Какому бизнесу положена господдержка в 2021 году

В 2020 году из-за пандемии и полного локдауна на грани разорения оказались различные отрасли бизнеса, так как они остались без выручки. В общей сложности пострадавшими оказались около 6,4 млн. человек. Предпринимателям нечем было платить зарплату, кредитные и арендные обязательства тоже никто не отменял.

На 2021 год государство разработало новую программу поддержки развития малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ей могут и начинающие предприниматели и действующие.

Господдержка бизнеса состоит не только из финансовой помощи, но и льготах при уплате налогов, продлении лицензии и т.д.

Льготные ставки на страховые взносы

В целях поддержки малого и среднего бизнеса, на основании ФЗ от 1.04.2020 № 102-ФЗ ст. 5, ст. 6, ст. 7 ч. 6, снижены ставки на страховые взносы для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, где есть наемные работники. С 1 апреля 2020 года страховые взносы составляют 15%, вместо 30%. Льгота продлена и на 2021 год.

Сниженная ставка на страховой взнос распространяется только на часть заработной платы, которая превосходит МРОТ. В 2021 году это 12 792 рублей.

Налоговые каникулы в 2021 году

ИП продлили возможность воспользоваться налоговыми каникулами до 2023 года.

Кто может воспользоваться налоговыми каникулами в 2021 году: впервые зарегистрированные предприниматели;

предприниматель, который использует упрощенную систему налогообложения или патент;

предприниматели, сфера деятельности которых входит в льготную категорию (производство, бытовые услуги населению, гостиничный бизнес, научная или социальная деятельность).

Больше информации можно найти на сайте ФНС. В общей сумме за всё время мерами поддержки смогли воспользоваться примерно 2 млн ИП и организаций.

Мораторий на плановые проверки

В марте 2020 года ФНС выпустила Приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181, в котором говорится о приостановлении всех плановых проверок малого и среднего бизнеса. Также не требовалось продление лицензий и разрешений на ведение бизнеса, у которых заканчивался срок действия.

Согласно приказу ФНС были приостановлены:

начатые выездные проверки

выездные проверки

проверки торгового оборудования и онлайн-касс

Председатель Правительства Михаил Мишустин 30 ноября 2020 года подписал Постановление № 1969 о продлении моратория на плановые проверки до декабря 2021 года.

Организации, чья деятельность связанас рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей, под мораторий не попадают.

Однако в 2021 году ФНС возобновила проверку наличия онлайн-касс и правил соблюдения кассовой дисциплины. Что может послужить причиной визита налоговой службы и что она проверяет читайте в нашей статье.

Возмещение комиссий в Системе быстрых платежей (СБП)

Государство приняло решение активно развивать и поддерживать систему быстрых платежей. Для этого выделяются средства на возмещение комиссии малому и среднему бизнесу за применение СБП для расчетов с клиентами.

Комиссия при расчете через СБП составляет не более 0,7%, в то время как по эквайрингу — 1,5-2,5%. А в 2021 году предприниматели могут получить возврат комиссии за переводы от физических лиц за период с 01.07.21 по 31.12.21 г.

Для приема платежей рекомендуется приобрести онлайн-кассу, в которой уже встроена функция расчетов через СБП. МТС Касса предоставляет кассовые аппараты на выгодных условиях как в аренду, так и в рассрочку.

В 2021 году предприниматели малого и среднего бизнеса могут получить субсидию в размере 3 МРОТ за наем в штат сотрудников, которые стояли на учете в центре занятости. В сумму выплаты входят страховые взносы и все коэффициенты.

Главные критерии выплаты субсидии на заработную плату: фирма должна быть зарегистрирована и работать в период до 1 января 2021 года;

не должно быть задолженности по заработной плате, налогам, страховым взносам;

не проходят процедуру банкротства или ликвидации;

приняли на работу сотрудника на полный рабочий день;

установили новому сотруднику заработную плату не ниже МРОТ по региону.

Если принимаете на работу нового сотрудника и хотите получить на него выплаты, то обязательно проверьте его статус. Он не должен проходить как самозанятый, ИП или глава крестьянского хозяйства.

Как рассчитывается сумма субсидии в 2021 году в: Размер субсидии = (МРОТ страховые взносы) * Районный коэффициент * Количество оформленных на работу безработных х Число месяцев

Субсидия выплачивается в три этапа, каждый равен одному МРОТ. Первую часть перечислят после первого отработанного месяца трудоустроенным сотрудником, вторую — через три месяца, и третью — после полугода. Выплаты можно потратить только на нанятого сотрудника: оплатить расходы на обучение, организацию рабочего места, оплатить страховые взносы и другие расходы.

Арендные каникулы

Правительство РФ подписало Постановление об отсрочке уплаты арендных обязательств для всех пострадавших в пандемию отраслей. Это касается даже тех, кто не состоит в реестре малого и среднего бизнеса.

Арендные каникулы действовали с апреля по октябрь 2020 года. В этот период предприниматели могли не вносить платежи по арендным договорам, а после октября выплачивать по 50% от суммы договора. Платить за период с апреля по октябрь всё же придется, но разрешено погашать сумму долга частями с января 2021 года. Причем график платежей должен быть ежемесячным, но сумма не более 50% от обычной стоимости аренды. Требовать сразу полную сумму долга, или его половину, арендодатель не может.

Получить отсрочку платежа по аренде можно было только при условии, что договор заключен до начала пандемии. Арендодателям запрещается начислять неустойку, штрафы и выселять предпринимателей из помещений. Каникулы не коснулись коммунальных услуг, их необходимо оплачивать в полном объеме.

В 2021 году предприниматели могут рассчитывать на отсрочку по аренде только по соглашению обеих сторон. Для оформления отсрочки достаточно заключить дополнительное соглашение с арендодателем, где прописаны новые условия аренды и график погашения задолженности.

Гранты для поддержки предпринимателей

Предприниматель может получить софинансирование, в форме безвозвратной выплаты от государства. На 2021 год установлены суммы грантов от 60 000 рублей до 25 000 000 рублей. Рассчитывать на такую поддержку могут начинающие и давно действующие предприниматели. Правила получения грантов устанавливаются в каждом отдельном регионе, ознакомиться с ними можно на официальном сайте местной администрации или сайте Минэкономразвития РФ.

Для получения грантов необходимо подать заявку на участие в конкурсном отборе, подробно расписать бизнес-план и на что планируется использовать сумму денег. Критерием отбора чаще всего становятся:

сфера деятельности предпринимателя;

объем выручки от деятельности;

количество рабочих мест.

В 2021 году активное содействие оказывается производству, сельскому хозяйству, фермерам, туризму. На что можно потратить полученный грант: приобретение сырья, материалов и т.д., но не больше 20% от выданной суммы;

аренда или ремонт помещений, необходимых для развития бизнеса. Также не более 20% от суммы;

приобретение необходимого для бизнеса программного обеспечения, лицензий, патентов и т.д.

За полученные деньги придется отчитаться, поэтомуу тратить их на свое усмотрение нельзя.

Льготное кредитование

Программа действует с 2019 года и продлена до 2024 года. Суть программы в выдаче предпринимателям кредитов по сниженной ставке равной 7%, недополученную прибыль возмещает государство. Банки, которые участвуют в программе можно посмотреть на сайте Мой бизнес РФ.

Рассчитывать на льготное кредитование могут не все, а только те сферы деятельности, которые государство считает более приоритетными:

розничная торговля;

сельское хозяйство и фермерство;

агентства внутреннего туризма;

наука и техника;

здравоохранение;

образование;

бытовые услуги;

обрабатывающая промышленность;

сфера общепита.

Для получения кредита необходимо соответствовать ряду критериев, которые можно также найти на сайте Мой бизнес РФ.

Субсидии для начинающих предпринимателей от центра занятости

Если вы стоите на учете как безработный в центре занятости и решили открыть свое дело, то можете рассчитывать на выплату для малого и среднего бизнеса по программе Минэкономразвития.

Региональная выплата и сумма определяется в зависимости от региона. Например, в Москве установлена минимальная сумма равная 10 200 рублей, а вот в Подмосковье уже 145 560 рублей.

Субсидия выделяется на оформление документов, организационные вопросы при открытии и оплату госпошлин. Необходимо будет отчитаться о целевом расходовании суммы по назначению. Актуальную информацию о размере финансовой выплаты можно получить в местном центре занятости.

Льготный налоговый режим для ИП

НПД — налог на профессиональный доход, который ранее был разработан специально для статуса «Самозанятый». С недавних пор на него могут перейти и ИП.

Преимущества ИП при переходе на НПД:

отсутствие отчетов и деклараций; формирование чека в мобильном приложении, а не на кассе; отсутствие обязанности уплаты фиксированных страховых взносов; автоматическое начисление налога к уплате; привлекательные налоговые ставки (4-6%)