Дробление: риск-памятка от налоговой

Только в одиночестве налоговое спокойствие.

Наверное, слышали, такой анекдот, как бабушка говорит внуку: «А теперь повторим те слова, которые никогда нельзя говорить». Как в любой шутке, и в этой есть только доля шутки, а остальное — пример профилактического метода, основанного на демонстрации «чего делать нельзя».

Вчера со мной поделились письмом, полученным по ТКС, с памяткой налоговой о том, «что нельзя делать» по топовой сегодня теме дробления бизнеса.

Вот эта памятка:

Проверь себя сам. А что еще нельзя делать? Какие налоговые заповеди нельзя нарушать? Есть Налоговый кодекс, может, из него сделать такие памятки и рассылать всем для наставления-побуждения?

Если у тебя есть персонал, менеджмент, выстроенная система бизнес-процессов, движимое-недвижимое имущество, то чтобы быть чистым перед Налоговым кодексом, ты должен работать в гордом одиночестве и лучше всего на ОСНО. А остальные, бывшие ранее полноценными режимами налогообложения, теперь стали «льготными». Вот как, оказывается, они теперь называются — «льготные режимы налогообложения», а кто-то ведь, может, еще по старинке думает, что это по-прежнему все та же «упрощенка» и «вменёнка»…

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».