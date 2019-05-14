Бизнес-интервью «Клерка». Андрей Жильцов, «Мультибухгалтер»: «Я за территориально близкий к клиенту аутсорсинг»

Руководитель онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер» рассказывает, почему у них все очень страстно, почему, когда он работал в налоговой, им выдавали перцовые баллончики, и почему из-за ФНС мы все стали заложниками цифрового апокалипсиса.

— В сети вы значитесь как «эксперт в области бухгалтерии, финансов и налогов», директор бухгалтерской конторы «Профит» и директор «Мультибухгалтера». Это два параллельных бизнеса или сейчас остался только «Мультибухгалтер»?

— Это два параллельных бизнеса. В Рязани я, прежде всего, директор СБК «Профит». Здесь мой дом. А «Мультибухгалтер» вырос из управленческой системы «Профит». Система стала универсальной, переехала в интернет, и тогда мы ее и вывели в люди под названием «Мультибухгалтер». Теперь «Профит» — такой же ее пользователь, как и все другие, разве что идеи и решения мы сначала обкатываем на «Профите».

— Мой любимый вопрос мужчинам, которые связаны с бухгалтерией: вы что, не мечтали в детстве стать летчиком?

— Летчиком — нет. Учителем — да, у меня в семье много учителей, и только прадедушка был бухгалтером. Может, я в него пошел.

Но вообще, дело случая. Это было в 93-м году. Я окончил «физмат» и, как это бывало тогда часто, пополнил ряды безработных. На бирже труда мне предложили на выбор курсы или массажистов, или бухгалтеров.

Кстати, если открыть «Историю бухгалтерского учета» Соколовых, то вся она наполнена исключительно мужскими именами.

— Почему вы решили делать «Мультибухалтера»? Вы сейчас чуть ли не одни, кто занимается автоматизацией работы именно бухгалтерских аутсорсеров.

— Это жизнь для нас выбрала. Я говорю «для нас», потому что СБК «Профит» — это семейный бизнес, мы с супругой работаем вместе. И я помню, был июль, мы работали без выходных, не вылезая из офиса. И поняли, что так жить больше нельзя, хотелось бы и детей видеть.

Тогда и задумались об организации процессов и стали искать такую систему, чтобы можно было, прежде всего, вести базу клиентов, автоматически формировать график и сверять отправку. Систем разных много, но нужной нам мы не нашли. Вот и стали писать свою.

Моя супруга по образованию инженер-системотехник, так что «звезды сошлись».

Сейчас у нас уже более 800 клиентов, и если «Мультибухгалтер» и может обойтись без «Профита», то «Профит» без «Мультибухгалтера» — уже нет.

Что такое «Мультибухгалтер» и чем он отличается от других сервисов для бухгалтерских фирм, мы писали тут.

— Чего не хватает аутсорсерам, чтобы им, наконец, стали полностью доверять? Часто слышу от директоров, что свой бухгалтер — это доверенное лицо и отдавать «схемы» (даже безобидные) далеким беспристрастным аутсорсерам мало кому хочется.

— Во-первых, нас, бухгалтерских фирм, просто очень мало. Нужно гораздо больше! Возраст бухгалтерского аутсорсинга в нашей стране — лет 19-20, и сравните этот возраст с бухгалтерской профессией, с традицией. Мало еще нас таких!

Во-вторых, нужно быть близким и знакомым, а это уже подход к самому бизнесу. Для меня бухгалтерский аутсорсинг — это не абстрактные незнакомцы-операторы на телефоне, а люди, которые ведут учет, сопереживают своим клиентам, обсуждают планы и даже сомнения. Я всегда говорю: пожалуйста, звоните, приходите, даже, если просто будете сомневаться из-за слухов и статей.

Бухгалтерский аутсорсинг — это бизнес, и вы такой же бизнесмен, как и ваши клиенты, так что говорите с ними на одном языке. Вы можете обсудить с ним множество общих вещей — по развитию, по персоналу.

Я за региональный, территориально близкий к клиенту бухгалтерский аутсорсинг. Но такие фирмы должны быть сильными и технологичными, поэтому мы и развиваем «Мультибухгалтер».

Если таких региональных фирм будет большинство, то ваш вопрос отпадет сам собой.

По поводу беспристрастности. Мы очень страстные. Вот подходит ко мне моя сотрудница-бухгалтер и говорит: «Смотрите, декларация — огонь!», — а вы говорите «беспристрастные»!

Вообще за бухгалтерским учетом нужно видеть людей: их желания, чаяния, надежды и планы. Поэтому страстей в бухгалтерском учете хватает!

— Каково ваше отношение к разговорам про то, что бухгалтеров можно заменить роботами?

— Меняются условия ведения бизнеса — меняемся и мы. Это мировая тенденция.

Но если вам кажется, что ведение бухгалтерии в учетной программе — это единственная реальность, то это не так.

Мы совсем недавно приняли на обслуживание фирму, где учет велся без всяких бухгалтерских программ, а в самых настоящих бумажных книгах, без всяких компьютеров. Там такие аккуратные книги по счетам, с заложенными уголочком страницами, если их нужно выделить, разлинованные разноцветными ручками. Даже открытки были приклеены на обложки. Вот отключат интернет, все рухнут, а у них все будет в порядке! Это шутка, надеюсь...

— Если бы вас позвал на встречу Мишустин, о чем бы его спросили и за что поругали?

— Я бы сказал спасибо за изначальный посыл на сервисность, на открытый риск-ориентированный подход и информатизацию. Я считаю это крайне важным для нашей налоговой системы.

Но вот что все мы, налогоплательщики, вдруг стали заложниками цифрового апокалипсиса, — это ужасно!

Я бы призвал к уважению и вниманию к бизнес-процессам налогоплательщиков, чтобы не было необъяснимых требований и блокировок. Восстание машин какое-то, как в «Терминаторе».

— Вас не приглашали работать в налоговую? Смогли бы работать по ту сторону баррикад?

— А я работал в этой структуре целых пять лет, в 90-х годах: в областной налоговой инспекции, тогдашнем аналоге УФНС. У меня даже классный чин есть — советник налоговой службы III ранга. Там были хорошие учителя, и внимание к правильности оформления документов я принял оттуда.

Нам выдавали перцовые газовые баллончики, вот такая иллюстрация тогдашних представлений о взаимоотношениях «налогоплательщик — налоговая». Разруха была громадная, сейчас уже трудно такое себе вообразить. У меня в кабинете было разбито стекло, и дырку я эту зимой занавешивал форменной шинелью.

Как только я сменил, как вы выразились, сторону баррикад, так вскоре прошел первую свою выездную проверку, но уже в качестве проверяемого. Делать самому для меня оказалось гораздо интересней, чем проверять!

— Вы ведете очень живой и полезный блог на «Клерке». Как находите время на написание постов?

— Несмотря на то, что работы прибавилось, у меня сейчас времени стало больше, чем тогда, когда все приходилось делать вручную, в Excel-евских табличках. Спасибо, что нравится, это действительно помогает и дает силы.

— Какое самое тупое требование налоговиков встречали за последнее время?

— Требований очень много, нам в день может приходить штук по пятьдесят. Встречается всякое. Было смешно, когда пришло требование с пояснением о том, почему количество сотрудников увеличилось, а идущая за этим рекомендация внести соответствующие изменения в таком контексте действительно выглядит инфернально!

Все мы люди. А вы представьте, если кто-нибудь из работников налоговой инспекции вел бы блог на «Клерке» и рассказывал об ответах налогоплательщиков, тоже было бы, наверное, интересно и весело.

Редакция «Клерка» очень ждет ФНС в наши блоги. Дмитрий, имейте в виду (о том, кто такой Дмитрий и какое таинственное отношение он имеет к ФНС, мы писали тут).

— И напоследок, порадуйте нас чисто бухгалтерским юмором.

— Вот только что пришла к нам новая организация, а там в балансе в пассиве займы в круглых скобках, т. е. с минусом, а так все «сошлось».