам подключилось 230+ резидентов с разными вопросами: считается ли в 70% выручка с НДС, когда после выхода можно перейти на ИТ-льготы, можно ли обжаловать камеральную проверку. Почему доход от собственной разработки может не попасть в профильные 70% и что еще можно успеть сделать до конца года.

12 ноября мы провели эфир для участников «Сколково». За два дня до этого Фонд разбирал на своем вебинаре приказ № 285-Пр от 20 октября 2026 года о том, как считать сумму всех доходов для правила 70/30. Поэтому к нам пришли с вопросами про собственные случаи: куда относить доход от франшизы или от сдачи продукта в аренду, работает ли агентская схема на платформе, можно ли вести разработку силами подрядчиков без своего штата.

Ниже разбираю кратко все темы эфира, а в конце даю список того, что еще можно успеть сделать до конца года. Полная запись с таймкодами, презентация, FAQ по «Сколково» и расшифровка эфира лежат на этой странице.

Я Денис Медведев работал GR-менеджером в Технопарке «Сколково», за последние 3 года 100% наших клиентов получили резидентство с первого раза, а на налогах команда МТК Консалтинг помогла клиентам сэкономить больше 2,5 млрд ₽.

Сколько компаний ушло из «Сколково» в 2026 году

Перед эфиром мы собрали статистику по открытым государственным реестрам. За 10 месяцев 2026 года статус участника утратили 813 компаний. Это 15% от всех, кто был в проекте на 1 января (805 из 5 461). За это же время статус получили 1 166 новых компаний, то есть на каждые 10 пришедших приходится 7 ушедших.

Данные на 10.11.2026, по открытым государственным реестрам.

Часть этих компаний вышла по истечении 10 лет, часть исключил Фонд по итогам отчетности. Еще одна большая группа ушла сама, когда закон запретил совмещать льготы «Сколково» с ИТ-льготами: у многих сотрудники сидят на ИТ-ипотеке, и компании выбрали ИТ-аккредитацию.

Больше всего меня зацепила вторая половина: из 813 ушедших 382 компании продолжают работать, и их средняя выручка за 2025 год составляет 253 млн ₽. Это зрелый бизнес с реальным продуктом, и, думаю, каждой из этих компаний выход обошелся в десятки миллионов рублей налогов, которые раньше она не платила. Те, кто вышел в 2026 году, должны доплатить налоги с начала года, а ИТ-льготы смогут применять только со следующего отчетного периода, так что весь этот год они теряют. Поэтому, если вы планируете выйти из «Сколково» и перейти на ИТ-льготы, такой переход нужно заранее просчитать в деньгах.

Что дает статус участника

Статус участника дает компании налоговые льготы на 10 лет: она не платит НДС и налог на прибыль, освобождена от налога на имущество, платит страховые взносы по сниженной ставке и может вернуть таможенные пошлины за ввезенное оборудование. За эти 10 лет компания экономит гигантскую сумму, с которой в деньгах не сравнится ни один грант и ни одна субсидия. Направить ее можно на что угодно, на развитие, маркетинг, производство или на дивиденды, ведь все платят налог на прибыль 25%, а вы нет.

Я объясняю «Сколково» собственникам так: это легальная офшорная зона внутри России для технологических компаний. Пока выручка не дошла до 1 млрд ₽, прибыль может быть любой, и налог на нее компания не платит. У нас есть клиенты с выручкой около 800 млн ₽ и чистой прибылью 500–700 млн ₽ в год.

Пример расчета: при средней выручке 700 млн ₽ в год экономия за 10 лет выходит около 2,2 млрд ₽.

Рассчитать свою льготу за 10 лет Открыть калькулятор

Если сейчас выручка 50 млн ₽, считать на 700 млн может показаться странным, но переход в «Сколково» стоит оценивать как бизнес-модель на 10 лет. Даже если ничего специально не делать, только за счет инфляции оборот растет на 15–20% в год и за 10 лет вырастет в несколько раз. А если вы верите в свой продукт, поставьте в калькулятор ту выручку, к которой идете.

Важная деталь для тех, кто на упрощенке. На УСН вы освобождаетесь от НДС, но налог по упрощенке платите как платили, и чтобы получить ноль с оборота, нужно перейти на общую систему налогообложения. Сделать это можно только с нового года, поэтому я советую в декабре, самое позднее до 15 января, подать заявление о переходе на общую систему и вместе с ним уведомление в налоговую о том, что вы начинаете применять освобождение от НДС и налога на прибыль.

И бонус, о котором мало кто знает: каждый участник «Сколково» может бесплатно и по упрощенной процедуре получить статус малой технологической компании (МТК). С ним открываются гранты, доступные только МТК (Фонд содействия инновациям в 2026 году дает на развитие таких компаний до 30 млн ₽), а в программе доращивания ЦПИИ порог выручки для МТК снижен с 300 до 100 млн ₽.

Что будет с льготами, когда выручка перевалит за миллиард

Заходя в «Сколково», вы должны понимать, когда из него выйдете. Выход бывает недобровольным, когда компанию исключают, но он может случиться и по хорошей причине, например потому, что компания очень быстро выросла.

Компания зашла в «Сколково», растет, и пока ее выручка не дошла до 1 млрд ₽ в год, прибыль может быть любой, хоть 90% от выручки. Допустим, в каком-то году выручка перевалила за миллиард. С этого момента на выручку уже не смотрят и начинают считать только чистую прибыль, нарастающим итогом с начала этого года. Прибыль 100 млн ₽, 250 млн ₽, даже ровно 300 млн ₽ еще допустима, но как только она становится больше 300 млн ₽, компания теряет право на налоговые льготы «Сколково» (ст. 145.1, 246.1 и 427 НК). Статус у нее при этом остается, но льготами пользоваться уже нельзя, и, как правило, после этого компании выходят.

В примере выручка превысила 1 млрд ₽ в 2027 году, а накопленная прибыль перешла порог 300 млн ₽ в 2029-м.

А если прибыли нет, компания может спокойно оставаться в «Сколково» и с выручкой больше миллиарда. Таких компаний много, есть и хрестоматийный пример: «СберТех», дочка Сбербанка и один из первых индустриальных партнеров «Сколково», вышел из проекта только через 10 лет, хотя его выручка давно была больше миллиарда, потому что прибыли у компании не было.

Правило 70/30 простыми словами

В декабре Фонд всех нас обрадовал: с 23 января 2026 года действуют новые правила. Раньше участник должен был получать доходы только от инновационной деятельности, а все прочие доходы в сумме не могли превышать 3 млн ₽ в год. Теперь иная деятельность может давать до 30% всех доходов. Это можно считать послаблением, но со своими нюансами (подп. 12 ст. 4 Правил исследовательской деятельности, дальше просто Правила).

До 2026 года компания могла зарабатывать не только на продукте, который описала в заявке, но и на любом другом, если он подходил под инновационные приоритеты Фонда, то есть технологические направления, которые Фонд поддерживает. У каждого кластера этот список длиннющий, туда подходит почти все, что угодно. Многие этим пользовались: зашли с одним проектом, он не выстрелил, сделали другой, он выстрелил, и компания зарабатывает на нем.

По новым правилам выручка от нового продукта, про который в заявке ничего не написано, считается доходом от иной деятельности, даже если продукт вполне инновационный (п. 2 ст. 3 Правил). Если вы не внесли этот проект в «Сколково», иная деятельность легко уйдет за 30%.

Я писал в своем канале, что заявка в «Сколково» — не формальность, которую пишут для экспертов, а после одобрения забывают. По сути это бланк строгой отчетности, который живет в Фонде все 10 лет, от вступления до выхода. Каждый год правовой департамент Фонда открывает ваш годовой отчет и сравнивает его с тем, что вы писали в заявке. Если им что-то непонятно, назначают камеральную проверку, то есть проверку отчета по документам, и определяют, что относится к проекту, а что к иным доходам. Поэтому все, чего нет в заявке, становится риском.

Если Фонд видит, что иные доходы превысили 30% и компания не может это исправить, он обязан ее исключить (подп. 2 п. 3 ст. 8 Правил). Поэтому, возвращаясь к 813 ушедшим компаниям, я ожидаю, что в следующем году их будет еще больше. Многие потеряют статус по недосмотру или недооценив риски, просто потому, что не поняли, как действовать по новым правилам.

В 30% уходят перепродажа, аренда, проценты, дивиденды дочерних компаний и продажа имущества.

Что же идет в 70%? Продажа своей разработки и прав на нее, той самой, которую вы описали в заявке. НИОКР, в которых используется ваша разработка, то есть контрактные исследования и инжиниринговые услуги. Продукция, работы и услуги, где разработка существенно используется: ее можно не только продавать, но и применять как средство производства. Сюда же идут права на товарный знак, но только вместе с разработкой.

Для новых участников есть одно исключение. Обычно в 70% засчитывается только продукт, созданный или доработанный уже в статусе. Но в течение первого года после получения статуса компания может продавать и тот продукт, который сама создала раньше (подп. 11 ст. 4 Правил). Получается даже выгодно: льготы компания применяет сразу, а продавать продолжает свой старый продукт. Только прибыль за этот год нельзя направить на дивиденды, а купленный у кого-то продукт под исключение не попадает. Через год в 70% пойдет уже только версия, доработанная в статусе.

Объект коммерциализации и три способа его создания

Все, что сейчас происходит в «Сколково», строится вокруг объекта коммерциализации, то есть результата интеллектуальной деятельности (РИД, нематериальный актив), на котором компания зарабатывает. Чтобы такой результат появился, компания проводит НИОКР и оформляет их так, чтобы было видно его происхождение и что актив не возник из воздуха. Создать объект коммерциализации можно и до статуса, но распределять прибыль от него компания сможет, только когда покажет, что продукт создан или доработан уже в статусе и связан с проектом (п. 2 ст. 3 Правил).

Способов создания всего 3, и на эфире я просил участников написать в чат, какой у них. Советую определить и вам, потому что тем, у кого второй или третий, уже сейчас нужно думать, что делать дополнительно.

Коммерциализация допустима, только если объект создан или доработан в статусе и связан с проектом.

Первый вариант самый простой: компания пришла в «Сколково» с идеей, после вступления программисты написали программу, ее зарегистрировали в Роспатенте и начали продавать, и выручка с прибылью у такой компании чистые.

Во втором варианте программа версии А была готова еще до статуса, и после вступления компания обязана ее доработать: выпустить новую версию с новыми свойствами и оформить ее как результат своих НИОКР. Доработку нужно защитить, зарегистрировав программу, патент или базу данных, а если это невозможно, то хотя бы оформив ноу-хау, затем поставить на баланс и выпустить приказ о завершении НИОКР. С этого момента продукт считается созданным в статусе, и прибыль от него можно распределять на дивиденды.

Третий вариант, когда продукт получен от другого лица, самый опасный. Обычно мы слышим от такой компании, что патенты есть у гендиректора и их готовы переоформить на юрлицо, а софт пока пишет подрядчик, потому что своих разработчиков в штате нет. Получается, что компания не владеет разработкой и сама исследований не ведет, и исправить это можно только переработкой продукта. Фонд должен увидеть существенную локализацию, то есть что компания потратила сопоставимые деньги на своих штатных сотрудников и пересобрала продукт внутри себя, зарегистрировав новый объект интеллектуальной собственности. Методика оценки локализации пока действует в редакции 2018 года (приказ № 292-Пр), формула есть в нашей базе ответов по «Сколково».

База знаний по «Сколково» 370+ ответов Фонда участникам по 22 темам со ссылками на нормы Найти свой ответ

Чаще всего так бывает в холдингах, когда в «Сколково» заходит одна компания группы, а права на продукт принадлежат другой. Проверяющий от Фонда смотрит, как компания показала происхождение продукта, ничего не находит и выносит предписание, то есть официальное требование исправить нарушение в срок, а может и сам выяснить, что продукт оформлен на другое юрлицо. Такое нарушение крайне тяжело исправить, поэтому, если у вас третий вариант, задумайтесь о нем уже сейчас.

Как считать долю 70/30 по приказу № 285-Пр

20 октября Фонд выпустил приказ № 285-Пр, который отвечает на вопрос, какие доходы учитывают, когда делят их на 70 и 30. Приказ запутанный, поэтому объясню его простым языком, и этот блок в первую очередь для бухгалтеров: мы суммируем обороты по счетам 90 и 91 со всеми субсчетами и вычитаем из них исключения, так и получается сумма всех доходов, которую делят на камеральной проверке.

Берем обороты по кредиту счетов 90.01 и 91.01 за год и вычитаем исключения.

В сумму всех доходов не включаются гранты, субсидии и другие целевые поступления, положительные курсовые разницы, восстановленные резервы и переоценка, безвозмездно полученные активы, скидки и бонусы от поставщиков, а также штрафы и пени по договорам и решениям суда. Проценты по займам считаются по сальдо: если по одним займам вы заплатили 100 рублей процентов, а по другим получили 101 рубль, в иные доходы пойдет только 1 рубль. На проценты по депозиту это не распространяется, они так и остаются в 30%.

Раздел 2 Порядка определения суммы всех доходов (приказ Фонда от 20.10.2026 № 285-Пр).

В приказе есть оговорка: операции без разумной деловой цели, которые искусственно занижают сумму всех доходов, учитываются в общем порядке. Она написана как раз на случай, когда компания в последний момент пытается уложиться в 30%, например просит лояльного контрагента о скидке 90% на его услуги, и такую скидку Фонд может посчитать вашим доходом.

На слайде ниже мы переложили пример Фонда на реальную оборотно-сальдовую ведомость: из 92,7 млн ₽ по кредиту счетов вычли проценты, курсовые разницы и гранты, и сумма всех доходов составила 83,9 млн ₽.

Шаг 1: кредит 90.01 и 91.01. Шаг 2: минус исключения. Итог: сумма всех доходов, от которой считают 70% и 30%.

От этой доли зависят и дивиденды, потому что часть чистой прибыли, равная доле иных доходов, распределению не подлежит. Если иные доходы составили 3 млн ₽ из 10 млн ₽, а чистая прибыль 1 млн ₽, то 300 тыс. ₽ из нее на дивиденды направить нельзя.

Нераспределяемая часть = чистая прибыль × доля иных доходов.

Гранты в расчет доли не входят, и это видно на примере. Допустим, выручка и расходы компании по 10 млн ₽, а еще она получила грант Фонда содействия инновациям на 5 млн ₽ и платила из него зарплату разработчикам, поэтому в итоге у нее 5 млн ₽ прибыли. Если выручка пришла от лицензий на ваш продукт, вся эта прибыль правильная, но если на 30% выручки компания еще и кладет плитку, то и прибыль поделится в той же пропорции, 70 на 30.

Как делить доходы 2026 года на 70% и 30%

Как готовиться к годовому отчету за этот год, зависит от того, когда компания вступила в «Сколково».

Переходный период с 1 января по 23 июля действовал только для тех, кто получил статус до 23 января 2026 года.

Если статус присвоен до 23 января 2026 года, у компании было 6 месяцев переходного периода, до 23 июля (п. 4 ст. 2 Правил), и доходы от других проектов в рамках инновационных приоритетов Фонда за это время засчитываются в 70%. Такие же доходы с 24 июля идут уже в 30%, если вы не внесли этот проект в «Сколково», но это можно исправить: если сейчас пройти экспертизу со вторым проектом, с даты его внесения доходы по нему снова будут в 70%. Перепродажа с наценкой и прочие доходы идут в 30% весь год, а у тех, кто вступил 23 января и позже, переходного периода нет вовсе.

Главный отчет здесь годовой, и сдать его нужно до 5 апреля (п. 2 ст. 7 Правил). За несданный или опоздавший годовой отчет других санкций, кроме исключения из «Сколково», нет. Фонд пришлет предписание, но если письмо ушло в спам или вы просто не успели, исключение все равно произойдет.

Кейс со 100% иных доходов

В этом году мы делали аудит компании, которая зашла в «Сколково» с одним продуктом, а зарабатывала на другом, и выручка от него составила 20 млн ₽. Получается, что иные доходы у нее 100% при допустимых 30%, и чтобы пройти по этому критерию, компании нужно было получить еще около 47 млн ₽ правильной выручки.

Мы разобрались подробнее и выяснили, что компания занимается одним делом, созданием строительных конструкций, и проект, на котором она заработала, является частью ее НИОКР. Просто в заявке это забыли описать, потому что никто не сказал компании, что заявка должна описывать всю ее деятельность, а не только проект, на который есть патент. Бывает и хуже: одна компания с выручкой 600 млн ₽ уже решила выходить из «Сколково», потому что пройти по правилу 70/30 у нее не получается.

Что будет, если Фонд найдет нарушение

Кто был на вебинаре Фонда 10 ноября, наверное, заметил, что на вопрос «можно так или нельзя» Фонд почти всегда отвечает «читайте Правила» или «напишите нам». Заранее Фонд не говорит, пойдет ли конкретный договор, потому что оценивает доходы задним числом, на камеральной проверке после сдачи годового отчета.

По Правилам осуществления исследовательской деятельности в редакции с 23.01.2026.

Превышение лимита 30% Фонд может признать малозначительным нарушением, если в этом периоде компания не применяла льготы или если она вернула контрагенту полученный доход и исправила учет и отчетность в срок, который назначит Фонд (п. 4 ст. 8 Правил). Представьте, что в апреле вы сдали годовой отчет, а в июне проверка нашла превышение на 20 или 50 млн ₽: вернуть такие деньги контрагентам смогут далеко не все. Если у компании выходит, допустим, 60 на 40 и исправить это она не может, Фонд обязан исключить ее с внесением в реестр недобросовестных юрлиц (подп. 2 п. 3 ст. 8 Правил). Возможно, поэтому в этом году так много компаний вышло из «Сколково» сами: они боялись не пройти годовой отчет.

Для иных нарушений, например если компания не оформляла результаты НИОКР, Фонд направляет предписание со сроком не меньше 7 рабочих дней (ст. 8 Правил), и за это время нарушение нужно устранить либо выйти из проекта самому, тогда без реестра. Только создать НИОКР с нуля за неделю невозможно, документацию нужно вести по ходу работы, а многие компании что-то изобрели и дальше работают, совсем ею не занимаясь.

Реестр недобросовестных закрывает дорогу в «Сколково» и собственникам с директором исключенной компании. Фонд ориентирует на срок в три года (подп. 7 ст. 5 Положения о статусе; срока в нормах нет, это позиция Фонда из нашей базы ответов).

База знаний по «Сколково» 370+ ответов Фонда участникам по 22 темам со ссылками на нормы Найти свой ответ

Обжаловать решение камеральной проверки можно, но процедура строго формализована: возражения либо примут, либо нет, а в судах в трактовке своих правил обычно побеждает Фонд. Поэтому к проверке лучше готовиться заранее, как к землетрясению в сейсмоопасном регионе, где хорошо бы иметь устойчивый дом и комнату, в которой можно переждать толчки.

Цена выхода из «Сколково»

Налоговая считает период нахождения в «Сколково» по годам: если компания вышла из проекта в июне 2028 года, то весь 2028 год для налоговой она уже не участник.

Налоги за год утраты статуса пересчитывают по общим ставкам и доплачивают с пенями.

Поэтому после выхода компании придется доплатить с пенями налог на прибыль с 1 января этого года, НДС с начала квартала и страховые взносы за весь год. Взносы не доплачивают, только если компания вышла по истечении 10 лет, а штрафа не будет, если пересчитать и доплатить налоги самим, до того как ошибку найдет инспекция.

Многие после выхода переходят на ИТ-льготы, но применять их в том же отчетном периоде налоговая не дает, и по налогу на прибыль и взносам год выхода пройдет совсем без льгот. От НДС ИТ-аккредитация вообще не освобождает: освобождение дает реестр российского ПО, и только для продукта, который туда внесен, поэтому каждый продукт придется вносить отдельно, желательно заранее.

Самый спокойный вариант выхода с 1 января, когда новый год компания начинает уже без статуса и недоимки не возникает. Налоговая доначисляет налоги только за год, в котором утрачен статус, и случаев, когда ФНС предъявляла претензии за прошлые годы, мы не видели.

Лучшие вопросы из эфира

Из 22 вопросов выбрал 4, а ответы на остальные есть в записи по таймкодам.

Входит ли в 70% выручка с НДС?

Фонд отвечает так: как вы провели выручку в бухгалтерском учете, так она и будет считаться, ведь сумму всех доходов берут из оборотов по счетам 90.01 и 91.01. Если вы пользуетесь освобождением от налога на прибыль, а от НДС нет, то вся выручка вместе с НДС идет в базу для расчета 70%.

Под новый крупный договор нужен новый проект в «Сколково». Когда его вносить?

Так, чтобы к моменту, когда пойдут деньги, на вашем юрлице уже было два проекта, потому что до внесения доходы по новому проекту лягут в 30%. Фаст-трек работает циклами, примерно раз в квартал, и в него можно не попасть, поэтому, мне кажется, быстрее подать проект на общих основаниях: экспертная коллегия голосует в течение 10–15 рабочих дней, и с даты протокола проект считается внесенным.

Мы платим за разработку подрядчикам, своих разработчиков нет. Это риск?

Да, так можно потерять статус. Компания обязана вести исследовательскую деятельность сама (п. 1 ст. 2 Правил), и если она не ведет ее 12 месяцев подряд, Фонд вправе ее исключить (подп. 2 п. 5 ст. 8 Правил). Если подрядчик передает вам исключительные права, продукт считается полученным от другого лица, и дорабатывать его должны ваши собственные разработчики, поэтому хотя бы один разработчик по трудовому договору, пусть даже на полставки, у компании должен быть. Другой выход в том, чтобы заключать договоры, по которым права не передаются, тогда вся эта цепочка с интеллектуальной собственностью не возникает.

Мы сдаем продукт в аренду, а не продаем. Куда относится доход?

В 70%, если услуга оказывается с помощью вашей разработки, связанной с проектом (п. 2 ст. 3 Правил), и это видно из договора и лицензии. Я основатель первого в России шеринга самокатов, и договор лицензии мы в свое время заказывали в службе Фонда, но на камеральной проверке при выручке около 150 млн ₽ все равно получили замечание, что продаем самокаты, которые покупаем в Китае. Мы их модифицировали и ставили свою электронику, но в артикуле оставили название китайской модели, и к таким мелочам тоже цепляются, поэтому проверять нужно весь путь денег вплоть до закрывающих документов.

Что сделать до 31 декабря

Посчитайте долю иных доходов за 2026 год по формуле приказа № 285-Пр, пока до закрытия года еще есть время разобраться со спорными договорами. Сверьте все продукты, которые продаете, с проектом в заявке, и если основным стал продукт вне заявки, внесите новый проект до поступления денег. Определите, каким из трех способов создан ваш объект коммерциализации, и для второго оформите доработку как НИОКР, а для третьего начните переработку собственными силами. Проверьте, есть ли в штате разработчики, у которых в трудовом договоре прописана доработка продукта. Передайте бухгалтеру календарь отчетов и срок годового отчета за 2026 год, 5 апреля 2027 года. Соберите заранее обоснования по рискованным договорам (мы называем это Defence File) и приложите их к годовому отчету. Если вы на УСН, решите с бухгалтером вопрос о переходе на общую систему до 15 января.

Запись эфира с таймкодами по всем 22 вопросам, презентация на 29 слайдов и расшифровка доступны на странице эфира. 370+ ответов Фонда участникам по 22 темам со ссылками на нормы собраны в открытой базе по «Сколково». Если хотите разобрать свои договоры, напишите Лизе, первая консультация бесплатная.

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