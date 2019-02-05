Налоговые дружинники и иррациональность бытия

Об изобличении «дробленцев» силами общественного контроля «В связи с многочисленными сообщениями граждан и организаций о схемах дробления бизнеса, получивших распространение, в частности, в розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания, в иных сферах бизнеса, в которых согласно законодательству о налогах и сборах применяются специальные налоговые режимы…»

Историческое самосознание еще хранит память обращений граждан с обличительными письмами в редакции газет, но что-то давно не встречалась в официальной переписке такая, казалось бы, уже позабытая формула «в связи с многочисленными сообщениями граждан...». А это начало письма ФНС*, выпущенного под занавес прошлого года, «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса».

Не знаю, видели ли вы его, а если видели, то обратили ли на это внимание. У меня же после прочтения этого письма много вопросов, больше экзистенциального характера, об иррациональности бытия.

Кто эти граждане, направившие многочисленные обращения в налоговую службу? Кто они по профессии, какие фильмы смотрят, книги читают? Что их сподвигло на массовость такого порыва? Кто и как их ущемил силами ЕНВД и УСН? Что они покупали, были ли они в ресторане и как ощутили систему налогообложения? В чем их обида?

Когда-то в институтскую пору в 80-х годах, нам выдали красные повязки на рукава и направили как народных дружинников следить за спокойствием граждан. Было это раз или два, но воспоминания о народном контроле у меня сохранились. Надлежало выявлять хулиганов на границе света фонарей и тени листвы парков. Вроде как линия добра и зла была определима, ну или почти определима.

Теперь же надлежит выявлять «хулиганов», но только как силами самосознания граждан определить эту линию между употреблением и злоупотреблением? Что это за волшебные фонари, с которыми они, эти многочисленные граждане, ходят среди нас, выявляют и сообщают? Такие налогоборцы, проповедующие, что из всех систем нам нужна одна - ОСНО? Такое новое мононалоговое светлое будущее.

«Злоупотребления налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса, необходимо выявлять, в том числе во взаимодействии с общественными организациями, объединяющими представителей малого бизнеса, уполномоченными по правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, обращая пристальное внимание на обращения граждан по данному вопросу».

Что это за общественные организации? Вроде как по поддержке малого предпринимательства. Выявляй подобное подобным и среди подобных! Так может, это как в поговорке - с такими друзьями и врагов не надо? Скажите, это уже существующие организации или нужно создать новые? Например «Союз налоговых дружинников» или «Общество по борьбе с дробленцами на ЕНВД». И что это за взаимодействие с ними, как оно происходит, есть ли загадочность там, тайна ритуала какая?

Вопросов много, а ответов у меня нет, и, дорогие друзья, я не в силах на них вам ответить, непознаваемо для меня иррациональное бытие, а вот об автоматизации бухгалтерской фирмы расскажу охотно и не в теории, не на экзистенциональном опыте, а на примере бухгалтерской фирмы, так что приглашаю в этот четверг****

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*ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.12.2018 г. № ЕД-4-2/25984