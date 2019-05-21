Что делать с ненужной организацией?

Финальная стадия: расстаемся с ООО

ООО открыть легко, три дня, 4000 рублей госпошлины, а то и вообще без нее, при электронной подаче документов. А вот если организация уже не нужна, деятельность прекратили или перевели все на ИП, то что делать с такой организацией? Варианта три.

Закрываем, как положено, через процедуру ликвидации. Замораживаем, поддерживаем жизнь и сдаем нулевую отчетность. Бросаем, пусть налоговая дальше сама с ней возится и ликвидирует, если это ей нужно.

Первый вариант. Ликвидация — юридически самый правильный вариант, приводящий к полному исчезновению организации, то есть собственно к тому, к чему и стремимся. Это плюс, но факт избавления от обуз прошлого технически сложен.

Во-первых, затраты. Стоимость самих юридических услуг — примерно от 12 тысяч рублей, хотя, конечно, все зависит от регионов и сложности, плюс госпошлина.

Во-вторых, время, а это минимум два с половиной месяца. За это время нужно:

уведомить налоговую о принятии решения о ликвидации общества; подать сообщение о ликвидации в Вестник государственной регистрации и оповестить кредиторов общества; до подготовки промежуточного баланса сдать соответствующую отчетность в налоговую; подготовить промежуточный ликвидационный баланс и оповестить об этом налоговую; в течение одного месяца после подготовки промежуточного ликвидационного баланса сдать отчетность в ПФР; произвести расчеты с кредиторами, фондами, бюджетом, закрыть расчетный счет; включительно до даты исключения общества из ЕГРЮЛ сдать оставшуюся отчетность; подготовить ликвидационный баланс, уплатить госпошлину за ликвидацию, подать заявление о госрегистрации в связи с ликвидацией общества.

В общем, хлопот много.

В-третьих, налоги. Ликвидация — это потенциальная возможность налоговой проверки за предыдущие три года жизни организации (Пункт 11 ст. 89 НК РФ). Также, если есть активы, то нужно решить вопрос их распределением и связанные с ними 13% НДФЛ.

Так что при ликвидации нужно иметь деньги, а также оценить потенциальные риски, сопряженные с этим действием. Исходя из этого, многие принимают решение «заморозить» организацию и поддерживать ее пустой, как минимум, в течение трех лет, пока время не обесценит былые волнения, поэтому часто выбирают вариант второй.

Второй вариант. Сдаем нулевую отчетность. Основной плюс — мы не принимаем прямой удар от ликвидации «здесь и сейчас», как по вниманию со стороны налоговой, так и по деньгам на закрытие, а растягиваем это удовольствие во времени. Нулевка каши особо не просит, а сдача нулевой отчетности может обходиться в среднем 700 рублей в месяц.

Что важно. Важно поддерживать актуальность юридического адреса, так как его недостоверность — повод для принудительного закрытия, даже вне вашего желания, со всеми возможными негативными последствиями от этого. Кроме того, у каждой организации должен быть расчетный счет, по крайней мере, так считает налоговая. Если у ООО нет расчетного счета, то, возможно, придется отписываться от запросов, так как организации с таким признаком расценивают в качестве источника нелегального «бумажного НДС».

Есть еще одна особенность — это «зарплатная отчетность». Формально каждая организация должна сдавать отчет СЗВ-М, который не может быть нулевым. Значит, руководителя показывать необходимо. Если руководитель такой зависшей организации пенсионер, то он лишится индексации пенсии как осуществляющий трудовую деятельность.

Вариант третий. Бросаем организацию, то есть перестаем по ней сдавать отчетность и попросту забываем про нее. Плюс в том, что ничего не нужно делать, и ощущение свободы. А вот минусы — в негативных последствиях этого шага.

Во-первых, факт несдачи отчетности вовсе не означает автоматического закрытия организации, такое ООО может висеть долго. Если не сдавать отчетность в течение года и при этом по расчетному счету не будет никаких движений, то принудительная ликвидация такой организации — это право налоговой, но не обязанность. В реальности такая фирма может висеть вечно и нервировать вас самим фактом своего неподконтрольного, брошенного бытия.

Во-вторых, брошенная организация, как правило, не подает признаков жизни и по месту своего нахождения, а тогда налоговая инспекция имеет право ее закрыть на основании недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Такое «клеймо» недостоверности может привести к тому, что участники, имевшие не менее половины голосов на момент исключения общества, а также лица, имевшие право без доверенности действовать от имени общества, не смогут в течение трех лет с момента исключения общества из реестра быть участниками и лицами, имеющими право действовать без доверенности, в других юридических лицах.

Есть еще и четвертый вариант, радостный, когда не нужную нам организацию удается пристроить в чьи то заботливые руки. Но тогда она вроде как и нужная уже, и наши три пункта отодвигаются в будущее.

В общем, юридическое лицо легко открыть, а вот чтобы избавиться от него, придется повозиться. Вот и получается, что практически у любой бухгалтерской фирмы есть те пустые, доживающие свой век организации, по которым она сдает отчетность, как былые символы чьих то надежд и начинаний…

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».