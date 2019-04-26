Радоваться или огорчаться отмене деклараций по земле и транспорту?

Отмена деклараций: чем это обернется для нас

Жили мы долго-предолго с декларациями, а с отчетности за 2020 год больше не будем сдавать их по земельному и транспортному налогу. Чем для нас, бухгалтеров, обернется такая отмена деклараций?

Есть две противоположности: налоги рассчитывает налоговая инспекция, как это делается по имущественным налогам с физических лиц, либо налог рассчитываем мы, налогоплательщики, и декларируем их к уплате. Это две противоположности, два альтернативных подхода, которые не смешивали.

Когда налоговая инспекция сама рассчитывает налог, то высылает налоговое уведомление. Дело налогоплательщика — его оплатить, а если не согласен, то вступить в переписку и разбирательство с налоговым органом. Когда мы сдаем декларацию, значит, налог считаем сами, а налоговая ее камералит, высылает требования с пояснениями и так далее по списку всем нам привычных, откатанных и известных процедур. Для каждого действия есть регламент, а также способы для нас отстоять свою правоту.

Новый порядок — это такой «котопес», неведомая налоговая зверушка, получившаяся из скрещивания двух альтернативных способов исчисления и уплаты налога.

Декларации мы не сдаем, но рассчитываем и платим налог сами. То есть все расчетное бремя и отслеживание сроков по-прежнему на нас, бухгалтерах.

Но налоговая инспекция также рассчитывает налог и высылает нам сообщение об исчисленной сумме налога. Преимущественный способ доставки — ТКС, но если не смогут, отправят по почте, отсчитают шесть дней и будут считать, что вы его получили.

Мы должны сверить свою уплату с расчетом налоговой. Если все ОК, то проблем нет. А если мы не согласны с расчетом, то (внимание!!!) у нас будет только десять рабочих дней на то, чтобы представить возражения.

Если налоговая инспекция примет наши аргументы, то получим уточненное сообщение, иначе надо ждать требование с доплатой налога.

Вот теперь почувствуйте разницу: вместо трех месяцев на камералку и на привычный регламент разногласий мы получим промежуток в десять дней, в течение которых можем реализовать свое право на возражение.

Вот так и будем друг за другом проверять, кто как рассчитал, с той только разницей, что нам на возражение оставили игольное ушко.

В общем, отмена деклараций — это вовсе не то, что одной обязанностью для нас станет меньше, а новый вид взаимоотношений, написанный с чистого листа и, похоже, вовсе не для упрощения нашей работы.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».