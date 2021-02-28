Что выгоднее: купить онлайн-кассу или взять в аренду

Вопрос из заголовка статьи волнует не один десяток предпринимателей, особенно тех, кто впервые открывает бизнес. Закон не уточняет, должна ли быть касса в собственности — он требует, чтобы все операции проводились с ее помощью. А значит, оборудование можно и арендовать, благо таких предложений на рынке сейчас предостаточно.

Давайте разбираться, что же выгоднее: купить собственную онлайн-кассу или взять в аренду.

Покупать или арендовать: считаем деньги

Чтобы разобраться в вопросе, проще всего посчитать затраты. Давайте сравним цену любого современного смарт-терминала и предложение по аренде онлайн-кассы.

Сразу оговоримся, что рассматривать кнопочные автономные онлайн-кассы в этом материале мы не будем — они уступают смарт-кассам по функционалу и требуют больше расходов в эксплуатации. Предложений аренды такого оборудования немного – эти модели считаются устаревшими.

Рассмотрим покупку любой недорогой смарт-кассы (любого производителя) и услугу «Касса напрокат» от МТС Кассы. Почему именно этот вариант? Потому что это предложение не привязывает арендатора к определенному банку и эквайрингу, и в тарифный план «Бизнес» всё включено по максимуму.

Что конкретно входит в этот тарифный план для аренды кассы:

сама онлайн-касса и фискальный накопитель (ФН) на 15 или 36 мес.;

заключение договора с ОФД и его автоматическое продление каждый год;

регистрация в ФНС и настройка кассы;

обучение персонала работе на кассе;

горячая замена кассы в случае поломки;

техподдержка 24/7;

товароучетная система;

бесплатное сервисное обслуживание.

Сравнение расходов на аренду и покупку онлайн-касс выглядит так:

*В колонке «Покупка кассы» указаны средние по рынку онлайн-касс цены.

сравниваемые параметры аренда кассы покупка кассы Вложения на старте от 1 590 р. арендная плата за месяц 2 000 рублей за КЭП (квалифицированную электронную подпись) - разовый расход От 30 500 р. Сюда входит: 22 200 р. ─ касса с ФН на 36 месяцев 3000 р. ─ услуги ОФД за первый год 2000 р. ─ КЭП; 3500 р. ─ регистрация, активация кассы и ее настройка. Непредвиденные расходы (поломка кассы и расходы на ремонт) Нет. Арендатор должен обеспечивать вас исправной техникой. При поломке кассы вам сделают “горячую замену” на аналогичную рабочую и зарегистрированную кассу. Гарантия действительна на весь срок аренды кассы. Ремонт неисправной кассы. По закону срок гарантийного ремонта — 45 дней. В реальности срок ремонта кассы занимает в среднем около 2 недель. Всё это время бизнес будет простаивать, а вы недополучать прибыль. Стандартная гарантия на онлайн-кассы у большинства производителей — 12 мес. Дополнительные обязательные плановые расходы Всё включено в тарифный план (в том числе замена и перерегистрация ФН по истечении срока действия). Возможно, придется потратиться на КЭП — 2000 р. в год (если ее нет или закончился срок) Расходы каждые 15 или 36 месяцев (в зависимости от срока действия ФН): 7 000-10 000 р. ─ замена ФН (покупка нового ФН). Кстати, покупать новый ФН, возможно, придется раньше срока. Объем его памяти ограничен, и как только ФН будет заполнен, его придется заменить, даже если срок действия еще не вышел. 2 000 р. ─ перерегистрация ФН Ежегодные траты: 2 000 р. ─ КЭП, чтобы провести перерегистрацию 3 000 р. ─ продление договора с ОФД Возможна дополнительная оплата сервисных услуг. К сервисным услугам относятся обновления ПО, установка дополнительного функционала. Техподдержка Есть, включена в тарифный план. Доступны все каналы связи: чат, почта, телефон, удаленное подключение специалиста к кассе для диагностики. Есть, но не у всех продавцов она может быть включена в тарифные планы. Возможно, ее придется оплачивать, как дополнительную услугу. Работа с маркировкой, учет и аналитика В онлайн-кассах МТС товароучетная система доступна сразу. Покупать сервисы и подключать их придется отдельно. Для примера, стоимость товароучетного сервиса — от 6000 р. в год. Замена или модернизация кассы под нужды бизнеса Если вам не подходят какие-то параметры кассы (скорость печати чека, размер экрана, время автономной работы от аккумулятора), арендованную кассу можно заменить на более подходящую бесплатно. Замену или модернизацию самого кассового аппарата придется делать за свой счет. Интеграция со сторонними сервисами: бухгалтерией, ЭДО, CMS-платформами. Есть, бесплатно. Обычно доступна на самых дорогих тарифных планах или за дополнительную плату. Кроме того, интеграция может быть доступна не для всех моделей онлайн-касс — нужно уточнять при покупке.

В итоге получается, что аренда хороша из-за минимальных вложений на старте бизнеса. Это идеальный вариант для тех, кто не имеет возможности выложить сразу большую сумму на покупку кассы.

Какие ещё здесь есть плюсы?

Вы сможете выбрать из нескольких разных тарифных планов аренды именно то, что вам нужно. Нет необходимости тратить время на оформления и разрешения — за вас всё сделают специалисты арендодателя. Не нужно выделять суммы на непредвиденные расходы — вы всегда знаете размер своего ежемесячного взноса. Вас не волнует проблема внезапной поломки и ремонта оборудования — вам просто его заменят на аналогичное. Собственную кассу придется сдавать в ремонт на некоторое время (до 45 дней), а бизнес в это время будет простаивать. В случае необходимости вы сможете просто расторгнуть договор через определенный срок (внимательно читайте договор!) и вернуть кассу владельцам.

Когда лучше купить онлайн-кассу?

Покупать онлайн-кассу имеет смысл, если вы совершенно точно определились с моделью и функционалом, и у вас есть достаточно средств на ее приобретение, регистрацию и ежегодное обслуживание.

Покупка будет верным выбором для стабильно работающего прибыльного предприятия, где нет риска закрытия бизнеса. Если же есть такой риск — а он всегда есть у начинающих предпринимателей — лучше остановиться на аренде.

Кроме того, покупать кассу стоит, если вам важно, чтобы касса находилась в вашей собственности или числилась на балансе предприятия. Но тут важно учесть, что некоторые предложения кассы напрокат, в том числе и от МТС Кассы, предусматривают переход арендованной кассы в собственность спустя установленный договором срок или выкуп ранее срока со значительной скидкой по остаточной стоимости.