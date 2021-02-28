Как не ошибиться с арендой кассы

В предыдущей статье мы рассказали, кому и когда вместо покупки кассы выгоднее брать её в аренду. Если вы узнали себя, читайте, что важно учесть при выборе кассы напрокат.

Кто сдает кассы в аренду

Все предложения по аренде онлайн-касс условно можно разделить на три категории:

предложения от банков и финансовых организаций;

предложения от производителей онлайн-касс;

предложения от посредников.

Касса в аренду от банка — это, как правило, дополнительная услуга, которую банк предоставляет предпринимателю, открывающему расчетно-кассовое обслуживание (РКО). В этот же пакет обычно входит и эквайринг.

С одной стороны такое пакетное предложение решает сразу три задачи предпринимателя, а с другой — предприниматель попадает в некоторую зависимость от банка. Перейти на РКО в другой банк уже не получится так просто: придется вернуть кассу, расторгнуть все заключенные договора, и заново перезаключать всё в другом банке. Это, согласитесь, головная боль. Поэтому бизнесмены, выбравшие предложения по аренде онлайн-кассы от банка, вынуждены соблюдать условия, выдвинутые банком. Кроме того, выбор моделей онлайн-касс в этом случае тоже ограничен.

Как избежать такой банковской зависимости? Братьонлайн-кассу в аренду у производителя. Здесь вам предоставят больше моделей на выбор, и вы подберете себе именно то, что нужно.

Но у разных производителей разные условия аренды, разные тарифные планы и их наполнение. Некоторые предлагают только саму онлайн-кассу, а за остальное — фискальный накопитель (ФН), его регистрацию в соответствующих органах и техподдержку придется платить дополнительно. Соответственно, чем дешевле тариф, тем больше у вас будет дополнительных затрат на старте.

На что обращать внимание при выборе тарифного плана аренды онлайн-кассы, мы расскажем чуть дальше в этой статье.

Посредники, например, магазины электроники, тоже могут предлагать неплохой выбор моделей онлайн-касс на продажу и недорогие тарифные планы для аренды. Основная проблема у таких сторонних организаций — слабая техническая поддержка и сервис. Тарифы у них тоже разные: кто-то предлагает полный пакет, с регистрацией и настройкой, а кто-то — только кассу. Подключать РКО и эквайринг, регистрировать ФН в ОФД, в этом случае вам придется самостоятельно.

Чек-лист при аренде кассы

Как уже говорилось, предложений по аренде онлайн-касс на рынке предостаточно, все они разные, как по цене, так и по наполнению. Как выбрать именно то, что нужно, и не «попасть» на дополнительные, совершенно необязательные расходы?

В первую очередь внимательно изучите договор аренды. Подводные камни могут таиться именно там, и не отражаться в описаниях тарифного плана .

Выясните, есть ли какие-то условия, которые могут привести к повышенным расходам или дополнительным тратам? Например, много предложений включает в себя обязательное открытие РКО в определенном банке с не очень выгодными условиями или более высоким процентом по эквайрингу.

Переходит ли впоследствии касса в собственность, можно ли ее выкупить раньше этого срока, и как в этом случае будет рассчитываться выкупная стоимость.

Определитесь с минимальным сроком аренды, после которого можно расторгнуть договор без санкций. Выясните, какие штрафы придется выплатить за досрочное расторжение договора.

Узнайте все подробности о техподдержке — входит ли она в тарифный план, платная или нет, в какое время работает и будет ли удобно вашим сотрудниками контактировать с ней.

Заключая договор с посредником (торговой сетью, например), уточните, кто будет решать вопросы техподдержки и отвечать за выполнения условий гарантийного договора.

Уточните, входит ли в ежемесячную плату стоимость сервисного обслуживания кассы. Если нет — готовьтесь платить.

Разберитесь с ПО кассы: нужно ли платить на кассовую программу и прочие предустановленные дополнительные приложения (товароучетный сервис, продажа билетов и т.д.). Если да — плюсуйте эту сумму к ежемесячной арендной плате.

Выясните, как будет решаться вопрос с поломкой кассы, осуществит ли арендодатель ее замену? Если нет, то ремонтировать кассу вам придется за свой счет.

Узнайте, есть ли скидки на аренду нескольких касс.

Если вы внимательно изучите договор и четко обговорите с представителем арендодателя все вышеперечисленные вопросы, то наверняка избавите себя от неприятных сюрпризов и непредвиденных расходов.

Тарифные планы аренды: на что обратить внимание

Внимательно изучайте условия тарифных планов. Как правило, за невысокой арендной платой (900 — 1000 р. в месяц), тоже могут скрываться обязательные дополнительные расходы, как на старте, так и во время последующих периодов аренды.

Будьте готовы к тому, что регистрировать выданную кассу в ОФД, приобретать фискальный накопитель, оплачивать активацию кассы вам придется самостоятельно. Дополнительные расходы могут появиться и во время эксплуатации кассы. Например, за самостоятельное продление договора с ОФД, новые фискальные накопители и перерегистрацию кассы.

Аренда кассы для интернет-магазинов

Для интернет-магазина, который всю работу с покупателями осуществляет удаленно, приобретать или арендовать физическую кассу вовсе необязательно — им достаточно аренды виртуальной онлайн-кассы. Отправляя клиенту фискальный чек на электронную почту или на смартфон, продавец выполняет требования закона 54-ФЗ.

Виртуальная касса — это облачный сервис с подключенным фискальным накопителем. Она подключается к сайту интернет-магазина, на котором вы принимаете платежи. Данные записываются на физический или облачный (виртуальный) фискальный накопитель (ФН), зарегистрированный на ваше имя. ФН хранит и передает данные в ОФД и далее в налоговые органы.

Если же ваш магазин имеет собственный пункт выдачи заказов, то можно использовать одну физическую онлайн-кассу и для пункта выдачи, и для интернет-магазина. Для приема платежей по банковской карте нужно будет подключить эквайринг и установить терминал эквайринга.

Для курьерской доставки тоже потребуются кассы чтобы проводить расчеты с клиентами. Больших расходов на приобретение касс можно избежать, если установить на смартфоны курьеров кассовые программы, и связать их с кассой интернет-магазина. В момент оплаты они будут отправлять электронный чек клиенту, и всё будет по закону. Таких предложения на рынке пока еще мало. Одно из них предлагает своим клиентам МТС Касса — мобильное кассовое приложение для курьерской доставки.