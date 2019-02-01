1% страховых взносов по ИП на доходно-расходной упрощенке

Злосчастный 1 % страховых взносов для предпринимателей на «доходно-расходной» упрощенке окончательно увяз в судах. Похоже, до тех пор, пока не будет волевого законодательного разрешения этого вопроса.

Оказывается, ФНС мониторит судебную практику, о чем рассказала в своем письме от 21 января 2019 г. № БС-4-11/799@

По данным ФНС, сейчас рассматривается порядка 200 дел. Из тех, что завершены, 40 в пользу предпринимателей, 17 в пользу налоговых органов.

Налоговая служба со своей позицией однозначно определилась, она категорично против предпринимателей, так как все выигрыши - это потенциальные потери бюджета.

Для отстаивания своей «единой мотивировочной позиции» ФНС запускает тяжелую артиллерию в виде обязательного сопровождения всех судебных дел представителями Управлений. А если суд примет сторону ИП, то об этом должно быть сообщено в ФНС.

В конце лета мы проводили опрос (всегда интересно ваше мнение, уважаемые коллеги) о решимости идти в суд. Тогда с небольшим перевесом победило консервативное мнение: 51% против 42% тех, кто потенциально готов отстаивать позицию в суде. Остальные 7% воздержались от прямого решения «за» или «против».