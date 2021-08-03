Что бухгалтеру нужно знать о валютном контроле

Сегодня иностранными товарами и услугами никого не удивишь, ну кроме бухгалтеров, которым постоянно подкидывают новые фишки со стороны валютного контроля. Сегодня будем разбираться: что такое валютный контроль, какие нюансы и тонкости поджидают бухгалтера в компании, которая решила заняться внешнеэкономической деятельностью.

Что такое валютный контроль?

Все расчеты по внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации должны совершаться исключительно с использованием безналичного расчета через банк, который уполномочен совершать подобные операции. Ваше предприятие попадает под валютный контроль, если оно:

Проводит оплату товаров или услуг, которые были предоставлены ему компаниями, зарегистрированными за рубежом. Получает денежные средства от иностранных компаний за поставку товаров или оказание услуг. Рассчитывается с гражданином иностранного государства, который находится на территории Российской Федерации.

Валютный контроль проводится для доказательства правомерности расчетов в иностранной валюте и обоснованности поступления денежных средств на счета российских компаний. Главный закон, регулирующий валютные операции — № 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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Как проводится валютный контроль

Для организации проведения валютного контроля сотрудник финансовой организации запросит у организации всю необходимую информацию о сделке в электронном виде. Для этого необходимо подготовить следующий комплект документов:

справку о валютных операциях (списания или поступления денежных средств) в произвольной форме;

договор с уникальным номером контракта;

если контракт заключен на сумму менее 200 000 рублей, то действует правило упрощенной проверки и предоставлять сканированные документы не требуется;

если в процессе составления договора стороны допустили ошибки или предоставили неполную информацию, то банк должен сообщить об этом обоим контрагентам.

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В какой срок нужно подать документы для валютного контроля

Все документы подаются в установленные сроки и если где-то медлить нельзя совсем, то с некоторыми операциями можно немного подождать.

Списание денежных средств — информация подается в дату распоряжения; Зачисление валюты — в течение 15 рабочих дней необходимо уведомить валютный контроль; Ввоз или вывоз товаров, подлежащих декларированию или не декларируемым — до подачи декларации или до предоставления справки включительно; Перевод валюты в другой банк или уступка права — уведомить в течение 30 рабочих дней.

Как видите, самые горящие сроки у списания денежных средств, то есть вывода валюты за границу РФ. Несоблюдение требований к предоставлению отчетных документов грозит штрафом до 50 000 рублей на юридическое лицо и до 30 000 рублей на ответственное физическое лицо.

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Если будут ошибки при валютном контроле — банк скажет вам об этом?

Да, с недавнего времени банки обязаны сообщать об ошибках, найденных в документах при проведении процедуры валютного контроля. Раньше такой опции не было и все ошибки в документах приводили к срывам сроков контракта, штрафам и прочим бедам, но теперь законодательно установлена обязанность банков сообщать об ошибках.

Самыми распространенными ошибками, которые выявляются в ходе проведения контроля являются:

не полная информация о товарах и услугах, реализуемых компанией;

нет даты составления контракта;

нет конкретики в описании продукции, только общие сведения;

отсутствуют сроки исполнения обязательств по контракту;

есть противоречивые пункты в контракте;

не указана валюта расчетов;

ошибки в реквизитах.

Банк строго контролирует все операции, связанные с валютой. Сам валютный контроль по закону не может занимать больше одного рабочего дня.

А нужен ли валютный счет?

Безусловно, все операции проводятся в безналичном формате с использованием специального валютного счета. Счета открываются под нужную вам валюту и конвертация денежных средств происходит непосредственно на этом счету.

Когда актуально открыть валютный счет:

вы получаете иностранную валюту от партнеров в качестве оплаты;

вы оплачиваете партнерам поставку товаров или оказание услуг;

у вас есть сотрудники за рубежом, которым нужно платить в иностранной валюте;

у вас оформлен валютный кредит.