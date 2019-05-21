Клерк.Ру
Мультибухгалтер

Что нам не удалось скрыть от «Клерка»

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Мы в блоге много рассказываем о том, каково это сейчас бухгалтерам работать с налоговиками.

А недавно редакция «Клерка» попросила нас рассказать каково это, нашей компании работать с бухгалтерами.

Читайте интервью Андрея Жильцова, руководителя онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер».

Главред «Клерка» выпытала, почему у нас все очень очень страстно, почему Андрей, когда работал в налоговой, ходил с перцовым баллончиком, и почему из-за ФНС мы все стали заложниками цифрового апокалипсиса.

Много говорили о вас - бухгалтерах, и о том, почему региональный аутсорс со временем вытеснит тот, что сильно удален от клиентов территориально.

Комментируйте, в чем вы согласны или нет с Андреем Жильцовым.

Мультибухгалтер

«Мультибухгалтер» — онлайн-сервис по управлению бухгалтерской фирмой. Ведение базы клиентов и организаций. Автоматический календарь отчетности. Постановщик и обмен задачами для сотрудников и руководителей. Печать договоров и доверенностей. Автовыставление счетов. Личные кабинеты клиентов и мобильное приложение. И еще много всего полезного.

https://multibuhgalter.ru/