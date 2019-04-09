Налоговое ископаемое: книга учета доходов и расходов

17 лет без изменений: канонический регистр для ИП на ОСНО

Есть такие логически не разрешимые задачки. Вот одна из них, предложенная Бертраном Расселом, математиком и философом: «В деревне живет цирюльник, который бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами. Вопрос: бреет ли цирюльник сам себя?».

Не столь парадоксальные, но логически противоречивые задачи есть и в налоговом учете. Источник противоречий — кассовый метод признания расходов и доходов.

Например, всем нам привычная упрощенка, для которой единственный принцип учета доходов и расходов — это кассовый метод. С доходами справиться относительно легко. Берем все поступившие деньги, а остальную сложность мироздания, не охваченную «кэшем», подправляем внереализационными доходами и неденежными формами расчетов. Сладкое плюс квадратное, и вроде как все работает. А вот с расходами ситуация другая. Задумывались ли вы, почему на УСН при производственном учете все материалы принимаются в расходы по оплате? Если не брать того, что просто так легче, то мой ответ таков: потому что кассовый метод и производственный учёт логически несовместимы. Например, купил я 100 кг пластиката, 50 кг красителя, 100 кг секретного ингредиента и 1 км упаковки. Оплатил 30% одного, 40% другого, 70% третьего и 17% секретного ингредиента. Выпустил 300 метров моего суперизделия, из которого продал 200 метров, а заплатили мне только за 150. Как мне рассчитать расходы по реализованной продукции? Если находиться в скафандре метода начисления, то мы, бухгалтеры, эту задачку решили бы просто. Для этого нам нужно всего лишь знать, сколько сырья требует выпуск единицы продукции. А если мы в качестве единственной дозволенной реальности признаем только кассовый метод, то как рассчитать оплаченную себестоимость? Сколько оплаченного сырья нам принять в расходы, исходя из оплаченных доходов? Прямым и логически непротиворечивым методом эта задача не разрешима. Можно начать приделывать ходули, создавать методику процентного распределения, то есть впадать в условность и допущения. В общем повторюсь, производственный учёт и кассовый метод несовместимы.

Но есть еще и ИП на общей системе налогообложения. Для них ситуация гораздо запутанней. Единственным каноническим налоговым регистром учета доходов и расходов для предпринимателей на ОСНО является книга учета доходов и расходов, остающаяся неизменной еще с 2002 года. Если вам не пришлось иметь дело с этой книгой, то загляните в нее, там есть на что посмотреть. Это куча таблиц, предписывающих вести учет в разрезе каждой единицы оплаченной и выпущенной продукции во взаимосвязи с ее также оплаченной реализацией. Только сон разума мог породить такое.

Если вас не устраивает эта книга, то порядок ведения учета, утвержденный Минфином, предписывает: по согласованию (!) с налоговым органом вы вправе разработать иную форму книги учета. Не правда ли, трогательная коллаборация…

Так вот, к нашим неразрешимым логическим задачам по наложению кассового метода на производство и взаимосвязь с оплаченной реализацией.

ВАС РФ своим решением от 08.10.2010 N ВАС-9939/10 соответствующие пункты порядка учета доходов и расходов признал недействительными. Кроме того Верховный суд разрешил предпринимателям по своему усмотрению применять метод начисления или кассовый метод в признании расходов. Если ИП на ОСНО применяет кассовый метод, то при учете в расходах материалов руководствуется датой оплаты и еще одним дополнительным условием — передачей материалов в производство.

Дальнейший путь углубления в этот вопрос усеян судебными решениями всех уровней и письмами Минфина как сад расходящихся тропок. Каждый может следовать своим путем. Наиболее проторенный путь на сегодняшний момент — это применение кассового метода. При этом расходы на материалы можно принимать по облегченному сценарию без производственного учета и взаимоувязки с оплаченной реализацией. Вот только Книга учета доходов и расходов, пусть и потрепанная судебными решениями, но осталась доисторически неизменной, как гири на ногах просвещенных современных предпринимателей.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».