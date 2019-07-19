А может ли предприниматель принимать деньги на свою личную карту?

Банковская карта вместо расчетного счета, возможно ли это?

Спокойствие и еще раз спокойствие. Вопросы и нам и, думаю, вам, уважаемые коллеги, задают разные, и даже те, которые, кажется, уж вовсе не должны посещать голову. Вот, один из них: а можно ли использовать в предпринимательской деятельности свою личную банковскую карту вместо расчетного счета?

Профессиональный инстинкт срабатывает сразу – нет, нельзя. Но если подумать, то ответ вовсе неоднозначный…

Предприниматель, оказывает услуги досугового центра для детей, и родители платят за посещение детьми занятий. Родители скидывают деньги на банковскую карточку предпринимателя, ведь это быстро и удобно – не нужно заполнять никаких реквизитов, идти в банк и т.д. – в общем-то дело секундное… ИП отражает такие поступления в своей упрощенке (он на 6%), а на перво-июльский «трабл» с онлайн кассами решил выбивать чеки и при встрече отдавать их родителям детей. Вот предприниматель и спрашивает: а что такого, я ведь плачу налоги с этих поступлений, почему я не могу использовать свою карту?

Доводы «за»

И Минфин (Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-01-15/6183), и ФНС (Письмо ФНС России от 20.06.2018 N ЕД-3-2/4043@) заявляют, что использование банковских карт – это вопрос не к ним, а к Центробанку. Но налоговая служба не против использования личных банковских карт в предпринимательской деятельности, ведь законодательство о налогах и сборах такого запрета не содержит. Так что на здоровье используйте, только налоги платите! Извещать налоговую об этом также не нужно. Правда при этом ФНС предлагает странный довесок к этой схеме по типу «вы потом эти деньги обналичьте в банкомате и внесите на свой расчетный счет». Ну да ладно, можно, так можно, а оговорку спишем на подсознательное…

К доводам «за» использование личных банковских карт в своей предпринимательской деятельности добавим еще Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П и Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2001 N 88-О. Это все о том, что денежные средства предпринимателя не разграничиваются на «свои» и «предпринимательские» вне зависимости от того, в какой карман-карту их не перекладывай.

Доводы «против»

Использование личных карт в деятельности ИП не увязывается с нормативными документами ЦБ. В соответствии с пунктами 2.2, 2.3 главы 2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. А вот расчетные счета открываются для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

Получается, что формально предприниматель, использующий свою личную карту в профессиональной деятельности, нарушает договорные условия по использованию своих карт. Ну да, формально вроде нарушения есть, и что с этого? Проблем сейчас с картой у предпринимателя нет, масштаб переводов небольшой, и не факт, что они появятся в будущем.

Доводы «про онлайн кассы»

Получение денег на личную карту не вписывается в алгоритм применения онлайн-касс. Это так называемые электронные средства платежа, исключающие возможность непосредственного взаимодействия клиента с пользователем ККТ, а значит нужно высылать электронный чек в момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе платежа кредитной организацией.

Ничего такого предприниматель не реализовал, никакого супер аппарата для этого у него нет, а есть обычная, самая простая онлайн касса, которую он и использует. Но какой штраф будет, если выбить чек в обычном режиме, который установлен не для электронных платежей? Штраф за неприменение ККТ, для такого случая вроде как не подходит. Может быть, штраф за непередачу в электронной форме чека? А это для предпринимателя предупреждение или 2 000 рублей штрафа. Опять получается, что риск не фатальный.

Вот такой клубок противоречий. Но если уж говорить разумно, то лучше так не делать по крайней мере системно, даже если объяснения «почему» не будут убедительны на все 100%. Это тот случай, для которого вместо правовых обоснований больше подходит народная мудрость о бренности поиска приключений на отдельные части тела. Пограничные случаи характерны тем, что не предугадаешь, где выстрелит. Так вот, если вы их не ищите, то все же используйте расчетный счет.