Разместили вакансию в интернете? Будете ежемесячно отчитываться в Центр занятости населения!

Работника нельзя найти без ведома государства, вы об этом знаете?

Ни сойтись, ни разойтись, ни сосвататься в стороне от придирчивых глаз, и работника не найдешь без госконтроля! Небольшая фирма разместила на одном из федеральных порталов вакансию «рабочий на производство». А после этого получила от Центра занятости населения вызов, подкрепленный угрозой передачи информации в органы прокуратуры о том, что он теперь должен ежемесячно до 10 числа отчитываться о потребностях в работниках в Центр занятости населения.

Вот это письмо:

Что за наваждение такое! Значит, руководителю нужно заполнить заявление-анкету, бланк о потребностях в работниках, заверить копию свидетельства о госрегистрации и со всем этим бумажным добром явиться в «отдел взаимодействия с работодателями и специальных программ». А потом еще и ежемесячно отчитываться туда! Кошмар! Для меня лично весь этот пассаж — сплошные «стоп-слова»!

Ну да ладно, оставим текст этого письма на совести работников службы занятости, наверное, им там нелегко живется, коль они такие письма пишут. Как они пояснили, это не со зла, а приукрасили, чтобы «стимульнуть» работодателей…

Ну, а теперь от канцелярской лирики — к нормам закона. Да, есть такой волшебный пункт 3 статьи 25 Закона о занятости населения, дремлющий, как дракон в пещере в ожидании гномов. По этой норме все без исключения — и предприниматели, и юридические лица — должны:

ежемесячно представлять сведения о наличии вакантных рабочих мест в центры занятости населения;

ежемесячно размещать информацию о наличии вакансий в информационно-аналитической системе «Работа в России».

Если численность работников более 35 человек, дополнительно может быть еще и квотирование.

Формы, сроки, отчетности — все это устанавливается региональным законодательством, отсюда и 10 число в нашем примере. А вслед за этим уже муниципальными властями устанавливаются положения о порядке предоставления работодателями района информации о наличии вакантных мест.

Есть ли у вас вакансия или нет — это ваше личное дело, и никто вашу тайну не раскроет. Полномочий органов службы занятости по проверке полноты предоставляемой работодателями информации о наличии вакансий законами не предусмотрено.

Но как только вы свою потребность «из избы» вынесли в люди, например, разместили на каком-либо популярном ресурсе, но не сообщили об этом в службу занятости населения и не разместили эту вакансию в интернете на сайте trudvsem.ru, то нарушили ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации».

Вот вам, уважаемые работодатели, и суверенный интернет на бумажных носителях! Поля крестьянам, заводы рабочим, а информацию о вакансиях — в службу занятости!