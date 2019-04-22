Исчезнут ли бухгалтеры к 2040 году?

Бухгалтеры не мамонты, не вымрут!

Таким вопросом задался генеральный директор и основатель Float Колин Хэвит (Colin Hewitt). Особенно интересно, что Колин Хэвит рассуждает с позиции собственника бизнеса, то есть потребителя бухгалтерских услуг, а не с точки зрения бухгалтера-исполнителя.

По мнению автора, стоит честно признаться, что совсем не многие дети хотят стать в будущем бухгалтерами — кем-то, кого принято считать скучным. В топе обычно врачи, пожарные и учителя. И даже у юристов в этом плане дела обстоят лучше. И хотя «скучный бухгалтер» — это стереотип, но он все же подчеркивает риск вымирания профессии.

Автор признается, что одна из вещей, которой он научился в процессе построения и руководства бизнесом, — это то, что он совершенно не умеет обращать внимание на детали. В то время как человек с таким умением в бизнесе необходим. И бухгалтеры — это те люди, которые работают с деталями. Ведь дело не только в том, чтобы финансовые показатели были аккуратно и правильно подсчитаны, важно также постоянно быть в курсе изменений в законодательстве и адаптироваться к ним. Поэтому бухгалтеры должны существовать.

Модные слова вроде «искусственный интеллект» и «машинное обучение» часто используются для предсказания вымирания бухгалтеров, но бухгалтерскую профессию, по мнению автора, ждет светлое будущее. И вот, почему.

Бухгалтер дает собственнику бизнеса уверенность в том, что он не совершает ужасную ошибку, влекущую за собой огромные штрафы и пени, и что умные машины его нигде не обманывают. Этот человеческий ресурс — настолько ценный актив, что от него невозможно отказаться. Бухгалтерия — профессия, связанная с законом, где часто требуется интерпретация, а не вычисления. Автоматизация позволяет сделать счетную работу более эффективной. Но это дает возможность бухгалтерам переключиться на выполнение консультационных функций, что и ценится гораздо выше.

Колин Хэвит отмечает, что ценность бухгалтера не только в подсчете «цифр» компании, но и в их интерпретации. Современная автоматизация бизнеса позволяет посчитать многие показатели и собрать необходимые данные и без участия бухгалтера. Поэтому бухгалтеру теперь нужно намного больше навыков, чтобы оставаться востребованным.

В продолжение этой темы Колин Хэвит доказывает идею о том, что главным фактором, обеспечивающим бухгалтерским фирмам светлое будущее, станет успех их клиентов. Он также утверждает, что бухгалтерам теперь придется приложить намного больше усилий, чем раньше, чтобы отличаться от конкурентов и выжить.

В Великобритании вводится закон об «Открытом банкинге» (Open Banking), который значительно упростит процедуру переключения между банковскими счетами. Аналогично, использование бухгалтерских облачных хранилищ позволит фирмам без особых усилий «переключаться» на другие бухгалтерские конторы. По мнению автора, современной бухгалтерской фирме необходимо не просто использовать новейшие технологии, но также разбираться в них лучше своих клиентов.

Колин Хэвит признается, что они сами решили уйти от бухгалтерской фирмы, с которой работали несколько лет, только для того, чтобы увидеть, получат ли они бухгалтерские услуги более высокого уровня. То есть переход от одного бухгалтера к другому стал настолько простым, что рассчитывать на лояльность клиентов становится сложнее. Лояльность играет роль, но намного важнее для бизнеса получать лучшее.

Сегодня компании ищут не просто бухгалтеров, но тех, кто помимо всего прочего будет проявлять вовлеченность и заинтересованность в интересах клиента, а также помогать в достижении их достижении. Например, Кирсти Макинзи (Kirsty Mackenzie), владелица и основательница iMultiply, особенно ценила свою прошлую бухгалтерскую фирму за приглашения на важные мероприятия и доступ к полезным контактам.

Кроме того, по мнению автора, между бухгалтером и клиентом должна постоянно поддерживаться связь. Например, у бухгалтерской фирмы может быть отдельный человек, необязательно бухгалтер, который будет играть роль связующего элемента между фирмой и клиентом. Таких людей называют менеджерами по работе с клиентами, которые либо удостоверяются, что у клиента все в порядке, либо помогают решить ему возникшие проблемы. Наличие такого связующего звена не только экономит время, но представляет собой сильное конкурентное преимущество.

В ответ на возражения вроде «Это слишком дорого!», автор предлагает задуматься о ценности клиентов, о затратах на привлечение новых (рискуя потерять их всего через пару лет), о временных затратах из-за отстающих технологий у бухгалтеров или у клиента, о стоимости конфликтов из-за отсутствия своевременной коммуникации.

Колин Хэвит утверждает, что затраты однозначно меньше потенциальных выгод, успех бухгалтерской компании – это успех ее клиентов!

Алиса Жильцова, обозреватель сервиса «Мультибухгалтер»