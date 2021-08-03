Валютные операции: шпаргалка для бухгалтеров

Почти все, что требуется знать о валютных операциях, и об их отражении в бухгалтерском и налоговым учетах, — в нашем материале.

Какие операции считаются валютными?

Валютными в целях бухгалтерского и налогового учета считаются все операции, которые приводят к возникновению, изменению, погашению обязательств и требований, стоимость которых выражена в валюте. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» называет валютными следующие операции организаций-резидентов (ст. 1 № 173-ФЗ):

приобретение у резидента валюты и внешних ценных бумаг, их отчуждение в пользу резидента, использование для оплаты;

аналогичные действия, совершенные между резидентом и нерезидентом;

ввоз в Россию и вывоз за ее пределы российской и иностранной валюты (а также внутренних и внешних ценных бумаг);

перевод рублей и валюты (и ценных бумаг) со счета в России на счет за рубежом и наоборот;

рублевые переводы между резидентами как из РФ за рубеж, так и наоборот;

переводы рублей со счета на счет — свой или какого-то иного резидента или нерезидента, — за пределами РФ.

Валютными являются и конверсионные, т. е. обменные операции, в рамках которых платежи и (или) зачисления осуществляются по обменному (кросс) курсу, согласованному с банком (ст. 14 № 173-ФЗ). В какой валюте изначально открывался счет — неважно.

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Виды валютных операций

В основной массе валютные операции носят торговый характер. Сюда можно отнести все операции по экспорту, импорту, которые проводятся на основании соглашений, контрактов, договоров, определяющих условия сотрудничества равноправных сторон.

Расчеты по торговым валютным операциям осуществляются перечислением средств по контракту, международному аккредитиву или инкассо.

Есть 3 вида валютных-конверсионных операций, они различаются по датам валютирования. Операции конверсии одной валюты на другую возможны с фиксацией курса в день T + 0 (today) и расчетами в дни, именуемыми датами валютирования (или датами расчётов):

T + 0 (TOD, today/сегодня)- фиксация курса сегодня и расчетами в этот же день;

T + 1 (TOM, tomorrow/завтра)- фиксация курса сегодня и расчетами на следующий день;

T + 2 (spot/послезавтра)- фиксация курса сегодня и расчетами через 1 день.

Особенностью этих операций является то, что при приобретении и реализации соответствующих средств валютная сделка должна быть закрыта не позже, чем на вторые (рабочие) сутки T + 2 (spot/послезавтра) со дня заключения сделки/согласования курса. При этом, сделки более 3-х дней признаются сделками с производными финансовыми инструментами (Положении № 372-П).

Правила безопасности

Очертим несколько наиболее важных границ, которые не следует переступать при осуществлении валютных операций. За нарушение регламента осуществления валютных операций современное государство — как Россия, так и любое иное, — карает строго, а банк при возникновении подозрений в нечестности сделки — без промедления останавливает операцию.

Валютные операции между резидентами — под запретом (исключения см. в ст. 9 № 173-ФЗ), а вот резиденты (организации) и нерезиденты могут расплачиваться в валюте без ограничения (ст. 6 № 173-ФЗ).

Российская организация вправе проводить валютные расчеты (ст. 14 № 173-ФЗ) через счета в уполномоченных банках, а также банках за пределами России, электронными переводами и, в определенных случаях, в наличной валюте и рублях.

Российские организации должны иметь в распоряжении (и быть готовыми представить) следующие документы (ст. 23 № 173-ФЗ):

контракты, соглашения, договоры, иные аналогичные обоснования совершения валютной операции;

подтверждающие фактическое исполнение обязательства (передача товара, выполнение работ, оказание услуг);

подтверждающие естественную убыль, порчу, повреждение и проч. в процессе транспортировки, принятие, рассмотрение претензий, урегулирование вопросов снижения суммы, подлежащих оплате в этой связи и т. п.;

счета-фактуры, векселя и иные документы.

Для осуществления валютной операции необходимо представить в уполномоченный банк документацию, связанную с этой операцией, подтверждающую как саму сделку, так и легитимность осуществления деятельности (регистрационные), оформления товара (таможенные) и прочие документы.

Подробнее о том, что бухгалтеру нужно знать о валютном контроле читайте в этой статье.

На юридическое лицо-резидента возложены обязанности (ст. 19 № 173-ФЗ):

получить оплату от нерезидентов за переданный товары (выполненную работу, оказанную услугу, переданную информацию) — за исключением ряда товаров, при условии, что расчеты по контрактам осуществляются в валюте. Это требование также не распространяется на экспорт несырьевых товаров с оплатой рублями;

вернуть (репатриировать) иностранную валюту или рубли, уплаченные нерезидентам за товары (работы, услуги и т. п.), которые не были введены в Россию;

вернуть выданные нерезидентам займы.

Закон запрещает использовать электронные средства платежа (ЭСП), предоставленные иностранными поставщиками, без открытия банковского счета на российской территории (исключение составляют платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы, ст. 12 указ. Закона).

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Как отражаются валютные операции в бухгалтерском учете?

В бухгалтерском учете валютные операции отражаются в российских рублях. Для этого суммы в инвалюте должны быть в них и пересчитаны. Если же и сумма операции выражена в валюте, и по условиям договора оплата должна быть произведена в валюте, то потребуется дополнительно провести записи в валюте (п. п. 4, 7, 20 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»).

При перерасчете в рубли суммы валютной операции используют, по общему правилу, официальный курс валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на дату:

перечисления (поступления) денежных средств (при внесении аванса, предоплаты, задатка);

совершения валютной операции — с остальной суммы (п. п. 5-6, 9 ПБУ 3/2006).

Иной курс может быть согласован в договоре. Суммы обязательств и требований, которые возникли в результате совершения валютной операции, подлежат переоценке. Исключение составляют обязательства и требования, возникшие в результате перечисления аванса, задатка, иной формы предварительной оплаты (п. п. 7, 10 ПБУ 3/2006).

Для переоценки валютных обязательств (требований) в бухгалтерском учете на каждую отчетную дату и дату погашения (в т. ч. частичного) суммы, выраженные в валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату переоценки (если иной курс не установлен договором, цена которого выражена в у. е., п. п. 5-8 ПБУ 3/2006).

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Как валютные расчеты отражаются в отчетности

В отчетности отражаются лишь рублевые эквиваленты стоимости активов, обязательств и запасов — в т. ч. и тех, что находятся или используются за границей РФ.

В бухгалтерской отчетности отражаются:

стоимостные значения, указанные в этом учете;

величины курсовых разниц, образовавшихся по итогам пересчета валютной стоимости активов и обязательств, требующих оплаты в валюте;

валютная стоимость активов и обязательств, расчет за которые будут проводится в рублях;

курсовые разницы, зачисленные на счета бухучета, на которых финансовые результаты не учитываются.

В отчетности отражается рублевый курс, установленный ЦБ РФ на отчетную дату или иной курс, установленный законом или договором.

Если общая сумма средств, зачисленных на электронные средства платежа за отчетный год, больше либо равна сумме, эквивалентной 600 000 руб., за такие переводы надо отчитаться в налоговый орган, представив Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов (утв. постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819) по правилам, утвержденным тем же документом.

Налоговый учет

Для целей налогового учета валютные операции также пересчитываются в рубли (ст.ст. 271, 272 НК РФ). Использовать при этом нужно курсы ЦБ РФ или на дату:

перечисления (поступления) средств в счет предварительной оплаты (задатка, аванса), или

совершения валютной операции — на суммы, сверх уплаченных предварительно.

По общему правилу применяется курс ЦБ РФ, если иное не согласовано сторонами в договоре, цена которого выражена в у.е. Если в дальнейшем по результатам совершения операции в валюте возникают обязательства (требования), то они подлежат регулярной переоценке до 100%-ного погашения.

Исключение составляют обязательства (требования), образовавшиеся вследствие перечисления предоплаты (задатка, аванса). Переоценка проводится на конец каждого месяца и на дату погашения (частичного погашения), суммы обязательства (требования), выраженные в валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату переоценки.

Иное может быть установлено договором (ст.ст. 271, 272 НК РФ). «Налоговые» курсовые разницы подлежат включению в состав внереализационных доходов (расходов), за исключением случаев, прямо предусмотренных НК РФ (п. 11) ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272).

Как быть с курсовыми разницами?

Курсы ЦБ РФ меняются изо дня в день. Поэтому при перерасчете валютной стоимости непременно возникает разница в рублях, именуемая курсовой. Курсовая разница, образовавшаяся по итогам отчетного периода, относится к финансовому результату фирмы (исключая разницы, рассчитываемые по учредительным вкладам), уменьшая или увеличивая его значение. Курсовые разницы возникают:

при пересчете в рубли денежных средств, как в безналичной, так и наличной форме;

при погашении долгов в валюте — полном или частичном.

Курсовые разницы, как правило, включаются в прочие доходы или расходы (п.п. 11-13 ПБУ 3/2006).

Положительная курсовая разница приводит к увеличению финрезультата, и может отражаться, например, так:

Дебет 50 (52, 58-3, 60, 62 и т. д.) Кредит 91-1 — положительная курсовая разница включена в прочие расходы на основании бухгалтерской справки-расчета.

Если положительная курсовая разница, возникшая при расчете с учредителем (участником) по вкладу в уставный капитал, увеличила добавочный капитал, то проводка будет следующей:

Дебет 75-1 кредит 83 — увеличен добавочный капитал на основании справки-расчета.

Отрицательная курсовая разница по валютным средствам и дебиторке может образовываться при снижении курса валюты по сравнению с курсом, установленным на день предыдущего перерасчета.

Отрицательная курсовая разница по кредиторской задолженности образуется, напротив, при повышении курса по сравнению с курсом на день предыдущего пересчета.

Дебет 91-2 Кредит 50 (52, 58-3, 60, 62 и т. д.) — отрицательная курсовая разница включена в прочие расходы на основании бухгалтерской справки-расчета.

Если же на сумму отрицательной курсовой разницы уменьшается добавочный капитал, то проводка будет следующей:

Дебет 83 Кредит 75-1 — отражено уменьшение добавочного капитала на сумму отрицательной курсовой разницы, возникшей при расчете с учредителем (участником) по вкладу в уставный капитал, на основании бухгалтерской справки-расчета.

С целью уменьшения курсовых разниц ЮЛ малого и среднего бизнеса могут использовать инструменты по хеджированию валютных рисков, такие как опцион или форвард.

Валютный опцион позволяет зафиксировать право на покупку или продажу валюты по оговоренному курсу в течение необходимого срока.

Форвардный контракт — обязанность провести сделку, расчеты по которой происходят в оговоренную дату в будущем, по заранее оговоренному курсу.