Предприниматели-супруги

Пока Налоговый кодекс нас не разлучит

Жили-были супруг ИП со своей супругой ИП. Оба были на вмененке и жили счастливо. ИП-супруг со своего расчетного счета перечислил ИП-супруге денежные средства, а в назначении платежа взял да указал, что это займ. ИП-супруга израсходовала эти деньги на закупку товара. Прошло время, зима сменилась летом, вызывают ИП-супругу в налоговую на беседу и говорят ей: вы получили заемные средства от ИП-супруга, а проценты не платили, и теперь нужно вам задекларировать доход и уплатить НДФЛ с материальной выгоды, а то хуже будет.

Взяли ИП-супруги калькулятор расчета материальной выгоды, благо в интернете их много, посчитали НДФЛ с материальной выгоды и загрустили. Что делать-то? То ли подать супруге декларацию по форме 3-НДФЛ, а то ли не подавать, всю голову сломаешь… «Инфы-практики» очень мало по этому поводу. Судебных дел тоже днем с огнем не сыщешь.

Доводы «за» НДФЛ с материальной выгоды. Денежные средства по договору займа поступили от займодавца ИП именно как от предпринимателя, а не как от физического лица, и израсходованы на цели, связанные с предпринимательской деятельностью, начисление НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами по договорам беспроцентных займов обоснованы. (Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 N 302-КГ18-14550 по делу N А33-17654/2017).

Доводы «против» НДФЛ с материальной выгоды. Наличие правового статуса налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей не исключает действие режима совместной собственности между супругами, который является первичным и подлежит распространению на все полученные в период брака доходы. Получение денежных средств от своего супруга по договору займа являются их общим имуществом, в связи с чем данные средства не могут расцениваться в качестве доходов для целей налогообложения (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 N А78-7533/2014).

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), о тносятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 34 СК РФ). Наличие у супругов статуса индивидуальных предпринимателей не отменяет того факта, что все имущество, включая денежные средства, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.09.2015 N Ф09-5828/15 по делу N А50-22051/2014).

Вот так и вклинился Налоговый кодекс промеж супругов ИП, что им выбрать, как быть? А может, ну и пусть будет он, займ, но только процентный, да и не ниже 2/3 ставки ЦБ, вот только уплата этих процентов определена в момент возврата займа, а срок выплаты пока не наступил. Свои ведь люди, не чужие, разберутся.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».