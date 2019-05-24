Можно ли защитить от визитов в налоговую?

Путь к сердцу налогоплательщика

Самый базовый, основной мотив для обращения в бухгалтерскую фирму — это налоговые правоотношения. И большая часть наших с вами обсуждений связана именно с налоговой. Если даже для нас, живущих в этой среде, это источник стресса, то что уж говорить про остальных, «нормальных» людей, не жаждущих излишних налоговых коммуникаций.

Когда к нам обращаются клиенты, то мы объясняем и гарантируем, что общение с налоговой возьмем на себя. Золотое правило: клиент занимается своим бизнесом, а мы делаем все зависящее от нас, чтобы он не знал налоговых проблем и все мы жили долго и счастливо.

Но путь к сердцу налогоплательщика часто лежит через его вызов, ведь очный контакт, основанный на властных правоотношениях, психологически чрезвычайно эффективен. И как бы мы ни хотели оградить нашего клиента от визитов в налоговую, мы не можем этого сделать на все 100%.

Вызовы, от которых мы защитить можем. Это технические вызовы, когда упущенное мероприятие налогового контроля наверстывается через вызов. Например, «камералка», срок на проведение которой в общем случае три месяца. Если три месяца прошли, то что-либо запрашивать у налогоплательщика по этой декларации оснований нет. Но если налоговой что-то нужно, практикуется вызов для дачи пояснений, такой обходной маневр, когда одно мероприятие налогового контроля подменяется другим.

В большинстве случаев такой вызов удается заблокировать, предоставив необходимые пояснения, оформив их в виде ответов на вызов. В свою очередь, мы объясняем клиенту, что, собственно, хотела-то инспекция.

Вызовы, от которых мы можем защитить, но не всегда. Вызов руководителя или предпринимателя на различные «сезонные» комиссии по легализации налоговой базы. Цель — побудить к увеличению налоговых платежей. Можно на них так же отписываться, иногда это помогает, так как много зависит от «огонька» на той стороне. Можно руководителя заменить на представителя, но, опять же, все зависит от разных факторов и настойчивости вызывающих и психологической устойчивости самого налогоплательщика. Ведь, бывает, звонят же и требуют прийти…

Персональные побудительные вызовы. Назовем их так. Речь идет о персональном вызове руководителя, когда у налоговой инспекции срабатывают критерии риск-ориентированного подхода. Как правило, речь идет о предложении самостоятельного пересмотра налоговых обязательств в свете риска назначения выездной проверки. Такие вызовы ни в коем случае не стоит игнорировать, так как, во-первых, плохой мир лучше, чем хорошая война, а во-вторых, чем большей информацией ты владеешь, тем больше защищен. Это совместный анализ и выработка стратегии дальнейшего поведения.

Вызовы в качестве свидетеля. Поводы для вызова в качестве свидетеля могут быть самые разные, в том числе и побудительные, но только замаскированные под свидетельские. Законных оснований отказаться от персонального визита нет. В прошлом году ФНС на своем сайте опубликовало решение от 11.04.18 № СА-3-9/2269@ c подробной правовой позицией, когда на повестку о вызове в налоговую, свидетель вместо себя направил своего уполномоченного представителя с нотариальной доверенностью. Свидетель имеет право воспользоваться юридической помощью при даче пояснений, но заменить себя на иное лицо, например, на представителя по доверенности, не может. Если что, то штраф за неявку — тысяча рублей (статья 128 НК РФ), жаль, что скидочный абонемент Налоговым Кодексом не предусмотрен…

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».