Контрольно-кассовая дисциплина для ИП и ООО. Что изменилось в 2021 году

Кто обязан использовать кассовую технику?

Все организации и ИП, проводящие финансовые операции с наличными, обязаны придерживаться положений кассовой дисциплины.

Подробнее о том, кто может не применять онлайн-кассы.

Правовое регулирование контрольно-кассовой дисциплины

Все правила эксплуатации кассовой техники и порядок оформления отчётности закреплены в федеральном законе №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22 мая 2003 года.

В законе содержатся:

сведения о сферах применения ККТ;

требования к комплектации ККТ;

требования к кассовому чеку и бланку строгой отчётности;

обязанности ответственных за ККТ лиц.

Санкции за нарушение контрольно-кассовой дисциплины

Нарушениями в статье № 15.1. КоАП РФ расцениваются следующие действия.

Нарушение порядка прихода наличных денег в кассу, то есть недонесение денег в кассу, продажа мимо кассы или удержание средств от внесения в кассу.

Нарушение порядка отчётности о кассовых операциях (незаполненная кассовая книга, отсутствие отчётных документов по движениям денег в кассе).

Хранение наличных денежных средств в кассе сверх установленного лимита кассы.

Расчёт с другими организациями или ИП сверх 100 тысяч рублей наличными.

Лимит 100 тысяч рублей актуален на 2021 год. Ограничение касается ИП, ООО и других типов организаций – при сделке на большую сумму придётся составлять несколько договоров (или оплачивать двумя разными способами, см. пример). Ограничиваются только расчёты наличными.

Какие изменения в 2021 году Пример: есть сделка между ИП и организацией на 130 тысяч рублей, ИП может внести в кассу организации наличными только 100 тысяч. Остаток в 30 тысяч предприниматель должен будет внести на расчётный счёт организации.

Примечание: ограничение для расчётов наличными по одному договору для МФО и ломбардов отличается – оно составляет 50 тысяч рублей на договор.

За перечисленные нарушения следует административный штраф:

от 4 до 5 тысяч рублей для сотрудников организаций или ИП, ответственных за ККТ;

от 40 до 50 тысяч для руководителей юридических лиц.

То же наказание следует за нарушение порядка инкассации денег сверх установленного кассового лимита.

Упрощённая кассовая дисциплина

Право вести кассовую дисциплину в упрощённом порядке имеют индивидуальные предприниматели, микропредприятия и субъекты малого бизнеса.

Суть упрощёнки:

Можно не определять лимит остатка кассы.

Не нужно вести отчётность: РКО, ПКО, кассовую книгу.

Перейти на упрощённую кассовую дисциплину можно только если в организации или ИП ведётся налоговый учёт.

Операции с кассовым оборудованием

Выдача чеков за покупки

Существует два вида чеков: кассовый и товарный.

Кассовый чек – фискальный документ, необходимый для отчетности в налоговую инспекцию. Информация, зафиксированная в кассовом чеке, сохраняется на фискальном накопителе и передаётся по сети Интернет в налоговую службу.

Изменения в 2021 году С 1 августа 2021 года изменился технический стандарт формирования фискальных документов и введен их новый формат -- ФФД 1.2. Касается он в основном правил продажи маркированных товаров, но перейти на новый формат обязаны все предприниматели. Все о новых префиксах [M] и тегах в чеке читайте в нашей статье о ФФД 1.2.

Кассовый чек необходимо выдавать покупателю при продаже товара или услуги, за исключением ряда случаев, о которых мы подробно говорили в статье Когда ИП может принимать деньги на счет без онлайн-кассы .

Нужно помнить, что если организация получает на расчетный счет денежные средства от покупателей (клиентов) — физических лиц (не индивидуальных предпринимателей) за товары, работы и услуги, то эта организация обязана применять контрольно-кассовую технику и оформлять кассовые чеки. Сделать это необходимо не позднее момента выдачи товара покупателю, начала выполнения работ или оказания услуг.

За невыдачу чека статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрен штраф – 2 тысячи рублей для работника и 10 тысяч рублей для руководителя организации или ИП.

Штраф предусмотрен и за некорректное оформление чека, например отсутствие в нем требуемых реквизитов.

Нововведения в 2021 году С февраля 2021 года все организации и предприниматели должны указывать в чеке детализированную информацию о проданных товарах или оказанных услугах – их названия и количество. Раньше можно было обойтись только общей суммой покупки в чеке. Как заносить номенклатуру в чек, и какие обязательные реквизиты там должны быть читайте в нашем материале.

Товарный чек – документ, который выдается либо вместе с кассовым чеком, либо вместо него, если предприниматель имеет право не применять контрольно-кассовую технику.

Выписывается по требованию покупателя при необходимости конкретизировать характер услуги, или характеристики товара, проданного за наличные деньги. Товарный чек не является бланком строгой отчётности и выдаётся по требованию покупателя.

Пример оформления товарного чека

Все правила оформления и выдачи кассового и товарного чека читайте в нашем материале

Приход и расход наличных из кассы. Кассовые ордеры

Работает с кассой специально назначенный для этого работник. Он же несёт ответственность за соблюдение контрольно-кассовой дисциплины. Если такой работник отсутствует, то его роль берёт на себя ИП или руководитель юридического лица.

Любые поступающие наличные деньги, кроме платежей от клиентов, регистрируются с помощью приходного кассового ордера (ПКО). Как приход расцениваются следующие случаи:

приход денег в кассу от предпринимателя;

дневной приход – сумма, полученная от клиентов за день;

поступления денег от других предпринимателей;

возврат остатка от выдачи под авансовый отчёт.

Для приходного кассового ордера используется форма 0310001. Формы можно заполнять от руки или с помощью специальных программ:

Скачать форму 0310001 приходного кассового ордера

Чтобы ордер считался действительным, необходимы подписи кассира, главного бухгалтера или доверенного лица.

В 2021 году выплаты наличными ограничиваются суммой, которая пришла в кассу с банковского счёта. Причём это ограничение затрагивает выплаты из кассы не только ИП и организациям, но и физическим лицам. Существует ряд исключений, на которые не действуют ограничения:

выплаты заработной платы сотрудникам;

выплаты за возвраты товаров.

Есть несколько особенностей выдачи заработной платы работникам из кассы

Выплаты зарплат проводятся по расчётно-платёжным ведомостям (или просто по платёжным ведомостям). В них указаны:

срок выдачи;

сумма выдачи;

лицо, которому выдаётся заработная плата.

Образец расчетно-платежной ведомости

Эти ведомости составляются на всех работников, а затем отправляются к бухгалтеру, который производит сами выплаты. При этом составляется единый расходный кассовый ордер, в котором указывается сумма всех выданных денежных средств.

Помимо этого, существует отдельный порядок выдачи наличных денег подотчётным лицам и выплат по доверенности.

Подотчётные лица получают из кассы деньги на нужды организации или ИП. Например:

билеты для командировок;

расходы на жильё в командировках;

закупки расходных материалов для организации.

За полученные деньги работник должен отчитаться в течение трёх дней после наступления срока, на который были выданы деньги. Для этого составляется авансовый отчёт. К авансовому отчёту прикладываются чеки или бланки строгой отчётности, подтверждающие факт траты.

Обычно иностранную валюту вносить в кассу запрещено. Единственным исключением является внесение валюты в кассу для выдачи командировочных работнику, отправляющемуся за границу. Соответственно, и возврат излишков иностранной валюты в кассу после командировки наказываться не будет.

Выплаты по доверенности используются в случае невозможности принимающим лицом получить деньги самостоятельно. Принимающее лицо может послать вместо себя своего представителя, который заберёт выплату. Но для этого у представителя должна быть доверенность. После выплаты, эту доверенность прикладывают к отчётным документам (РКО, ведомость).

Примечание: Несмотря на то, что деньги являются собственностью предприятия, даже его владелец не может взять их просто так из кассы на собственные нужды. Для этого предприниматель должен сначала внести их на расчётный счёт и снять. Исключение составляют ИП на УСН – они могут брать средства на личные цели под расходный кассовый ордер.

На что же можно тратить деньги прямо из кассы?

Предприниматели, организации выплата ЗП, в т.ч. по доверенности;

выплаты по страховке;

социальные выплаты (мат. помощь);

оплата товаров, услуг;

выдача подотчётным лицам;

возвраты;

выдача для операций с операторами платежей (банковские платёжные агенты). Финансовые организации и ломбарды.

Потребительские кооперативы (кредитные и сельскохозяйственные) займы;

возврат займов;

выплата пеней, штрафов по займам.

Какие деньги можно тратить прямо из кассы?

На указанные в таблице цели можно тратить наличные деньги от:

деятельности предприятия;

от страховых премий;

для второй группы в таблице – выплат по займам, штрафов и пени по займам;

от паевых взносов (для кооперативов).

Лимит остатка кассы

Организации и ИП имеют право не инкассировать всё содержимое кассы по окончанию рабочего дня, а оставлять некоторую сумму на следующий рабочий день. Это называется лимитом остатка кассы. Лимит нужен для того, чтобы у предпринимателя было чем выдавать сдачу с наличных клиентам и для разного рода расходов на нужды предприятия.

Лимит остатка рассчитывается главным бухгалтером и закрепляется в учетной политике компании.

В дальнейшем организации нужно будет придерживаться этого лимита, ведь за его превышение следует штраф.

Существуют следующие исключения для соблюдения кассового лимита: Можно оставлять больше наличности, если на следующий день будут производиться выплаты заработной платы;

Кассовый лимит не обязательно соблюдать в выходные и праздничные дни, если предприятие в эти дни работает.

Представители малого и микробизнеса не должны назначать лимит остатка кассы и могут оставлять в кассе произвольное количество денег.

Примечание: микробизнесом считаются предприятия с численностью работников не более 15 человек и оборотом в год не более 120 млн рублей. Малый бизнес – от 16 до 100 сотрудников и оборот от 120 до 800 млн рублей.

Обычно лимит кассы рассчитывается на год, однако для сезонного бизнеса может считаться и на квартал, так как доход сильно варьируется в зависимости от сезона.

Хотя и можно устанавливать произвольный лимит кассы, советуем воспользоваться одним из распространённых и проверенных на практике способов расчёта лимита кассы.

Первый способ – по выручке

Подходит для предпринимателей, работающих в первую очередь с наличными. Рассчитывается следующим образом: (Приход в кассу / Расчётный период) * Период между инкассациями.

Приход в кассу это выручка, полученная за определённое время.

Расчётный период – количество рабочих дней, за которые была получена выручка.

Период между инкассациями – количество дней между сдачами денег в банк.

Для ИП и организаций установлен крайний срок инкассации: 7 дней для тех, у кого есть отделение банка, а там где его нет – 14 дней.

Пример расчета Приход в кассу мы возьмём 2 месяца: март и апрель. Допустим, в марте пришло 100000 рублей., а в апреле 80000 рублей. Наши магазин в марте и апреле работал 44 дня. Период между инкассациями у нас будет 3 дня. Теперь считаем лимит: (100 + 80) / (22 + 22) * 3 = 12,27 тысячи рублей., то есть 12270 рублей.

Второй способ – по выдаче

Данный способ будет эффективен для предпринимателей, которые часто выдают деньги под отчёт для покупок товаров или оплаты услуг.

Считается так: (Сумма выдачи / Расчётный период) * Период между инкассациями.

Предположим, что за лето подотчётникам были выданы такие суммы: июнь –15 000 рублей;

июль – 18 000 рублей;

август – 10 000 рублей. Период между инкассациями -- 5 дней. Считаем: (15 + 18 + 10) / (21 + 22 + 22) * 5 = 3,307 тысячи рублей, то есть 3 307 рублей.

Если предприниматель ещё не отработал достаточное количество времени, чтобы определить суммы выдачи или прихода в кассу, то можно их спрогнозировать на первое время, пока не появятся реальные данные.

Документация и отчётность об операциях

Кроме уже упомянутых документов (ПКО и РКО), отчётность по движениям финансов предприятия фиксируется в кассовой книге. Кассир заносит туда ордеры, остаток на начало дня и приход за день. В конце смены данные в книге сравниваются с фактическим наличием средств в кассе с помощью Z-отчёта.

Отчёты делаются только на полученную сумму наличных денег, полученные с покупок безналичные средства (в том числе суммы переведенные по эквайрингу) в приходных ордерах и кассовой книге не отражаются.

Кассир заполняет кассовую книгу и заверяет её после рабочей смены, а бухгалтер может проверять книгу за определённый промежуток времени, например – раз в неделю.

Ответственность за кассовую книгу ложится на главного бухгалтера, или того, кто исполняет его роль.

Кассовая книга может вестись в бумажном или электронном виде. В первом случае все отчётные документы печатаются и подшиваются в кассовую книгу. Во втором случае, большинство отчётов формируются автоматически, а кассиру и бухгалтеру нужно будет заверить данные в книге с помощью электронной подписи.

Об особенностях ведения бухгалтерского учёта для ИП и ООО.

Оснащение кассы

Предприниматели при покупке кассового оборудования зачастую обращают внимание только на один параметр – стоимость устройства.

Такие приобретения впоследствии могут “радовать” своих владельцев невозможностью обновления под актуальное ПО или требуют дополнительных вложений для апгрейда. Что безусловно препятствует соблюдению кассовой дисциплины.

С кассами от МТС таких казусов точно не произойдёт. В Кассы МТС установлена бесплатная программа собственной разработки, которую разработчики регулярно обновляют под все изменения в законодательстве.

Наши кассы уже готовы к работе с новым форматом фискальных данных и отвечают всем требованиям закона.

Подробнее об МТС Кассе.

Инкассация

Остаток средств сверх установленного кассового лимита подлежит сдаче в банк. Это и называется инкассацией. У предпринимателей и организаций есть несколько опций для инкассации:

Заключение договора об инкассации с банком. Обойдётся в 500-800 рублей за один выезд и от 0,1% до 2% от инкассированной суммы.

Самоинкассация в отделении банка – внесение денег на расчётный счёт самостоятельно через отделение банка;

Самоинкассация через банкомат

Электронный инкассатор – специальный сейф, который находится в помещении организации. В него вносятся наличные деньги, которые в дальнейшем начисляются на расчётный счёт. Этот сейф также инкассирует банк, но с меньшей периодичностью.

Инкассация через отделение и банкомат обойдётся дешевле обычной инкассации банком: примерно в 0,3% от вносимой суммы. Столько же стоит содержание электронного инкассатора.