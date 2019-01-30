О силе страха и бесстрашных бухгалтерах

Страх и бухгалтерия всегда рядом. Нелинейность законодательства с аурой силового вмешательства, это постоянный массаж мозга с амплитудой от призыва к гражданской сознательности до карательных мер. Мы бухгалтера балансируем на этой волне. Как только идет новый месседж внушающий неуверенность в завтрашнем дне, так сразу жди интереса к нам, бухгалтерам со стороны наших клиентов.

Постоянный лоббист наших услуг – это сама налоговая система. Не было бы ее, не было бы этих рисков, нелинейности последствий за ошибки, как бы изменился ландшафт бухгалтерских услуг? Что бы делали все мы в стерильном, упорядоченном мире, где каждый рабочий день это просто рабочий день и ничего для «сердца смертного» не таит?

Но мы бухгалтера то же люди, а значит и базовый эмоциональный процесс, т.е. страх, присущ и нам. Но только у нас свои профессиональные страхи, например, промахнуться и не сдать вовремя отчетность. Ведь бывает же такое, проснешься на следующее утро и вдруг раз, вспыхивает мысль… забыл сдать отчет по кому-то из клиентов? А если это страх всего лишь фантомный, то сколь приятна эмоциональная разрядка, что сделал все правильно.

Недавно мы провели опрос, чего боятся бухгалтера или может быть все они совершенно бесстрашны. На наш опрос откликнулись более трехсот наших коллег. На вопрос о страхе «подвести клиента и забыть сдать по нему отчетность» заявили 38 процентов участников нашего опроса. Подтвердили страх «не справиться с ростом клиентов и потонуть» почти 10 процентов. 9 процентов заявили о каком-то другом своем страхе, зато 43 процента заявили, что они бесстрашны и ничего не боятся.

А вообще хорошее лекарство, подходящее для нашей работы в поговорке «глаза бояться, а руки делают». Сомнения, перепроверка, рефлексия пусть и с подложкой из страха – это наша сигнальная система, позволяющая ориентироваться там, где любой «нормальный» человек давно бы уже заблудился. Но за это нас выбирают, доверяют нам и выдыхают: «ф-ууу, как хорошо, что вы есть, наконец-то мы спокойны…» Так что за движущую силу неочевидных эмоций!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»