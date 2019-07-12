Как налоговые инспекции проверяют кассовую дисциплину

Сколько нам проверок чудных готовит предпринимательства путь.

Никогда такого не было и вот опять! Возвращаются к жизни уже основательно позабытые проверки, бессмысленные и ненужные. Пример тому — проверка по соблюдению порядка ведения кассовой дисциплины, по вопросу своевременности и полноты учета выручки.

Фирма по ТКС получила требование о представлении документов:

К этому требованию вагончиком — поручение с указанием перечня должностных лиц и интереса налоговой:

Если бы это была первоапрельская шутка, то она бы удалась, но это не шутка, и налет иррациональности происходящего не покидает.

Собственно, а проверять-то что? Что можно выявить в результате проверки кассовых документов и за что можно оштрафовать?

Оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ) можно за расчет наличными сверх лимита; несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств; за превышение лимита кассы; за неоприходование денежной наличности.

Малые предприятия лимит остатка кассы могут и не устанавливать. Про 100 тысяч наличкой по одной сделке помнят, наверное, уже все. Неоприходование денежной наличности? В трезвом уме и памяти как-то и не придумаешь, зачем и как тут можно промахнуться… Остается несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств, под которое подводят нецелевое расходование наличной выручки.

По указанию Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» наличную выручку юрлица могут расходовать:

на заработную плату;

на выплаты социального характера, такие как пособия по беременности и родам, материальная помощь;

в подотчет;

на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

на возврат денег покупателям, вернувшим товар, ранее оплаченный наличными.

Например, если оприходовать выручку, а потом по расходнику выдать ее как заем или заплатить за аренду недвижимости, то этого делать нельзя.

Но административная ответственность за нарушение кассовой дисциплины – скоропортящаяся, срок давности два месяца. А вот интересно то, что в нашем примере проверка была в мае 2019 года, а документы затребованы с 2016 года и по 2018 год. За три года! Но за 2019 год, то есть за те два месяца, за которые в принципе можно было бы оштрафовать, вообще документы не запрошены!

Получается, что, по сути, под видом проверки кассовой дисциплины у налогоплательщика затребована огромная куча документов, включая и все трехгодичные авансовые отчеты. Извините за сленг, «напрячь» налогоплательщика, чтобы просто посмотреть, что там у него в авансовых отчетах, и прошерстить кассовые документы.

И вот что плохо. Проверка «кассовой дисциплины» Налоговым кодексом не регламентируется. Мероприятие это мутное, нет обязанности заранее предупреждать о ее проведении, нет ограничений по проверяемому сроку и количеству таких проверок.

Регламент проведения установлен самой же ФНС, и он такой же неконкретный и мутный. Так документы по этому регламенту нужно представить или тут же, или максимум на следующий день.

Документы представляются в виде оригиналов или заверенных бумажных копий, а вот как их представлять, не прописано. Нести все подлинники или копии в налоговую или, пожалуйста, смотрите их на месте? Те же авансовые отчеты, там ведь всяких неформатных чеков может быть куча, их даже описывать в описи-то тяжело.

Вот такие дела. В нашем примере налогоплательщик передал оригиналы. Прошел месяц, он позвонил в налоговую, собираются ли они ему их отдавать обратно, на что ему ответили: «А мы только что хотели вам звонить, чтобы вы их забрали…». В итоге документы были возвращены.

А может быть, друзья, это все из-за сбоев в программном обеспечении, вот инспекторы и решили вернуться к истокам, к пролистыванию кассовых книг и авансовых отчетов, как в старые добрые времена…