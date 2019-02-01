Как же не хочется лишней отчетности… А может, и не нужно?

Уважаемое профессиональное сообщество, как вы насчет отчетности в статистику? Я, лично, страсть как не люблю лишней отчетности, и если есть законная возможность, то ее не сдаю и другим не советую.

Конечно, если предприятие «большое», то не отвертишься, будешь сдавать отчетность в Росстат по полной программе, а если малое – субъект СМП - то упрощенный порядок.

Это присказка, а вот теперь сказка. Читаю в новостной ленте одного уважаемого новостного ресурса об обновлении формы Росстата №ПМ:

«данную статистическую форму ежеквартально сдают все юридические лица, являющиеся малыми предприятиями. Малые предприятия, применяющие УСН, предоставляют форму № ПМ на общих основаниях. ИП и микропредприятия указанную форму не сдают».

Что это значит - «сдают все»? Вроде никаких новостей на этом фронте для СМП не наблюдалось. Что же, теперь всем ООО численностью больше 15 человек (до этого порога они микро) нужно ежеквартально сдавать отчет в статистику? Вроде, жил не тужил, так откуда взялась печаль?

Взялась она из Приказа Росстата 23.01.2019 N 22, в котором действительно приведена обязанность всех малых предприятий сдавать эту отчетность. Про какие-либо выборки - молчок! Но все же, это не повод сказать «поехали» и махнуть рукой. Для нас всех книг важней закон!

По статистической отчетности для СМП существуют ограничения, установленные в статье 5 Закона N 209-ФЗ. СМП обязаны представлять статистическую отчетность только на выборочной основе: малые предприятия - ежемесячно или ежеквартально. Сами правила выборки расписаны в Постановлении Правительства от 16.02.2008 N 79, и никакой «постоянки-обязаловки» для малых предприятий нет. Значит, сдавать ежеквартально всем, всем, всем статистическую отчетность не нужно.

Обязанности нет, а новость есть! Прочтешь, потом в приказ заглянешь и вздрогнешь. Вот и пример бухгалтерского страха из прошлой лирической зарисовки. И дело не в орфографии и синтаксисе, а в формулировках, когда такая, вроде, как правда, но не совсем правда вынуждает тебя опять все перепроверять... И сколько еще таких фантомных обязанностей кочует по бухгалтерскому эфиру.